Max messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildi
Rossiyaning Max messenjeri foydalanuvchilar uchun bloklangan akkauntlarni qayta tiklash jarayonini sezilarli darajada soddalashtirdi. Endilikda platforma foydalanuvchilari texnik qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilmasdan, oʻz profillariga kirish huquqini avtomatik tarzda tiklashlari mumkin boʻladi. Bu yangilik tizimdan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim aloqa operatorlarining Mobile ID texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u foydalanuvchi shaxsini raqam orqali tezkor tasdiqlash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya hozircha faqat Rossiya SIM-kartalariga ega boʻlgan va roumingda boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ochiq. Bu xavfsizlik chorasi sifatida tizimning aniq ishlashini taʼminlaydi.
Tiklash jarayoni qanday amalga oshiriladi?Akkauntni tiklash jarayoni bir necha bosqichdan iborat boʻlib, u bevosita mobil ilovaning oʻzida bajariladi. Kirish muvaffaqiyatsiz tugaganidan soʻng, foydalanuvchiga maxsus havola taklif etiladi. Shundan soʻng tizim brauzer orqali maʼlumotlarni aloqa operatori bazasi bilan solishtiradi va shaxsni tasdiqlaydi.
Jarayon muvaffaqiyatli oʻtishi uchun bir qator texnik talablar mavjud. Xususan, foydalanuvchi VPN xizmatini va Wi-Fi aloqasini vaqtincha oʻchirib qoʻyishi, mobil internetdan foydalanishi lozim. Shundan soʻnggina Max ilovasida telefon raqami va parolni kiritib, tiklash tugmasini bosish talab etiladi.
Agar avtomatik usul biron-bir sababga koʻra ishlamasa, foydalanuvchilar anʼanaviy usuldan, yaʼni servisning qoʻllab-quvvatlash xizmatiga yozma murojaat qilishdan foydalanishlari mumkin. Biroq yangi tizim aksariyat hollarda inson omilisiz muammoni hal etishga qodir.
iPhone foydalanuvchilari uchun qoʻshimcha imkoniyatlarShuni ham taʼkidlash joizki, yaqinda iPhone egalari uchun Max messerjeridan bildirishnomalar (push-notifications) olish imkoniyati qayta tiklangan edi. Biroq bu jarayon biroz oʻzgacha koʻrinishga ega. Bildirishnomalar asosiy ilova orqali emas, balki web.max.ru manzili orqali veb-versiya yordamida yuborilmoqda.
Ushbu oʻzgarishlar Max platformasining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday texnologik yechimlar qiziqarli, chunki mahalliy mobil operatorlar bilan integratsiya qilingan xizmatlar kelajakda mintaqaviy messenjerlar rivojiga turtki berishi mumkin.
…