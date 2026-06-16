Rossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilari

·17·Texno
Rossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilari

Rossiya maishiy texnika bozorida televizorlar va smart-monitorlarga boʻlgan talab sezilarli darajada oʻsgani kuzatilmoqda. 2026-yilda boʻlib oʻtadigan futbol boʻyicha Jahon chempionati arafasida isteʼmolchilar oʻz xonadonlaridagi media-qurilmalarni yangilashga kirishgan. Bu holat nafaqat texnologik yangilanish, balki yirik sport tadbirlari oldidan anʼanaviy ravishda kuzatiladigan xarid faolligi bilan ham izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

"M.Video" kompaniyasi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning dastlabki besh oyi davomida mamlakatda 3,08 million dona televizor va smart-monitor sotilgan. Ushbu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 9,8 foizga koʻpdir. Bozorning pul koʻrinishidagi hajmi esa 88,3 milliard rublga yetib, 1,3 foizlik oʻsishni qayd etdi. Mutaxassislar ayniqsa may oyining oxirgi haftasida savdo hajmi rekord darajada oshganini taʼkidlamoqda.

Bozor yetakchilari va ommabop modellar

Hozirgi vaqtda Rossiya bozorida Xitoy brendlari mutlaq ustunlik qilmoqda. Savdolar soni boʻyicha Xiaomi, Haier, Hisense va TCL kabi kompaniyalar yetakchilikni oʻz qoʻliga olgan. Ayniqsa, Xiaomi brendi oʻzining hamyonbop va funksional modellari bilan xaridorlar eʼtiborini koʻproq tortmoqda. ixbt.com nashri xabariga koʻra, eng koʻp sotilgan model sifatida Xiaomi TV A 43 2026 tan olingan.

Shuningdek, xaridorlar orasida quyidagi modellar yuqori talabga ega boʻldi:

  • Xiaomi TV A seriyasining 32, 50 va 55 dyuymli versiyalari;
  • Haier 32 LED S2 va Smart TV S2 Pro;
  • Hisense 43E7S va TCL 43P7K modellari.

Isteʼmolchilarning tanlovi asosan oʻrta hajmdagi ekranlarga qaratilgan. Hozirda diagonali 43 dan 55 dyuymgacha boʻlgan televizorlar eng xaridorgir segment boʻlib qolmoqda. Bu oʻlchamdagi qurilmalar ham yashash xonalari, ham yotoqxonalar uchun universal yechim sifatida koʻriladi.

Oʻzbekiston bozori bilan oʻxshashliklar

Rossiya bozoridagi ushbu tendensiya Oʻzbekiston uchun ham begona emas. Mamlakatimizda ham yirik futbol musobaqalari, xususan, Jahon chempionati yoki Yevropa chempionati arafasida maishiy texnika doʻkonlarida televizorlar savdosi jonlanadi. Oʻzbekistonlik xaridorlar ham asosan Xiaomi va Samsung kabi brendlarga ustunlik berishadi, biroq soʻnggi yillarda Haier va Hisense brendlarining rasmiy doʻkonlari koʻpayishi natijasida ushbu markalarning ulushi ham ortib bormoqda.

Texnologik tahlilchilarning fikricha, smart-televizorlar segmentidagi oʻsish faqatgina sport tadbirlari bilan bogʻliq emas. Streaming xizmatlari va YouTube kabi platformalarning ommalashishi foydalanuvchilarni eski avlod televizorlaridan voz kechib, internetga ulanuvchi zamonaviy qurilmalarga oʻtishga majbur qilmoqda. Bu esa yaqin yillarda smart-monitorlar bozorining yanada kengayishiga xizmat qiladi.

TexnologiyaTelevizorXiaomiRossiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55Koinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaKoinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaBugun, 08:53Yaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiYaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiBugun, 08:27Quyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaQuyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaBugun, 07:55Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiMaʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 07:51Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi