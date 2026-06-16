FIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin edi

·28·Texno
FIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin edi

Futbol boʻyicha Jahon chempionati translyatsiyalarining xavfsizligi jiddiy xavf ostida qolgani maʼlum boʻldi. Kiberxavfsizlik sohasidagi tadqiqotchi FIFAning ichki tizimlarida jiddiy nuqsonni aniqladi, bu esa begona shaxslarga butun dunyo boʻylab efirga uzatilayotgan oʻyinlar tasvirini nazorat qilish imkonini bergan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

BobDaHacker taxallusi ostida faoliyat yurituvchi mutaxassisning soʻzlariga koʻra, u FIFAning bir nechta ichki platformalariga kirishga muvaffaq boʻlgan. Buning uchun u tashkilotning rasmiy agentlarni roʻyxatga olish portalida oddiygina oʻyinchi agenti sifatida qaydnomadan oʻtgan. Tizimdagi xatolik sababli, oddiy foydalanuvchi yuqori darajadagi vakolatlarga ega boʻlib qolgan.

Muammoning asosiy sababi FIFAning backend API tizimidagi kamchilikda boʻlib, u foydalanuvchining maʼlum bir maʼlumotlarga kirish huquqi bor-yoʻqligini tekshirmagan. Natijada, tadqiqotchi nafaqat maʼlumotlar bazasini, balki telekoʻrsatuvlarni boshqarish tizimini ham qoʻlga kiritish imkoniyatiga ega boʻlgan.

Translyatsiya va sharhlovchilar ekranlari xavf ostida

TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu zaiflik tajovuzkorga butun dunyo boʻylab tomoshabinlar ekranida nima koʻrsatilishini va sharhlovchilar monitorlaridagi maʼlumotlarni oʻzgartirish imkonini bergan. Tadqiqotchining taʼkidlashicha, xaker bir vaqtning oʻzida barcha kameralar ustidan nazoratni oʻrnatishi va efirni butunlay boshqa videoga almashtirib qoʻyishi mumkin edi.

"Bitta hujumchi barcha kameralarni bir vaqtning oʻzida egallab olishi mumkin edi. Xaker butun FIFA Jahon chempionati efirini hazil videolar yoki istalgan kontent bilan toʻldirib tashlash imkoniyatiga ega boʻlgan", deb yozadi BobDaHacker oʻz blogida. Bu holat sport translyatsiyalari tarixidagi eng yirik kiberhujumga aylanishi hech gap emas edi.

Tadqiqotchi aniqlangan nuqson haqida seshanba kuni kechqurun xabar bergan. FIFA mutasaddilari vaziyatga tezkorlik bilan munosabat bildirib, bir necha soat ichida xatolikni bartaraf etishgan. Biroq, tashkilot ushbu hisobotni rasman tan olmagan va kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassisga minnatdorchilik bildirmagan.

Hozircha FIFA ushbu holat boʻyicha OAV soʻrovlariga javob bermadi. Mazkur voqea yirik sport tadbirlari va ularning raqamli infratuzilmasi kiberhujumlarga qanchalik zaif ekanligini yana bir bor koʻrsatdi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bu kabi xavfsizlik choralari muhim, chunki xalqaro translyatsiyalar sifati va uzluksizligi bevosita ushbu tizimlarga bogʻliq.

FIFAKiberxavfsizlikFutbolXakerTranslyatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaXbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaKecha, 18:27Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiDell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiKecha, 18:23Smartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiSmartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiKecha, 18:21Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi