Sony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildi

·22·Texno
Sony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildi

Yaponiya texnogiganti Sony mobil suratkashlik olamida yangi davrni boshlab beruvchi Lytia L910 tasvir datchigini rasman namoyish etdi. Ushbu sensor kompaniya tarixidagi LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) arxitekturasiga ega ilk mobil qurilma hisoblanib, u hatto eng murakkab yoritish sharoitlarida ham professional darajadagi suratlarni olish imkonini beradi. Yangi texnologiya smartfon kameralarining dinamik diapazonini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Lytia L910 datchigi 1/1,28 dyuym oʻlchamli koʻp qatlamli CMOS-sensor boʻlib, uning samarali ruxsati 50 megapikselni tashkil etadi. Har bir piksel oʻlchami 1,22 mikrometrga teng. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi sensorning asosiy oʻziga xosligi birgina kadrning oʻzida 100 dB gacha boʻlgan dinamik diapazonni taʼminlay olishidir. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda mavjud boʻlgan koʻplab flagman smartfonlar imkoniyatidan ancha yuqori.

LOFIC texnologiyasi va uning afzalliklari

Anʼanaviy HDR usullaridan farqli oʻlaroq, Sony taklif etayotgan LOFIC arxitekturasi bir nechta turli ekspozitsiyali kadrlarni birlashtirishni talab qilmaydi. Barcha zarur maʼlumotlar bitta kadrda jamlanadi, bu esa harakatlanayotgan obʼyektlarni suratga olishda yuzaga keladigan xiralashish (blur) va miltillash kabi muammolarni bartaraf etadi. Ushbu yondashuv Triple Conversion Gain HDR texnologiyasi bilan uygʻunlashgan holda ishlaydi.

Yangi sensor yorugʻlik juda baland boʻlgan hududlarda tasvirning "kuyib qolishi"ni (overexposure) oldini oladi va soyali qismlarda shovqinlarni minimallashtiradi. Natijada foydalanuvchi silliq tonli oʻtishlarga ega va detallarga boy tasvirni qoʻlga kiritadi. Sony vakillarining taʼkidlashicha, tasodifiy shovqinlar darajasi avvalgi Lytia 828 sensoriga nisbatan 30 foizga kamaytirilgan.

Energiya samaradorligi va video imkoniyatlari

Lytia L910 nafaqat surat sifati, balki energiya tejamkorligi bilan ham ajralib turadi. Optimallashtirilgan sxemalar tufayli tasvirni qayta ishlash jarayonida quvvat sarfi kamaygan. Bu esa smartfonlarga 4K ruxsatda soniyasiga 60 kadr (fps) tezlikda yuqori sifatli HDR videolarni uzoqroq yozib olish imkonini beradi.

Shuningdek, sensor 50 MP ruxsatda soniyasiga 30 kadr, 12,5 MP ruxsatda esa soniyasiga 120 kadr tezlikda suratga olishga qodir. Bu mobil oʻyinlar va ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent yaratuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu texnologiya bilan jihozlangan qurilmalar paydo boʻlishi mobil videografiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

Kompaniya rejasiga koʻra, Lytia L910 sensorlarini ommaviy yetkazib berish 2026-yilning yozida boshlanadi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu inqilobiy datchik bilan jihozlangan ilk smartfonlar Vivo X500 va Oppo Find X10 seriyalari boʻlishi kutilmoqda. Sony ushbu yangilik orqali Apple va Samsung kabi raqobatchilari bilan boʻladigan poygada oʻz mavqeini yanada mustahkamlamoqchi.

SonyLytia L910SmartfonKameraTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiPavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiBugun, 05:29Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Bugun, 03:20Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaAnthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaBugun, 22:56Apple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradiApple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradiBugun, 22:28Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiQuyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiBugun, 21:29AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi