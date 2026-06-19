Oyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildi

·29·Texno
Oyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildi

Dunyoga oʻzining qulay krossovkalari bilan tanilgan Allbirds brendi kutilmagan transformatsiyani amalga oshirdi. Kompaniya poyabzal biznesini butunlay sotib yubordi va endilikda Smartbird nomi ostida sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi bozoriga kirib kelmoqda. Bu oʻzgarish koʻplab tahlilchilar tomonidan Silikon vodiysidagi eng noodatiy burilishlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya oʻzining poyabzal boʻlinmasini 43 million dollarga sotdi va birja orqali yana 100 million dollar investitsiya jalb qildi. Endilikda ushbu mablagʻlar yangi yoʻnalishni rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Smartbird kompaniyasiga AWS (Amazon Web Services) sobiq rahbari, muhandislik fanlari doktori Nadia Carlsten bosh ijrochi direktor (CEO) etib tayinlandi.

Xodimlarisiz boshlangan yangi davr

Qiziqarli jihati shundaki, yangi kompaniya rahbari tayinlangan vaqtda uning qoʻl ostida hali birorta xodim mavjud emas edi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Carlsten xonim hozirda butunlay yangi jamoa shakllantirish va ofis qidirish bilan bandligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, poyabzal biznesi bilan bogʻliq barcha jarayonlar rasman yakunlangan.

Smartbird kompaniyasi oʻzini sunʼiy intellekt infratuzilmasi provayderi sifatida namoyon etmoqda. Ular chuqur oʻrganish (deep learning) modellarini oʻqitish va ishga tushirish uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlarini taqdim etishni rejalashtirmoqda. Biroq, kompaniya oddiy bulutli servislar bilan emas, balki koʻproq maʼlumotlar suverenitetiga eʼtibor qaratuvchi mijozlar bilan ishlashni maqsad qilgan.

Maʼlumotlar xavfsizligi va maxfiylik ustuvorligi

Nadia Carlstenning fikricha, Smartbird bozordagi yirik oʻyinchilar yoki neobulutli servislar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashmaydi. Kompaniyaning asosiy mijozlari siyosiy yoki biznes sabablarga koʻra oʻz serverlari ustidan toʻliq nazoratni saqlab qolishni istaydigan tashkilotlar boʻladi. Bunga farmatsevtika, energetika, moliya va davlat sektoridagi yirik korxonalar misol boʻlishi mumkin.

Hozirda koʻplab kompaniyalar sunʼiy intellekt vositalarini sinovdan oʻtkazayotgan bir paytda, Smartbird ularga oʻzlarining maxsus modellarini boshqarish uchun xavfsiz muhit taklif qiladi. Carlsten yil oxiriga qadar bir nechta mijozlar uchun hisoblash klasterlarini ishga tushirishni rejalashtirmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu sohada Hewlett Packard va Equinix kabi gigantlar allaqachon oʻz xizmatlarini taklif etib kelmoqda. Smartbird uchun asosiy qiyinchilik — hali shakllanmagan jamoa bilan ushbu raqobatga dosh berish va investorlar ishonchini oqlash boʻladi. Allbirdsʼning bu qadamini baʼzilar tavakkal deb hisoblasa, boshqalar uni zamonaviy texnologiyalar asriga moslashishning yagona yoʻli deb koʻrmoqda.

SmartbirdAllbirdsSunʼiy IntellektBiznesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiRutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiBugun, 19:27T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiT-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiBugun, 18:51Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiAdobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiBugun, 18:29Max messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildiMax messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildiBugun, 17:52Sunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaBugun, 17:23Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiRossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi