Mukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchi
Hindistonning eng boy insoni Mukesh Ambani boshchiligidagi Reliance Industries konglomerati global sunʼiy intellekt (AI) poygasida mamlakatning milliy chempioniga aylanish niyatida ekanini maʼlum qildi. Kompaniya har bir telefon qoʻngʻirogʻi, mobil ilova va aqlli xonadonlar uchun moʻljallangan keng koʻlamli AI xizmatlarini ishga tushirmoqda. Bu qadam nafaqat texnologik yangilik, balki Hindistonning AQSH va Xitoy texnologiyalariga qaramligini kamaytirishga qaratilgan strategik harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mumbayda boʻlib oʻtgan aksiyadorlarning yillik yigʻilishida Reliance vakillari Jio Call Agent deb nomlangan yangi yordamchini taqdim etishdi. Ushbu AI yordamchisi bevosita telefon suhbatlariga qoʻshilib, muloqotni matnga aylantirishi, qisqacha mazmunini tayyorlashi va hatto taksi buyurtma qilish yoki ovqat yetkazib berish kabi vazifalarni bajarishi mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xizmatni oddiygina “Hey Jio” buyrugʻi orqali faollashtirish imkoniyati mavjud.
Telefon qoʻngʻiroqlaridan aqlli uy tizimlarigachaReliance oʻz xizmatini alohida ilova sifatida emas, balki bevosita telekommunikatsiya tarmogʻiga integratsiya qilmoqda. Bu esa Jio tarmogʻining 500 milliondan ortiq foydalanuvchisiga qoʻshimcha dasturlarsiz sunʼiy intellektdan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, MyJio ilovasi ham yangilanib, u foydalanuvchi nomidan eSIM-kartalarni faollashtirish yoki rouming rejalarini tanlash kabi murakkab texnik vazifalarni tabiiy tildagi soʻrovlar orqali amalga oshira oladi.
Kompaniya faqat mobil aloqa bilan cheklanib qolmay, xonadonlar uchun TeleFrame deb nomlangan aqlli ekranni ham namoyish etdi. Ushbu qurilma Amazon va Google mahsulotlariga oʻxshash boʻlib, u ob-havo maʼlumotlari, kun tartibi va uy xoʻjaligi eslatmalarini avtomatik ravishda foydalanuvchiga taqdim etib boradi. Bu orqali Ambani sunʼiy intellektni kundalik hayotning ajralmas qismiga aylantirishni maqsad qilgan.
Global hamkorlik va milliy manfaatlarMukesh Ambani oʻz nutqida Hindiston shunchaki chetdan keltirilgan texnologiyalar isteʼmolchisi boʻlib qolmasligi, balki sunʼiy intellekt yaratuvchisi va global yetakchisiga aylanishi kerakligini taʼkidladi. Shu maqsadda Reliance kompaniyasi NVIDIA, Google va Meta kabi jahon gigantlari bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda. Kompaniya AI infratuzilmasini rivojlantirish uchun 110 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan.
Yangi texnologiyalar Hindistonning oʻziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda, mamlakatdagi 22 ta mahalliy tilda ishlay olishi bilan ajralib turadi. Reliance shuningdek, ijtimoiy sohalar uchun quyidagi ixtisoslashgan AI xizmatlarini ham eʼlon qildi:
- JioHealthIQ — sogʻliqni saqlash sohasidagi aqlli yordamchi;
- JioLearnIQ — taʼlim tizimi uchun sunʼiy intellekt yechimlari;
- JioKrishiIQ — qishloq xoʻjaligi samaradorligini oshirish vositasi;
- AI Vyapar — kichik va oʻrta biznesni raqamlashtirish platformasi.
…