Microsoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldi

·27·Texno
Microsoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldi

Microsoft korporatsiyasi Windows operatsion tizimining barcha aktual versiyalarida yangi xatolik yuzaga kelganini rasman tasdiqladi. Mazkur muammo iyun oyidagi KB5094126 raqamli yangilanish oʻrnatilgandan soʻng paydo boʻlgan boʻlib, u foydalanuvchi interfeysining ishlashiga taʼsir koʻrsatmoqda. Garchi bu nosozlik tizimning umumiy barqarorligiga xavf tugʻdirmasa-da, koʻplab foydalanuvchilar uchun noqulayliklar keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy muammo «Savat» (Recycle Bin) bilan ishlash jarayonida kuzatilmoqda. Microsoft taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, faylni oʻchirish paytida chiqadigan tasdiqlash oynasida faylning asl nomi notoʻgʻri aks etmoqda. Masalan, foydalanuvchi «hisobot.docx» faylini oʻchirmoqchi boʻlsa, tizim uning oʻrniga fayl tizimidagi ichki texnik nomni (masalan, «$R12345.docx») koʻrsatmoqda.

Xatolikning texnik jihatlari va xavfsizlik

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu xatolik faqat vizual xarakterga ega. Bu shuni anglatadiki, fayllarning oʻzi shikastlanmaydi va ularning mazmuni oʻzgarmaydi. «Savat» ichiga kirilganda fayllar roʻyxati odatdagidek, toʻgʻri nomlar bilan koʻrinadi. Shuningdek, faylni qayta tiklash (Restore) funksiyasi ham oʻz joyida — fayl oʻzining asl nomi bilan avvalgi manzili boʻyicha tiklanadi.

Ushbu muammo Windows tizimining deyarli barcha qoʻllab-quvvatlanadigan versiyalarini, jumladan, oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan hamda serverlar uchun ishlab chiqilgan nashrlarni qamrab olgan. Bu esa nosozlikning koʻlamidan dalolat beradi. Hozirda Microsoft muhandislari xatolikni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda.

Yechim va kutish tartibi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur xatolikni tuzatuvchi maxsus paket Windows uchun chiqariladigan navbatdagi toʻplamli yangilanishlar tarkibiga kiritiladi. Hozircha oddiy foydalanuvchilar uchun yagona yechim — rasmiy tuzatishni kutishdir. Korporativ mijozlar uchun esa vaziyat biroz boshqacha.

Darhol yechim talab qiladigan tashkilotlar uchun Microsoft vaqtinchalik ishchi usulni (workaround) taklif qilmoqda. Biroq, ushbu koʻrsatmalarni olish uchun tashkilotlar bevosita Microsoft biznes-qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishlari lozim. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham ushbu yangilanishdan soʻng fayl nomlari gʻalati koʻrinishiga duch kelsa, xavotirga tushmasliklari tavsiya etiladi, chunki bu maʼlumotlar yoʻqolishiga olib kelmaydi.

MicrosoftWindowsYangilanishTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinYandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinBugun, 20:56Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiEski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiBugun, 20:28Mukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchiMukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchiBugun, 20:20Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiRutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiBugun, 19:27T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiT-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiBugun, 18:51Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiAdobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiBugun, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi