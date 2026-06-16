Rossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilari
Rossiya maishiy texnika bozorida televizorlar va smart-monitorlarga boʻlgan talab sezilarli darajada oʻsgani kuzatilmoqda. 2026-yilda boʻlib oʻtadigan futbol boʻyicha Jahon chempionati arafasida isteʼmolchilar oʻz xonadonlaridagi media-qurilmalarni yangilashga kirishgan. Bu holat nafaqat texnologik yangilanish, balki yirik sport tadbirlari oldidan anʼanaviy ravishda kuzatiladigan xarid faolligi bilan ham izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
"M.Video" kompaniyasi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning dastlabki besh oyi davomida mamlakatda 3,08 million dona televizor va smart-monitor sotilgan. Ushbu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 9,8 foizga koʻpdir. Bozorning pul koʻrinishidagi hajmi esa 88,3 milliard rublga yetib, 1,3 foizlik oʻsishni qayd etdi. Mutaxassislar ayniqsa may oyining oxirgi haftasida savdo hajmi rekord darajada oshganini taʼkidlamoqda.
Bozor yetakchilari va ommabop modellarHozirgi vaqtda Rossiya bozorida Xitoy brendlari mutlaq ustunlik qilmoqda. Savdolar soni boʻyicha Xiaomi, Haier, Hisense va TCL kabi kompaniyalar yetakchilikni oʻz qoʻliga olgan. Ayniqsa, Xiaomi brendi oʻzining hamyonbop va funksional modellari bilan xaridorlar eʼtiborini koʻproq tortmoqda. ixbt.com nashri xabariga koʻra, eng koʻp sotilgan model sifatida Xiaomi TV A 43 2026 tan olingan.
Shuningdek, xaridorlar orasida quyidagi modellar yuqori talabga ega boʻldi:
- Xiaomi TV A seriyasining 32, 50 va 55 dyuymli versiyalari;
- Haier 32 LED S2 va Smart TV S2 Pro;
- Hisense 43E7S va TCL 43P7K modellari.
Isteʼmolchilarning tanlovi asosan oʻrta hajmdagi ekranlarga qaratilgan. Hozirda diagonali 43 dan 55 dyuymgacha boʻlgan televizorlar eng xaridorgir segment boʻlib qolmoqda. Bu oʻlchamdagi qurilmalar ham yashash xonalari, ham yotoqxonalar uchun universal yechim sifatida koʻriladi.
Oʻzbekiston bozori bilan oʻxshashliklarRossiya bozoridagi ushbu tendensiya Oʻzbekiston uchun ham begona emas. Mamlakatimizda ham yirik futbol musobaqalari, xususan, Jahon chempionati yoki Yevropa chempionati arafasida maishiy texnika doʻkonlarida televizorlar savdosi jonlanadi. Oʻzbekistonlik xaridorlar ham asosan Xiaomi va Samsung kabi brendlarga ustunlik berishadi, biroq soʻnggi yillarda Haier va Hisense brendlarining rasmiy doʻkonlari koʻpayishi natijasida ushbu markalarning ulushi ham ortib bormoqda.
Texnologik tahlilchilarning fikricha, smart-televizorlar segmentidagi oʻsish faqatgina sport tadbirlari bilan bogʻliq emas. Streaming xizmatlari va YouTube kabi platformalarning ommalashishi foydalanuvchilarni eski avlod televizorlaridan voz kechib, internetga ulanuvchi zamonaviy qurilmalarga oʻtishga majbur qilmoqda. Bu esa yaqin yillarda smart-monitorlar bozorining yanada kengayishiga xizmat qiladi.
…