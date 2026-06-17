Sony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildi
Yaponiya texnogiganti Sony mobil suratkashlik olamida yangi davrni boshlab beruvchi Lytia L910 tasvir datchigini rasman namoyish etdi. Ushbu sensor kompaniya tarixidagi LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) arxitekturasiga ega ilk mobil qurilma hisoblanib, u hatto eng murakkab yoritish sharoitlarida ham professional darajadagi suratlarni olish imkonini beradi. Yangi texnologiya smartfon kameralarining dinamik diapazonini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Lytia L910 datchigi 1/1,28 dyuym oʻlchamli koʻp qatlamli CMOS-sensor boʻlib, uning samarali ruxsati 50 megapikselni tashkil etadi. Har bir piksel oʻlchami 1,22 mikrometrga teng. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi sensorning asosiy oʻziga xosligi birgina kadrning oʻzida 100 dB gacha boʻlgan dinamik diapazonni taʼminlay olishidir. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda mavjud boʻlgan koʻplab flagman smartfonlar imkoniyatidan ancha yuqori.
LOFIC texnologiyasi va uning afzalliklariAnʼanaviy HDR usullaridan farqli oʻlaroq, Sony taklif etayotgan LOFIC arxitekturasi bir nechta turli ekspozitsiyali kadrlarni birlashtirishni talab qilmaydi. Barcha zarur maʼlumotlar bitta kadrda jamlanadi, bu esa harakatlanayotgan obʼyektlarni suratga olishda yuzaga keladigan xiralashish (blur) va miltillash kabi muammolarni bartaraf etadi. Ushbu yondashuv Triple Conversion Gain HDR texnologiyasi bilan uygʻunlashgan holda ishlaydi.
Yangi sensor yorugʻlik juda baland boʻlgan hududlarda tasvirning "kuyib qolishi"ni (overexposure) oldini oladi va soyali qismlarda shovqinlarni minimallashtiradi. Natijada foydalanuvchi silliq tonli oʻtishlarga ega va detallarga boy tasvirni qoʻlga kiritadi. Sony vakillarining taʼkidlashicha, tasodifiy shovqinlar darajasi avvalgi Lytia 828 sensoriga nisbatan 30 foizga kamaytirilgan.
Energiya samaradorligi va video imkoniyatlariLytia L910 nafaqat surat sifati, balki energiya tejamkorligi bilan ham ajralib turadi. Optimallashtirilgan sxemalar tufayli tasvirni qayta ishlash jarayonida quvvat sarfi kamaygan. Bu esa smartfonlarga 4K ruxsatda soniyasiga 60 kadr (fps) tezlikda yuqori sifatli HDR videolarni uzoqroq yozib olish imkonini beradi.
Shuningdek, sensor 50 MP ruxsatda soniyasiga 30 kadr, 12,5 MP ruxsatda esa soniyasiga 120 kadr tezlikda suratga olishga qodir. Bu mobil oʻyinlar va ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent yaratuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu texnologiya bilan jihozlangan qurilmalar paydo boʻlishi mobil videografiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.
Kompaniya rejasiga koʻra, Lytia L910 sensorlarini ommaviy yetkazib berish 2026-yilning yozida boshlanadi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu inqilobiy datchik bilan jihozlangan ilk smartfonlar Vivo X500 va Oppo Find X10 seriyalari boʻlishi kutilmoqda. Sony ushbu yangilik orqali Apple va Samsung kabi raqobatchilari bilan boʻladigan poygada oʻz mavqeini yanada mustahkamlamoqchi.
…