Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildi
Dizayn va kreativ industriya giganti Adobe kompaniyasi oʻzining Creative Cloud ekotizimida inqilobiy yangilanishni amalga oshirdi. Kompaniya Premiere, Photoshop va Illustrator kabi asosiy ilovalariga Firefly generativ sunʼiy intellekt yordamchisining kengaytirilgan funksiyalarini toʻliq integratsiya qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilik sunʼiy intellektni shunchaki tashqi vosita emas, balki ish jarayonining ajralmas qismiga aylantirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizimning oʻziga xosligi shundaki, har bir ilova uchun maxsus ixtisoslashgan "agent" ishlab chiqilgan. Bu universal chatbot emas, balki aynan oʻsha dasturning texnik imkoniyatlarini yaxshi biladigan yordamchidir. Foydalanuvchilar endi murakkab menyularni qidirib oʻtirmasdan, oddiy matnli buyruqlar orqali tahrirlash jarayonlarini boshqarishlari mumkin. Hozirda ushbu imkoniyatlar Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign va Frame.io platformalarining ochiq beta-versiyalarida taqdim etilgan.
Video va grafik tahrirlashda yangi davrAdobe Premiere Pro foydalanuvchilari uchun sunʼiy intellekt yordamchisi videolarni saralash va boshqarishda katta qulayliklar yaratadi. Tizim kliplarni avtomatik ravishda papkalarga ajratishi, ularning nomini guruh boʻlib oʻzgartirishi va audio yoʻlaklarni tahlil qilishi mumkin. Eng qiziqarli funksiyalardan biri — nutqdagi kalit soʻzlar yoki savollarni aniqlab, ularga avtomatik markerlar qoʻyishidir. Bu esa montajchilarga ishning asosiy strukturasini bir necha soniyada tayyorlash imkonini beradi.
Adobe Photoshop dasturida esa yordamchi foydalanuvchining ijodiy gʻoyalarini bevosita amalga oshirishga qaratilgan. Endi "fonni xiralashtir" yoki "tasvir hajmini ijtimoiy tarmoqlar uchun mosla" kabi buyruqlar orqali murakkab amallarni bajarish mumkin. Sunʼiy intellekt qatlamlarni (layers) tartibga solish, fonlarni almashtirish va kompozitsiyani toʻliq tahrirlash vazifalarini oʻz zimmasiga oladi, bu esa dizaynerlarni rutin ishlardan xalos etadi.
Vektorli grafika va nashriyot ishlariAdobe Illustrator ilovasida Firefly yordamchisi koʻp bosqichli ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishga xizmat qiladi. U rang modellaridagi nomuvofiqliklar yoki yetishmayotgan shriftlar kabi texnik xatolarni avtomatik aniqlaydi. Masalan, Adobe xodimlari namoyish etgan misolda, birgina buyruq bilan yuzlab har xil oʻlcham va rangdagi doiralarni generatsiya qilish va ularni xolst boʻylab joylashtirish mumkinligi koʻrsatildi. Qoʻlda bajarilganda bu juda koʻp vaqt talab qiladigan jarayondir.
InDesign foydalanuvchilari uchun esa asosiy eʼtibor chop etishdan oldingi tayyorgarlikka qaratilgan. Sunʼiy intellekt maketning texnik talablarga mosligini tekshiradi va yangi fayllar yuklanganda uslubiy oʻzgarishlarni barcha sahifalarga avtomatik tarzda nusxalaydi. Shuningdek, Frame.io platformasida yordamchi loyiha uchun qoʻshimcha videolarni (B-roll) generatsiya qilish va fikr-mulohazalarni tizimlashtirishda koʻmaklashadi.
Ushbu yangiliklar Oʻzbekistondagi kreativ soha vakillari, xususan, videomontajchilar va grafik dizaynerlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Adobe mahsulotlarining bunday darajada avtomatlashishi ish samaradorligini bir necha barobar oshirib, ijodkorlarga texnik jarayonlarga emas, balki gʻoyalarga koʻproq vaqt ajratish imkonini beradi.
…