Oyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildi
Dunyoga oʻzining qulay krossovkalari bilan tanilgan Allbirds brendi kutilmagan transformatsiyani amalga oshirdi. Kompaniya poyabzal biznesini butunlay sotib yubordi va endilikda Smartbird nomi ostida sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi bozoriga kirib kelmoqda. Bu oʻzgarish koʻplab tahlilchilar tomonidan Silikon vodiysidagi eng noodatiy burilishlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya oʻzining poyabzal boʻlinmasini 43 million dollarga sotdi va birja orqali yana 100 million dollar investitsiya jalb qildi. Endilikda ushbu mablagʻlar yangi yoʻnalishni rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Smartbird kompaniyasiga AWS (Amazon Web Services) sobiq rahbari, muhandislik fanlari doktori Nadia Carlsten bosh ijrochi direktor (CEO) etib tayinlandi.
Xodimlarisiz boshlangan yangi davrQiziqarli jihati shundaki, yangi kompaniya rahbari tayinlangan vaqtda uning qoʻl ostida hali birorta xodim mavjud emas edi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Carlsten xonim hozirda butunlay yangi jamoa shakllantirish va ofis qidirish bilan bandligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, poyabzal biznesi bilan bogʻliq barcha jarayonlar rasman yakunlangan.
Smartbird kompaniyasi oʻzini sunʼiy intellekt infratuzilmasi provayderi sifatida namoyon etmoqda. Ular chuqur oʻrganish (deep learning) modellarini oʻqitish va ishga tushirish uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlarini taqdim etishni rejalashtirmoqda. Biroq, kompaniya oddiy bulutli servislar bilan emas, balki koʻproq maʼlumotlar suverenitetiga eʼtibor qaratuvchi mijozlar bilan ishlashni maqsad qilgan.
Maʼlumotlar xavfsizligi va maxfiylik ustuvorligiNadia Carlstenning fikricha, Smartbird bozordagi yirik oʻyinchilar yoki neobulutli servislar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashmaydi. Kompaniyaning asosiy mijozlari siyosiy yoki biznes sabablarga koʻra oʻz serverlari ustidan toʻliq nazoratni saqlab qolishni istaydigan tashkilotlar boʻladi. Bunga farmatsevtika, energetika, moliya va davlat sektoridagi yirik korxonalar misol boʻlishi mumkin.
Hozirda koʻplab kompaniyalar sunʼiy intellekt vositalarini sinovdan oʻtkazayotgan bir paytda, Smartbird ularga oʻzlarining maxsus modellarini boshqarish uchun xavfsiz muhit taklif qiladi. Carlsten yil oxiriga qadar bir nechta mijozlar uchun hisoblash klasterlarini ishga tushirishni rejalashtirmoqda.
Shuni taʼkidlash joizki, ushbu sohada Hewlett Packard va Equinix kabi gigantlar allaqachon oʻz xizmatlarini taklif etib kelmoqda. Smartbird uchun asosiy qiyinchilik — hali shakllanmagan jamoa bilan ushbu raqobatga dosh berish va investorlar ishonchini oqlash boʻladi. Allbirdsʼning bu qadamini baʼzilar tavakkal deb hisoblasa, boshqalar uni zamonaviy texnologiyalar asriga moslashishning yagona yoʻli deb koʻrmoqda.
…