SpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqda

·0·Texno
SpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqda

Koinotni oʻzlashtirish sohasida koʻp marta foydalaniladigan texnologiyalar davri yangi bosqichga chiqmoqda. SpaceX kompaniyasining Dragon yuk kemasi Xalqaro kosmik stansiya (XKS) bilan 30 kunlik muvaffaqiyatli hamkorlikdan soʻng, oʻzining navbatdagi missiyasini yakunlab Yerga qaytishga hozirlik koʻrmoqda. Bu kema nafaqat navbatdagi yukni yetkazib berdi, balki koinotga oltinchi marta chiqib qaytishi bilan oʻzining ishonchliligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, CRS-34 tijoriy taʼminot missiyasi doirasida parvoz qilgan Dragon kemasi seshanba kuni stansiyadan ajralishi rejalashtirilgan. Agar barcha texnik jarayonlar koʻngildagidek kechsa, kema chorshanba kuni Kaliforniya qirgʻoqlari yaqinida Tinch okeaniga qoʻnadi. Ushbu kema avvalroq CRS-22, CRS-24, CRS-27, CRS-30 va CRS-32 missiyalarida ham ishtirok etib, koinot va Yer oʻrtasida oʻziga xos "yuk taksisi" vazifasini oʻtab kelmoqda.

Koʻp marta foydalanishning afzalliklari

Mazkur missiya uchun Dragon kemasi joriy yilning 15-may kuni Florida shtatidagi Kanaveral burnidan Falcon 9 raketasi yordamida uchirilgan edi. SpaceX muhandislari tomonidan ishlab chiqilgan ushbu texnologiya koinotga yuk tashish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Har bir muvaffaqiyatli qaytish kema korpusi va uning ichki tizimlari oʻta chidamli materiallardan tayyorlanganidan dalolat beradi.

Taʼkidlash joizki, Dragon kemasining qaytishi ilmiy hamjamiyat uchun juda muhim. Rossiyaning "Progress" kabi yuk kemalaridan farqli oʻlaroq, Dragon atmosferaning zich qatlamlarida yonib ketmaydi. "Progress" kemalari oʻz vazifasini bajarib boʻlgach, atmosferada yoʻq qilinadi va uning yonmay qolgan qismlari okeanning kimsasiz hududlariga tushadi. Dragon esa XKSda oʻtkazilgan ilmiy tajribalar natijalarini va nosoz uskunalarni Yerga butun holatda qaytarish imkoniyatiga ega yagona yuk kemasidir.

Hozirda mutaxassislar kemaning stansiyadan ajralishi va atmosferaga kirish jarayonini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Kema bortida Yerga yetkazilishi kerak boʻlgan bir necha yuz kilogramm ogʻirlikdagi ilmiy namunalar va tadqiqot materiallari mavjud. Ularning xavfsizligi bevosita kemaning issiqlik himoya qatlami va parashyut tizimining aniq ishlashiga bogʻliq.

Ushbu missiyaning muvaffaqiyati SpaceX va NASA oʻrtasidagi uzoq muddatli hamkorlikning samarasi boʻlib, kelajakda Mars va Oyga amalga oshiriladigan uzoq masofali parvozlar uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Koʻp marta foydalaniladigan kemalar nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham koinot chiqindilarini kamaytirishga xizmat qiladi.

SpaceXDragonXKSKoinotElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiMoskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiBugun, 10:28Ugreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiUgreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiBugun, 09:59T-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiT-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiBugun, 09:53Retro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiRetro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiBugun, 09:24Honor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 09:232GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi