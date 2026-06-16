Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichda

·17·Texno
Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichda

Avtonom haydash texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri hisoblangan Mobileye kompaniyasi oʻz strategiyasini tubdan oʻzgartirmoqda. Intel korporatsiyasiga tegishli boʻlgan ushbu kompaniya shunchaki texnologiya yetkazib beruvchi boʻlib qolmasdan, balki mustaqil robotaksi operatoriga aylanishini eʼlon qildi. Bu qadam kompaniyaning oʻz-oʻzini boshqaradigan transport bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mobileye 2027-yilda AQSH shaharlaridan birida oʻzining haydovchisiz taksi xizmatini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Hozircha aniq shahar nomi ochiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniya dastlabki bosqichda 100 ta avtonom transport vositasidan iborat flotni shakllantirishini bildirdi. Agar ushbu sinov loyihasi muvaffaqiyatli oʻtsa, keyingi besh yil ichida robotaksilar sonini 17 000 taga yetkazish koʻzda tutilgan.

Texnologik inqilobning yangi ishtirokchisi

Mobileye asoschisi va bosh direktori Amnon Shashua soha rivoji haqida gapirar ekan, robotaksi inqilobi endigina boshlanayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu texnologiya dunyo boʻylab sayohat qilish uslubimizni butunlay oʻzgartirish salohiyatiga ega. Kompaniya uzoq vaqt davomida avtomobil ishlab chiqaruvchilarga xavfsizlik tizimlari va haydovchiga koʻmaklashuvchi chiplar yetkazib berish bilan tanilgan edi.

Hozirda Mobileye oʻzining avtonom haydash tizimlarini Volkswagen kabi yirik gigantlarga yetkazib bermoqda. Biroq, oʻz operatorlik xizmatini ochish orqali kompaniya oʻzi hamkorlik qilayotgan mijozlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishi mumkin. Bu strategiya kompaniya rahbariyatining uzoq yillik rejasining bir qismidir, chunki Shashua avvalroq toʻliq avtonom isteʼmolchi avtomobillariga erishish uchun robotaksi bosqichidan oʻtish shartligini aytgan edi.

Yangi biznes modeli va hamkorlik

Yangi xizmatni boshqarish uchun Mobileye alohida operatsion boʻlinma tashkil etadi. Mijozlar bilan ishlash va buyurtmalarni qabul qilish uchun kompaniya oʻziga tegishli boʻlgan Moovit ilovasidan foydalanadi. Bu platforma allaqachon jamoat transporti va yoʻlovchi tashish sohasida katta tajribaga ega boʻlib, yangi xizmatning infratuzilmasini taʼminlab beradi.

Loyiha uchun qaysi rusumdagi avtomobillardan foydalanilishi hozircha rasman tasdiqlanmagan. Shunday boʻlsa-da, kompaniya taqdim etgan press-relizdagi tasvirlarda Xitoyning Great Wall Motors kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Ora iQ elektr krossoverining modifikatsiyalangan varianti aks etgan. Mobileye faqatgina "avtonom boshqaruvga tayyor" platformalarni ishlab chiqaruvchi zavodlar bilan hamkorlik qilishini maʼlum qildi.

Ushbu tashabbus Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda robotaksi xizmatlarining ommalashishi kelajakda transport xarajatlarining kamayishiga va yoʻl harakati xavfsizligining oshishiga olib keladi. Mobileye kabi texnologik gigantlarning ushbu bozorga kirishi raqobatni kuchaytirib, innovatsiyalar tezlashishiga xizmat qiladi.

MobileyeIntelRobotaksiAvtonom AvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiBugun, 17:59Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiRivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiBugun, 17:55Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiMobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiBugun, 17:52Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariSnap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariBugun, 17:25Yerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordYerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordBugun, 17:23Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Bugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi