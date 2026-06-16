Retro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdi
Audiofil va yuqori sifatli musiqa qurilmalari ishlab chiqaruvchi mashhur FiiO brendi oʻzining yangi mahsuloti — RR13 choʻntak FM-radiopriyomnigini namoyish etdi. Ushbu gadjet oʻzida oʻtgan asrning klassik dizaynini va bugungi kunning ilgʻor audiotexnologiyalarini mujassam etgan boʻlib, nostalgiya ishqibozlari uchun kutilmagan sovgʻa boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning tashqi koʻrinishi retro uslubda ishlangan: unda mexanik harakatlanuvchi nurli mil (strelka) va chastotalarni sozlash uchun analog rolikli regulyator oʻrnatilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur dizayn foydalanuvchiga eski radioapparatlar bilan ishlash zavqini beradi, biroq uning ichki qismi toʻliq zamonaviy mikrosxemalardan iborat.
Texnik imkoniyatlar va ovoz sifatiFiiO RR13 modelining yuragi Silicon Labs Si4831 FM-chipi hisoblanadi. Qurilma 87–108 MHz va 76–90 MHz chastota diapazonlarida ishlaydi, bu esa uni dunyoning istalgan nuqtasida, jumladan, Oʻzbekiston hududidagi barcha radiostansiyalarni qabul qilish imkonini beradi. Signalni yanada barqaror ushlash uchun korpus ichiga oʻrnatilgan antennadan tashqari, tashqariga chiquvchi teleskopik antenna ham mavjud.
Ovoz sifatiga kelsak, ishlab chiqaruvchi oddiy radiolardan farqli oʻlaroq, bu yerda mustaqil kuchaytirgich tizimini qoʻllagan. Qurilmada BASS+ effekti va 3D-ovuz tizimi mavjud boʻlib, bu hatto kichik dinamik orqali ham chuqur va hajmdor tovushni taʼminlaydi. Foydalanuvchilar musiqani ham oʻrnatilgan dinamik, ham quloqchinlar orqali tinglashlari mumkin.
Gadjet quvvati 450 mA·sh sigʻimli almashtiriladigan akkumulyatordan olinadi. Bu quvvat dinamik orqali 4 soat, quloqchinlarda esa 7 soatgacha uzluksiz ishlash uchun yetarli hisoblanadi. Qurilmaning ixchamligi uni sayohatlar va ochiq havoda dam olish vaqti uchun qulay hamrohga aylantiradi.
Hozirda FiiO RR13 qora va kumushrang versiyalarda sotuvga chiqarilgan. Uning narxi taxminan 50 AQSH dollari atrofida belgilangan boʻlib, bu sifatli audio qurilma va zamonaviy aksessuar uchun hamyonbop koʻrsatkichdir. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brend mahsulotlari mashhurligini hisobga olsak, tez orada gadjetni mahalliy doʻkonlarda ham koʻrishimiz mumkin.
…