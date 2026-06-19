Microsoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldi
Microsoft korporatsiyasi Windows operatsion tizimining barcha aktual versiyalarida yangi xatolik yuzaga kelganini rasman tasdiqladi. Mazkur muammo iyun oyidagi KB5094126 raqamli yangilanish oʻrnatilgandan soʻng paydo boʻlgan boʻlib, u foydalanuvchi interfeysining ishlashiga taʼsir koʻrsatmoqda. Garchi bu nosozlik tizimning umumiy barqarorligiga xavf tugʻdirmasa-da, koʻplab foydalanuvchilar uchun noqulayliklar keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy muammo «Savat» (Recycle Bin) bilan ishlash jarayonida kuzatilmoqda. Microsoft taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, faylni oʻchirish paytida chiqadigan tasdiqlash oynasida faylning asl nomi notoʻgʻri aks etmoqda. Masalan, foydalanuvchi «hisobot.docx» faylini oʻchirmoqchi boʻlsa, tizim uning oʻrniga fayl tizimidagi ichki texnik nomni (masalan, «$R12345.docx») koʻrsatmoqda.
Xatolikning texnik jihatlari va xavfsizlikMutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu xatolik faqat vizual xarakterga ega. Bu shuni anglatadiki, fayllarning oʻzi shikastlanmaydi va ularning mazmuni oʻzgarmaydi. «Savat» ichiga kirilganda fayllar roʻyxati odatdagidek, toʻgʻri nomlar bilan koʻrinadi. Shuningdek, faylni qayta tiklash (Restore) funksiyasi ham oʻz joyida — fayl oʻzining asl nomi bilan avvalgi manzili boʻyicha tiklanadi.
Ushbu muammo Windows tizimining deyarli barcha qoʻllab-quvvatlanadigan versiyalarini, jumladan, oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan hamda serverlar uchun ishlab chiqilgan nashrlarni qamrab olgan. Bu esa nosozlikning koʻlamidan dalolat beradi. Hozirda Microsoft muhandislari xatolikni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda.
Yechim va kutish tartibiixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur xatolikni tuzatuvchi maxsus paket Windows uchun chiqariladigan navbatdagi toʻplamli yangilanishlar tarkibiga kiritiladi. Hozircha oddiy foydalanuvchilar uchun yagona yechim — rasmiy tuzatishni kutishdir. Korporativ mijozlar uchun esa vaziyat biroz boshqacha.
Darhol yechim talab qiladigan tashkilotlar uchun Microsoft vaqtinchalik ishchi usulni (workaround) taklif qilmoqda. Biroq, ushbu koʻrsatmalarni olish uchun tashkilotlar bevosita Microsoft biznes-qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishlari lozim. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham ushbu yangilanishdan soʻng fayl nomlari gʻalati koʻrinishiga duch kelsa, xavotirga tushmasliklari tavsiya etiladi, chunki bu maʼlumotlar yoʻqolishiga olib kelmaydi.
…