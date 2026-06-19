Amazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadi
O‘zbekistonning raqamli ekotizimi va telekommunikatsiya sohasida chinakam inqilobiy yangilik yuz bermoqda. Yurtimizning eng chekka va borish qiyin bo‘lgan hududlarida ham yuqori tezlikdagi internetdan bahramand bo‘lish imkoniyati yaratiladi. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov mamlakatimiz ahli uchun uzoq kutilgan xushxabarni e’lon qildi: dunyoning eng yirik gigantlaridan biri hisoblangan Amazon kompaniyasining past orbitali «Amazon LEO» sun’iy yo‘ldosh internet tizimi O‘zbekiston bozoriga rasman kirib kelmoqda.
Mazkur tarixiy loyihani hayotga tadbiq etish bo‘yicha ikki tomonlama rasmiy shartnomani imzolash jarayonlari aynan joriy haftada bo‘lib o‘tadi. Global loyihaning mamlakatimiz bo‘ylab to‘liq quvvat bilan ishga tushirilishi esa 2026 yil yakuniga qadar amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
Starlinkdan ustun: «Amazon LEO» qanday afzalliklarga ega?
Vazir Sherzod Shermatovning ta’kidlashicha, Amazon kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan ushbu kosmik texnologiya bir qator muhim texnik ko‘rsatkichlari, ma’lumot uzatish sifati va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligi bo‘yicha dunyodagi mavjud muqobillardan, jumladan, mashhur «Starlink» tizimidan ham ancha ustun turadi.
Yangi texnologiyaning yurtimizga joriy etilishi quyidagi muhim masalalarni hal etishga xizmat qiladi:
Qamrov doirasining kengligi: Mahalliy mobil operatorlar va kabelli internet yetib borishi qiyin bo‘lgan eng chekka qishloqlar ham tarmoqqa ulanadi.
Geografik to‘siqlarning mahv etilishi: Yurtimizning baland tog‘li va keng cho‘l hududlari to‘liq yuqori tezlikdagi global tarmoq bilan qamrab olinadi.
Qonuniy va xavfsiz ulanish: Hukumat darajasidagi kelishuvlar yakuniga yetgach, «Amazon LEO» maxsus qabul qiluvchi qurilmalari (terminallari) respublika hududida rasmiy va qonuniy tarzda sotuvga chiqariladi hamda foydalanish uchun erkin taqdim etiladi.
Zamin tahlilchilarining yakuniy xulosasi:
Raqamli texnologiyalar vazirligining ushbu tashabbusi O‘zbekistonda raqamli tengsizlikni bartaraf etishda ulkan qadamdir. Jahon standartidagi sun’iy yo‘ldosh internetining kirib kelishi nafaqat oddiy aholi, balki chekka hududlardagi maktablar, tibbiyot maskanlari va tadbirkorlik subyektlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Ilon Maskning «Starlink»iga jiddiy raqobatchi bo‘la olgan «Amazon LEO» joriy yilda o‘zbek interneti tezligini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.
Zamonaviy texnologiyalar, koinotdan uzatiluvchi internet insaydlari va raqamli dunyoning eng qaynoq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!
…