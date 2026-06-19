Max messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildi

·0·Texno
Max messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildi

Rossiyaning Max messenjeri foydalanuvchilar uchun bloklangan akkauntlarni qayta tiklash jarayonini sezilarli darajada soddalashtirdi. Endilikda platforma foydalanuvchilari texnik qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilmasdan, oʻz profillariga kirish huquqini avtomatik tarzda tiklashlari mumkin boʻladi. Bu yangilik tizimdan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim aloqa operatorlarining Mobile ID texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u foydalanuvchi shaxsini raqam orqali tezkor tasdiqlash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya hozircha faqat Rossiya SIM-kartalariga ega boʻlgan va roumingda boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ochiq. Bu xavfsizlik chorasi sifatida tizimning aniq ishlashini taʼminlaydi.

Tiklash jarayoni qanday amalga oshiriladi?

Akkauntni tiklash jarayoni bir necha bosqichdan iborat boʻlib, u bevosita mobil ilovaning oʻzida bajariladi. Kirish muvaffaqiyatsiz tugaganidan soʻng, foydalanuvchiga maxsus havola taklif etiladi. Shundan soʻng tizim brauzer orqali maʼlumotlarni aloqa operatori bazasi bilan solishtiradi va shaxsni tasdiqlaydi.

Jarayon muvaffaqiyatli oʻtishi uchun bir qator texnik talablar mavjud. Xususan, foydalanuvchi VPN xizmatini va Wi-Fi aloqasini vaqtincha oʻchirib qoʻyishi, mobil internetdan foydalanishi lozim. Shundan soʻnggina Max ilovasida telefon raqami va parolni kiritib, tiklash tugmasini bosish talab etiladi.

Agar avtomatik usul biron-bir sababga koʻra ishlamasa, foydalanuvchilar anʼanaviy usuldan, yaʼni servisning qoʻllab-quvvatlash xizmatiga yozma murojaat qilishdan foydalanishlari mumkin. Biroq yangi tizim aksariyat hollarda inson omilisiz muammoni hal etishga qodir.

iPhone foydalanuvchilari uchun qoʻshimcha imkoniyatlar

Shuni ham taʼkidlash joizki, yaqinda iPhone egalari uchun Max messerjeridan bildirishnomalar (push-notifications) olish imkoniyati qayta tiklangan edi. Biroq bu jarayon biroz oʻzgacha koʻrinishga ega. Bildirishnomalar asosiy ilova orqali emas, balki web.max.ru manzili orqali veb-versiya yordamida yuborilmoqda.

Ushbu oʻzgarishlar Max platformasining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday texnologik yechimlar qiziqarli, chunki mahalliy mobil operatorlar bilan integratsiya qilingan xizmatlar kelajakda mintaqaviy messenjerlar rivojiga turtki berishi mumkin.

MaxMessenjerMobile IDTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaBugun, 17:23Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiRossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiBugun, 16:54Elon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdiElon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 16:29SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiSpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiBugun, 15:53Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiUgreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiBugun, 15:25Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Bugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi