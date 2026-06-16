Retro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdi

·33·Texno
Retro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdi

Audiofil va yuqori sifatli musiqa qurilmalari ishlab chiqaruvchi mashhur FiiO brendi oʻzining yangi mahsuloti — RR13 choʻntak FM-radiopriyomnigini namoyish etdi. Ushbu gadjet oʻzida oʻtgan asrning klassik dizaynini va bugungi kunning ilgʻor audiotexnologiyalarini mujassam etgan boʻlib, nostalgiya ishqibozlari uchun kutilmagan sovgʻa boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning tashqi koʻrinishi retro uslubda ishlangan: unda mexanik harakatlanuvchi nurli mil (strelka) va chastotalarni sozlash uchun analog rolikli regulyator oʻrnatilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur dizayn foydalanuvchiga eski radioapparatlar bilan ishlash zavqini beradi, biroq uning ichki qismi toʻliq zamonaviy mikrosxemalardan iborat.

Texnik imkoniyatlar va ovoz sifati

FiiO RR13 modelining yuragi Silicon Labs Si4831 FM-chipi hisoblanadi. Qurilma 87–108 MHz va 76–90 MHz chastota diapazonlarida ishlaydi, bu esa uni dunyoning istalgan nuqtasida, jumladan, Oʻzbekiston hududidagi barcha radiostansiyalarni qabul qilish imkonini beradi. Signalni yanada barqaror ushlash uchun korpus ichiga oʻrnatilgan antennadan tashqari, tashqariga chiquvchi teleskopik antenna ham mavjud.

Ovoz sifatiga kelsak, ishlab chiqaruvchi oddiy radiolardan farqli oʻlaroq, bu yerda mustaqil kuchaytirgich tizimini qoʻllagan. Qurilmada BASS+ effekti va 3D-ovuz tizimi mavjud boʻlib, bu hatto kichik dinamik orqali ham chuqur va hajmdor tovushni taʼminlaydi. Foydalanuvchilar musiqani ham oʻrnatilgan dinamik, ham quloqchinlar orqali tinglashlari mumkin.

Gadjet quvvati 450 mA·sh sigʻimli almashtiriladigan akkumulyatordan olinadi. Bu quvvat dinamik orqali 4 soat, quloqchinlarda esa 7 soatgacha uzluksiz ishlash uchun yetarli hisoblanadi. Qurilmaning ixchamligi uni sayohatlar va ochiq havoda dam olish vaqti uchun qulay hamrohga aylantiradi.

Hozirda FiiO RR13 qora va kumushrang versiyalarda sotuvga chiqarilgan. Uning narxi taxminan 50 AQSH dollari atrofida belgilangan boʻlib, bu sifatli audio qurilma va zamonaviy aksessuar uchun hamyonbop koʻrsatkichdir. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brend mahsulotlari mashhurligini hisobga olsak, tez orada gadjetni mahalliy doʻkonlarda ham koʻrishimiz mumkin.

FiiOFM-radioTexnologiyaGadjetRetro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqdaSpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqdaBugun, 10:29Moskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiMoskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiBugun, 10:28Ugreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiUgreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiBugun, 09:59T-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiT-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiBugun, 09:53Honor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 09:232GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi