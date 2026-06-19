Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildi

·32·Texno
Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildi

Dizayn va kreativ industriya giganti Adobe kompaniyasi oʻzining Creative Cloud ekotizimida inqilobiy yangilanishni amalga oshirdi. Kompaniya Premiere, Photoshop va Illustrator kabi asosiy ilovalariga Firefly generativ sunʼiy intellekt yordamchisining kengaytirilgan funksiyalarini toʻliq integratsiya qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilik sunʼiy intellektni shunchaki tashqi vosita emas, balki ish jarayonining ajralmas qismiga aylantirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizimning oʻziga xosligi shundaki, har bir ilova uchun maxsus ixtisoslashgan "agent" ishlab chiqilgan. Bu universal chatbot emas, balki aynan oʻsha dasturning texnik imkoniyatlarini yaxshi biladigan yordamchidir. Foydalanuvchilar endi murakkab menyularni qidirib oʻtirmasdan, oddiy matnli buyruqlar orqali tahrirlash jarayonlarini boshqarishlari mumkin. Hozirda ushbu imkoniyatlar Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign va Frame.io platformalarining ochiq beta-versiyalarida taqdim etilgan.

Video va grafik tahrirlashda yangi davr

Adobe Premiere Pro foydalanuvchilari uchun sunʼiy intellekt yordamchisi videolarni saralash va boshqarishda katta qulayliklar yaratadi. Tizim kliplarni avtomatik ravishda papkalarga ajratishi, ularning nomini guruh boʻlib oʻzgartirishi va audio yoʻlaklarni tahlil qilishi mumkin. Eng qiziqarli funksiyalardan biri — nutqdagi kalit soʻzlar yoki savollarni aniqlab, ularga avtomatik markerlar qoʻyishidir. Bu esa montajchilarga ishning asosiy strukturasini bir necha soniyada tayyorlash imkonini beradi.

Adobe Photoshop dasturida esa yordamchi foydalanuvchining ijodiy gʻoyalarini bevosita amalga oshirishga qaratilgan. Endi "fonni xiralashtir" yoki "tasvir hajmini ijtimoiy tarmoqlar uchun mosla" kabi buyruqlar orqali murakkab amallarni bajarish mumkin. Sunʼiy intellekt qatlamlarni (layers) tartibga solish, fonlarni almashtirish va kompozitsiyani toʻliq tahrirlash vazifalarini oʻz zimmasiga oladi, bu esa dizaynerlarni rutin ishlardan xalos etadi.

Vektorli grafika va nashriyot ishlari

Adobe Illustrator ilovasida Firefly yordamchisi koʻp bosqichli ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishga xizmat qiladi. U rang modellaridagi nomuvofiqliklar yoki yetishmayotgan shriftlar kabi texnik xatolarni avtomatik aniqlaydi. Masalan, Adobe xodimlari namoyish etgan misolda, birgina buyruq bilan yuzlab har xil oʻlcham va rangdagi doiralarni generatsiya qilish va ularni xolst boʻylab joylashtirish mumkinligi koʻrsatildi. Qoʻlda bajarilganda bu juda koʻp vaqt talab qiladigan jarayondir.

InDesign foydalanuvchilari uchun esa asosiy eʼtibor chop etishdan oldingi tayyorgarlikka qaratilgan. Sunʼiy intellekt maketning texnik talablarga mosligini tekshiradi va yangi fayllar yuklanganda uslubiy oʻzgarishlarni barcha sahifalarga avtomatik tarzda nusxalaydi. Shuningdek, Frame.io platformasida yordamchi loyiha uchun qoʻshimcha videolarni (B-roll) generatsiya qilish va fikr-mulohazalarni tizimlashtirishda koʻmaklashadi.

Ushbu yangiliklar Oʻzbekistondagi kreativ soha vakillari, xususan, videomontajchilar va grafik dizaynerlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Adobe mahsulotlarining bunday darajada avtomatlashishi ish samaradorligini bir necha barobar oshirib, ijodkorlarga texnik jarayonlarga emas, balki gʻoyalarga koʻproq vaqt ajratish imkonini beradi.

AdobeFireflySunʼiy IntellektPhotoshopCreative Cloud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiRutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiBugun, 19:27T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiT-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiBugun, 18:51Oyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildiOyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildiBugun, 18:21Max messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildiMax messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildiBugun, 17:52Sunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaBugun, 17:23Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiRossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi