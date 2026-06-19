T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladi

·26·Texno
T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladi

Rossiyaning yirik virtual aloqa operatorlaridan biri hisoblangan T-Mobayl Amur viloyatida oʻz tijoriy xizmatlarini koʻrsatishni boshladi. Ushbu voqea kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega, chunki u yangi infratuzilma hamkorligi doirasidagi ilk loyihadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya matbuot xizmatining xabar berishicha, Amur viloyati operator Beeline infratuzilmasidan foydalangan holda ish boshlagan birinchi hududga aylandi. Ushbu hamkorlik 2026-yilning iyun oyida rasman kuchga kirdi va kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining bir qismi hisoblanadi.

T-Mobayl va Beeline oʻrtasidagi strategik sheriklik haqida ilk bor 2026-yilning aprel oyida eʼlon qilingan edi. Amur viloyatidagi tarmoqning ishga tushirilishi operatorning Uzoq Sharq federal okrugidagi mintaqaviy kengayish jarayonini yakunlab berdi. Bu esa ushbu hududdagi raqobat muhitini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Yangi imkoniyatlar va xavfsizlik choralari

Yangi hududga kirib kelgan operator oʻz mijozlariga moslashuvchan xizmatlar paketini taklif etmoqda. Abonentlar tarif konstruktori yordamida oʻzlari uchun zarur boʻlgan daqiqalar va internet-trafik hajmini mustaqil ravishda tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar.

Bundan tashqari, T-Mobayl foydalanuvchilari uchun xavfsizlik masalalariga alohida eʼtibor qaratilgan. Xususan, abonentlar quyidagi xizmatlardan foydalanishlari mumkin:

  • Spam-qoʻngʻiroqlardan himoyalanish;
  • Firibgarlik harakatlaridan qoʻshimcha himoya qatlami;
  • Shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlovchi maxsus filtrlar.
T-Mobayl bosh direktori Vladimir Lyubimovning taʼkidlashicha, Beeline infratuzilmasi bilan ishlash kompaniya uchun yangi ufqlar ochadi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya kelgusida boshqa mintaqalarda ham tarmoq qamrovini kengaytirish va oʻz ishtirokini kuchaytirishda davom etadi.

Rossiya telekommunikatsiya bozoridagi bunday oʻzgarishlar, ayniqsa virtual operatorlarning yirik infratuzilma egalari bilan hamkorligi, foydalanuvchilar uchun xizmat sifatining oshishi va narxlarning optimallashuviga xizmat qiladi. Bu kabi texnologik yechimlar MDH davlatlari, jumladan, Oʻzbekiston mobil aloqa bozori uchun ham qiziqarli tajriba hisoblanadi.

T-MobaylBeelineTelekommunikatsiyaTexnologiyalarRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiRutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiBugun, 19:27Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiAdobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiBugun, 18:29Oyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildiOyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildiBugun, 18:21Max messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildiMax messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildiBugun, 17:52Sunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaBugun, 17:23Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiRossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi