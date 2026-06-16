Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichda
Avtonom haydash texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri hisoblangan Mobileye kompaniyasi oʻz strategiyasini tubdan oʻzgartirmoqda. Intel korporatsiyasiga tegishli boʻlgan ushbu kompaniya shunchaki texnologiya yetkazib beruvchi boʻlib qolmasdan, balki mustaqil robotaksi operatoriga aylanishini eʼlon qildi. Bu qadam kompaniyaning oʻz-oʻzini boshqaradigan transport bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mobileye 2027-yilda AQSH shaharlaridan birida oʻzining haydovchisiz taksi xizmatini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Hozircha aniq shahar nomi ochiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniya dastlabki bosqichda 100 ta avtonom transport vositasidan iborat flotni shakllantirishini bildirdi. Agar ushbu sinov loyihasi muvaffaqiyatli oʻtsa, keyingi besh yil ichida robotaksilar sonini 17 000 taga yetkazish koʻzda tutilgan.
Texnologik inqilobning yangi ishtirokchisiMobileye asoschisi va bosh direktori Amnon Shashua soha rivoji haqida gapirar ekan, robotaksi inqilobi endigina boshlanayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu texnologiya dunyo boʻylab sayohat qilish uslubimizni butunlay oʻzgartirish salohiyatiga ega. Kompaniya uzoq vaqt davomida avtomobil ishlab chiqaruvchilarga xavfsizlik tizimlari va haydovchiga koʻmaklashuvchi chiplar yetkazib berish bilan tanilgan edi.
Hozirda Mobileye oʻzining avtonom haydash tizimlarini Volkswagen kabi yirik gigantlarga yetkazib bermoqda. Biroq, oʻz operatorlik xizmatini ochish orqali kompaniya oʻzi hamkorlik qilayotgan mijozlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishi mumkin. Bu strategiya kompaniya rahbariyatining uzoq yillik rejasining bir qismidir, chunki Shashua avvalroq toʻliq avtonom isteʼmolchi avtomobillariga erishish uchun robotaksi bosqichidan oʻtish shartligini aytgan edi.
Yangi biznes modeli va hamkorlikYangi xizmatni boshqarish uchun Mobileye alohida operatsion boʻlinma tashkil etadi. Mijozlar bilan ishlash va buyurtmalarni qabul qilish uchun kompaniya oʻziga tegishli boʻlgan Moovit ilovasidan foydalanadi. Bu platforma allaqachon jamoat transporti va yoʻlovchi tashish sohasida katta tajribaga ega boʻlib, yangi xizmatning infratuzilmasini taʼminlab beradi.
Loyiha uchun qaysi rusumdagi avtomobillardan foydalanilishi hozircha rasman tasdiqlanmagan. Shunday boʻlsa-da, kompaniya taqdim etgan press-relizdagi tasvirlarda Xitoyning Great Wall Motors kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Ora iQ elektr krossoverining modifikatsiyalangan varianti aks etgan. Mobileye faqatgina "avtonom boshqaruvga tayyor" platformalarni ishlab chiqaruvchi zavodlar bilan hamkorlik qilishini maʼlum qildi.
Ushbu tashabbus Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda robotaksi xizmatlarining ommalashishi kelajakda transport xarajatlarining kamayishiga va yoʻl harakati xavfsizligining oshishiga olib keladi. Mobileye kabi texnologik gigantlarning ushbu bozorga kirishi raqobatni kuchaytirib, innovatsiyalar tezlashishiga xizmat qiladi.
…