Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildi

·0·Texno
Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildi

Rossiyaning Rutube videoxostingi foydalanuvchilar uchun kontent bilan ishlashni yanada osonlashtirish maqsadida sunʼiy intellektga asoslangan yangi virtual yordamchini joriy qildi. Sber kompaniyasining GigaChat neyrotarmogʻi negizida yaratilgan ushbu servis tomoshabinlarga videoni koʻrishdan uzilmagan holda qoʻshimcha maʼlumotlar olish imkonini beradi. Mazkur loyiha Rambler portali mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi aqlli agent videoxostingdagi maʼlumotlar qidiruvini avtomatlashtiradi. Endilikda foydalanuvchilar qiziqtirgan savollariga javob topish uchun boshqa saytlarga oʻtishlari shart emas. Virtual yordamchi filmlardagi aktyorlar, suratga olish guruhi, kino olami yangiliklari va blogerlar hayotiga oid faktlarni bir zumda taqdim eta oladi. Bu esa platformadagi foydalanuvchi tajribasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Sport ishqibozlari uchun maxsus imkoniyatlar

Ayniqsa, sport muxlislari uchun alohida imkoniyatlar yaratilgan. Rutube platformasidagi Match TV rasmiy kanali orqali 2026-yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionatini kuzatib borayotganlar uchun maxsus sport eksperti ishga tushirildi. Ushbu sunʼiy intellekt agenti chempionatga oid barcha maʼlumotlarni, jumladan, oʻyinlar jadvali, jamoalar tarkibi va statistik maʼlumotlarni yaxshi oʻzlashtirgan.

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, sportga ixtisoslashgan sunʼiy intellekt faqatgina tasdiqlangan va rasmiy manbalardan foydalanadi. Bu tomoshabinlarga notoʻgʻri yoki tekshirilmagan maʼlumotlardan himoyalanish imkonini beradi. Bunday funksionallik yirik sport tadbirlari davomida foydalanuvchilarning axborotga boʻlgan ehtiyojini tezkor qondirishga xizmat qiladi.

Raqamli ekotizimning rivojlanishi

Gazprom-Media Xolding raqamli aktivlar matbuot xizmati xabariga koʻra, sunʼiy intellekt agentlarining integratsiyasi kompaniyaning aqlli servislarni rivojlantirish strategiyasining bir qismidir. Bu kabi vositalar nafaqat maʼlumot yetkazib berish, balki kelajakda har bir foydalanuvchi uchun shaxsiylashtirilgan kontent tavsiya qilish tizimini ham takomillashtiradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki hududimizda koʻplab tomoshabinlar rus tilidagi kontentlarni kuzatib borishadi. Garchi GigaChat asosan rus tilidagi maʼlumotlar bazasiga tayansa-da, uning videoxosting ichidagi imkoniyatlari global platformalardagi (masalan, YouTube) oʻxshash funksiyalarga raqobatchi boʻla oladi.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt yordamchilari tez orada barcha yirik video platformalarning ajralmas qismiga aylanadi. Bu foydalanuvchining platformada qolish vaqtini oshirish va kontentni isteʼmol qilish madaniyatini oʻzgartirishga qaratilgan muhim qadamdir. Rutube ushbu texnologiyani joriy etish orqali oʻzining texnologik salohiyatini namoyish etishni maqsad qilgan.

RutubeSunʼiy IntellektGigaChatTexnologiyaNeyrotarmoq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiT-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiBugun, 18:51Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiAdobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiBugun, 18:29Oyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildiOyoq kiyimdan sunʼiy intellektga: Allbirds brendi Smartbird nomi bilan qayta tugʻildiBugun, 18:21Max messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildiMax messenjerida akkauntni tezkor tiklashning yangi usuli joriy etildiBugun, 17:52Sunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaBugun, 17:23Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiRossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi