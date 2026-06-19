T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladi
Rossiyaning yirik virtual aloqa operatorlaridan biri hisoblangan T-Mobayl Amur viloyatida oʻz tijoriy xizmatlarini koʻrsatishni boshladi. Ushbu voqea kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega, chunki u yangi infratuzilma hamkorligi doirasidagi ilk loyihadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya matbuot xizmatining xabar berishicha, Amur viloyati operator Beeline infratuzilmasidan foydalangan holda ish boshlagan birinchi hududga aylandi. Ushbu hamkorlik 2026-yilning iyun oyida rasman kuchga kirdi va kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining bir qismi hisoblanadi.
T-Mobayl va Beeline oʻrtasidagi strategik sheriklik haqida ilk bor 2026-yilning aprel oyida eʼlon qilingan edi. Amur viloyatidagi tarmoqning ishga tushirilishi operatorning Uzoq Sharq federal okrugidagi mintaqaviy kengayish jarayonini yakunlab berdi. Bu esa ushbu hududdagi raqobat muhitini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
Yangi imkoniyatlar va xavfsizlik choralariYangi hududga kirib kelgan operator oʻz mijozlariga moslashuvchan xizmatlar paketini taklif etmoqda. Abonentlar tarif konstruktori yordamida oʻzlari uchun zarur boʻlgan daqiqalar va internet-trafik hajmini mustaqil ravishda tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar.
Bundan tashqari, T-Mobayl foydalanuvchilari uchun xavfsizlik masalalariga alohida eʼtibor qaratilgan. Xususan, abonentlar quyidagi xizmatlardan foydalanishlari mumkin:
- Spam-qoʻngʻiroqlardan himoyalanish;
- Firibgarlik harakatlaridan qoʻshimcha himoya qatlami;
- Shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlovchi maxsus filtrlar.
Rossiya telekommunikatsiya bozoridagi bunday oʻzgarishlar, ayniqsa virtual operatorlarning yirik infratuzilma egalari bilan hamkorligi, foydalanuvchilar uchun xizmat sifatining oshishi va narxlarning optimallashuviga xizmat qiladi. Bu kabi texnologik yechimlar MDH davlatlari, jumladan, Oʻzbekiston mobil aloqa bozori uchun ham qiziqarli tajriba hisoblanadi.
…