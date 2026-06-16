Malayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildi

·29·Texno
Malayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildi

Mijozlar bilan muloqotni boshqarish platformasi hisoblangan Respond.io B seriyali investitsiya bosqichida 62,5 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Camber Partners boshchiligidagi ushbu moliyalashtirish raundi kompaniyaga oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan xizmatlarini kengaytirish va yangi bozorlarni egallash imkonini beradi. Mazkur muvaffaqiyat Malayziya texnologiya ekotizimi uchun muhim voqea sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kuala-Lumpurda joylashgan Respond.io kompaniyasi 2017-yilda tashkil etilgan boʻlib, u biznes subyektlarining turli messenjerlar orqali mijozlar bilan aloqa oʻrnatish muammosini hal qiladi. TechCrunch xabariga koʻra, kompaniyaning yillik takrorlanuvchi daromadi (ARR) 35 million dollarga yetgan va oʻtgan yilga nisbatan 169 foizga oʻsgan. Shunisi eʼtiborliki, kompaniya 30 foizlik sof foyda marjasi bilan ishlamoqda, bu esa zamonaviy SaaS (dasturiy taʼminot xizmat sifatida) bozorida kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkichdir.

Sunʼiy intellekt va messenjerlar integratsiyasi

Respond.io platformasi WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, Line, Telegram va WeChat kabi ommabop ilovalarni yagona tizimga birlashtiradi. Bu, ayniqsa, mijoz bilan uzoq muloqot talab qilinadigan sohalar — tibbiyot, avtomobil savdosi, taʼlim va turizm uchun juda qulay. Kompaniya asoschisi Gerardo Salandra taʼkidlaganidek, odamlar avtomobil yoki qimmatbaho xizmatlarni shunchaki saytga kirib, bank kartasini kiritish orqali sotib olmaydi; ular avval suhbatlashishni va savollariga javob olishni istashadi.

Platformaning asosiy ustunligi uning AI agentlaridir. Ushbu sunʼiy intellekt yordamchilari inson aralashuvisiz koʻp sonli soʻrovlarni qayta ishlaydi, potensial mijozlarni saralaydi va hatto savdolarni yakunlaydi. Hozirda tizim har chorakda 2 milliarddan ortiq xabarlarni qayta ishlamoqda. ChatGPT kabi texnologiyalar paydo boʻlishi kompaniya uchun xavf emas, balki oʻsish drayveri boʻlib xizmat qilmoqda.

Biznes modelidagi yangicha yondashuv

Respond.io oʻz raqobatchilaridan narx siyosati bilan ham ajralib turadi. Koʻplab Gʻarb kompaniyalari har bir foydalanuvchi (ishchi oʻrni) uchun haq olsa, Malayziya startapi muloqotlar hajmidan kelib chiqib haq oladi. Bu esa kompaniyalarga xodimlarni qisqartirib, sunʼiy intellektga oʻtganda ham xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi. Salandra soʻzlariga koʻra, anʼanaviy platformalar elektron pochta va qoʻngʻiroqlarga moslashgan, messenjerlar esa ular uchun shunchaki qoʻshimcha funksiya, xolos.

Yangi jalb qilingan investitsiyalar quyidagi maqsadlarga yoʻnaltirilishi koʻzda tutilgan:

  • Boshqa texnologik startaplarni sotib olish orqali ekotizimni kengaytirish;
  • Sunʼiy intellekt algoritmlarini yanada takomillashtirish;
  • Yirik korporativ mijozlar (200 dan 10 000 gacha xodimi bor kompaniyalar) segmentida oʻrnini mustahkamlash;
  • Xalqaro bozorlarda, xususan, Osiyo va Yaqin Sharq mintaqalarida kengayish.
Oʻzbekiston bozorida ham Telegram va Instagram orqali savdo qilish koʻlami kengayib borayotganini hisobga olsa, Respond.io kabi yechimlar mahalliy tadbirkorlar uchun ham kelajakda dolzarb vositaga aylanishi mumkin. Kompaniya rahbariyati sunʼiy intellekt rivojlangani sari ularning xizmatiga boʻlgan talab faqat oshib borishiga ishonchi komil.

Respond.ioSunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30Huawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaHuawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaBugun, 06:54Sharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiSharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiBugun, 06:27Casio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligiCasio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligiBugun, 06:26iPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 06:24Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiAyaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiBugun, 06:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi