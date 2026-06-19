Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildi
Rossiyaning Rutube videoxostingi foydalanuvchilar uchun kontent bilan ishlashni yanada osonlashtirish maqsadida sunʼiy intellektga asoslangan yangi virtual yordamchini joriy qildi. Sber kompaniyasining GigaChat neyrotarmogʻi negizida yaratilgan ushbu servis tomoshabinlarga videoni koʻrishdan uzilmagan holda qoʻshimcha maʼlumotlar olish imkonini beradi. Mazkur loyiha Rambler portali mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi aqlli agent videoxostingdagi maʼlumotlar qidiruvini avtomatlashtiradi. Endilikda foydalanuvchilar qiziqtirgan savollariga javob topish uchun boshqa saytlarga oʻtishlari shart emas. Virtual yordamchi filmlardagi aktyorlar, suratga olish guruhi, kino olami yangiliklari va blogerlar hayotiga oid faktlarni bir zumda taqdim eta oladi. Bu esa platformadagi foydalanuvchi tajribasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Sport ishqibozlari uchun maxsus imkoniyatlarAyniqsa, sport muxlislari uchun alohida imkoniyatlar yaratilgan. Rutube platformasidagi Match TV rasmiy kanali orqali 2026-yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionatini kuzatib borayotganlar uchun maxsus sport eksperti ishga tushirildi. Ushbu sunʼiy intellekt agenti chempionatga oid barcha maʼlumotlarni, jumladan, oʻyinlar jadvali, jamoalar tarkibi va statistik maʼlumotlarni yaxshi oʻzlashtirgan.
Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, sportga ixtisoslashgan sunʼiy intellekt faqatgina tasdiqlangan va rasmiy manbalardan foydalanadi. Bu tomoshabinlarga notoʻgʻri yoki tekshirilmagan maʼlumotlardan himoyalanish imkonini beradi. Bunday funksionallik yirik sport tadbirlari davomida foydalanuvchilarning axborotga boʻlgan ehtiyojini tezkor qondirishga xizmat qiladi.
Raqamli ekotizimning rivojlanishiGazprom-Media Xolding raqamli aktivlar matbuot xizmati xabariga koʻra, sunʼiy intellekt agentlarining integratsiyasi kompaniyaning aqlli servislarni rivojlantirish strategiyasining bir qismidir. Bu kabi vositalar nafaqat maʼlumot yetkazib berish, balki kelajakda har bir foydalanuvchi uchun shaxsiylashtirilgan kontent tavsiya qilish tizimini ham takomillashtiradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki hududimizda koʻplab tomoshabinlar rus tilidagi kontentlarni kuzatib borishadi. Garchi GigaChat asosan rus tilidagi maʼlumotlar bazasiga tayansa-da, uning videoxosting ichidagi imkoniyatlari global platformalardagi (masalan, YouTube) oʻxshash funksiyalarga raqobatchi boʻla oladi.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt yordamchilari tez orada barcha yirik video platformalarning ajralmas qismiga aylanadi. Bu foydalanuvchining platformada qolish vaqtini oshirish va kontentni isteʼmol qilish madaniyatini oʻzgartirishga qaratilgan muhim qadamdir. Rutube ushbu texnologiyani joriy etish orqali oʻzining texnologik salohiyatini namoyish etishni maqsad qilgan.
…