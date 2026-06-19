Amazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadi

·24·Texno
Amazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadi

O‘zbekistonning raqamli ekotizimi va telekommunikatsiya sohasida chinakam inqilobiy yangilik yuz bermoqda. Yurtimizning eng chekka va borish qiyin bo‘lgan hududlarida ham yuqori tezlikdagi internetdan bahramand bo‘lish imkoniyati yaratiladi. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov mamlakatimiz ahli uchun uzoq kutilgan xushxabarni e’lon qildi: dunyoning eng yirik gigantlaridan biri hisoblangan Amazon kompaniyasining past orbitali «Amazon LEO» sun’iy yo‘ldosh internet tizimi O‘zbekiston bozoriga rasman kirib kelmoqda.

Mazkur tarixiy loyihani hayotga tadbiq etish bo‘yicha ikki tomonlama rasmiy shartnomani imzolash jarayonlari aynan joriy haftada bo‘lib o‘tadi. Global loyihaning mamlakatimiz bo‘ylab to‘liq quvvat bilan ishga tushirilishi esa 2026 yil yakuniga qadar amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Starlinkdan ustun: «Amazon LEO» qanday afzalliklarga ega?

Vazir Sherzod Shermatovning ta’kidlashicha, Amazon kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan ushbu kosmik texnologiya bir qator muhim texnik ko‘rsatkichlari, ma’lumot uzatish sifati va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligi bo‘yicha dunyodagi mavjud muqobillardan, jumladan, mashhur «Starlink» tizimidan ham ancha ustun turadi.

Yangi texnologiyaning yurtimizga joriy etilishi quyidagi muhim masalalarni hal etishga xizmat qiladi:

  • Qamrov doirasining kengligi: Mahalliy mobil operatorlar va kabelli internet yetib borishi qiyin bo‘lgan eng chekka qishloqlar ham tarmoqqa ulanadi.

  • Geografik to‘siqlarning mahv etilishi: Yurtimizning baland tog‘li va keng cho‘l hududlari to‘liq yuqori tezlikdagi global tarmoq bilan qamrab olinadi.

  • Qonuniy va xavfsiz ulanish: Hukumat darajasidagi kelishuvlar yakuniga yetgach, «Amazon LEO» maxsus qabul qiluvchi qurilmalari (terminallari) respublika hududida rasmiy va qonuniy tarzda sotuvga chiqariladi hamda foydalanish uchun erkin taqdim etiladi.

Zamin tahlilchilarining yakuniy xulosasi:

Raqamli texnologiyalar vazirligining ushbu tashabbusi O‘zbekistonda raqamli tengsizlikni bartaraf etishda ulkan qadamdir. Jahon standartidagi sun’iy yo‘ldosh internetining kirib kelishi nafaqat oddiy aholi, balki chekka hududlardagi maktablar, tibbiyot maskanlari va tadbirkorlik subyektlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Ilon Maskning «Starlink»iga jiddiy raqobatchi bo‘la olgan «Amazon LEO» joriy yilda o‘zbek interneti tezligini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

Zamonaviy texnologiyalar, koinotdan uzatiluvchi internet insaydlari va raqamli dunyoning eng qaynoq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!

O'zbekistonAmazonSherzod ShermatovAmazon LEOStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiTerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiBugun, 09:20Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiKanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiBugun, 08:27Rossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqdaRossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqdaBugun, 07:57Hindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiHindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiBugun, 06:26Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaElastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaBugun, 05:55Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBoeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi