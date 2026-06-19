Mukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchi

·25·Texno
Mukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchi

Hindistonning eng boy insoni Mukesh Ambani boshchiligidagi Reliance Industries konglomerati global sunʼiy intellekt (AI) poygasida mamlakatning milliy chempioniga aylanish niyatida ekanini maʼlum qildi. Kompaniya har bir telefon qoʻngʻirogʻi, mobil ilova va aqlli xonadonlar uchun moʻljallangan keng koʻlamli AI xizmatlarini ishga tushirmoqda. Bu qadam nafaqat texnologik yangilik, balki Hindistonning AQSH va Xitoy texnologiyalariga qaramligini kamaytirishga qaratilgan strategik harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mumbayda boʻlib oʻtgan aksiyadorlarning yillik yigʻilishida Reliance vakillari Jio Call Agent deb nomlangan yangi yordamchini taqdim etishdi. Ushbu AI yordamchisi bevosita telefon suhbatlariga qoʻshilib, muloqotni matnga aylantirishi, qisqacha mazmunini tayyorlashi va hatto taksi buyurtma qilish yoki ovqat yetkazib berish kabi vazifalarni bajarishi mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xizmatni oddiygina “Hey Jio” buyrugʻi orqali faollashtirish imkoniyati mavjud.

Telefon qoʻngʻiroqlaridan aqlli uy tizimlarigacha

Reliance oʻz xizmatini alohida ilova sifatida emas, balki bevosita telekommunikatsiya tarmogʻiga integratsiya qilmoqda. Bu esa Jio tarmogʻining 500 milliondan ortiq foydalanuvchisiga qoʻshimcha dasturlarsiz sunʼiy intellektdan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, MyJio ilovasi ham yangilanib, u foydalanuvchi nomidan eSIM-kartalarni faollashtirish yoki rouming rejalarini tanlash kabi murakkab texnik vazifalarni tabiiy tildagi soʻrovlar orqali amalga oshira oladi.

Kompaniya faqat mobil aloqa bilan cheklanib qolmay, xonadonlar uchun TeleFrame deb nomlangan aqlli ekranni ham namoyish etdi. Ushbu qurilma Amazon va Google mahsulotlariga oʻxshash boʻlib, u ob-havo maʼlumotlari, kun tartibi va uy xoʻjaligi eslatmalarini avtomatik ravishda foydalanuvchiga taqdim etib boradi. Bu orqali Ambani sunʼiy intellektni kundalik hayotning ajralmas qismiga aylantirishni maqsad qilgan.

Global hamkorlik va milliy manfaatlar

Mukesh Ambani oʻz nutqida Hindiston shunchaki chetdan keltirilgan texnologiyalar isteʼmolchisi boʻlib qolmasligi, balki sunʼiy intellekt yaratuvchisi va global yetakchisiga aylanishi kerakligini taʼkidladi. Shu maqsadda Reliance kompaniyasi NVIDIA, Google va Meta kabi jahon gigantlari bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda. Kompaniya AI infratuzilmasini rivojlantirish uchun 110 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan.

Yangi texnologiyalar Hindistonning oʻziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda, mamlakatdagi 22 ta mahalliy tilda ishlay olishi bilan ajralib turadi. Reliance shuningdek, ijtimoiy sohalar uchun quyidagi ixtisoslashgan AI xizmatlarini ham eʼlon qildi:

  • JioHealthIQ — sogʻliqni saqlash sohasidagi aqlli yordamchi;
  • JioLearnIQ — taʼlim tizimi uchun sunʼiy intellekt yechimlari;
  • JioKrishiIQ — qishloq xoʻjaligi samaradorligini oshirish vositasi;
  • AI Vyapar — kichik va oʻrta biznesni raqamlashtirish platformasi.
Shu bilan birga, ekspertlar foydalanuvchi maʼlumotlarining xavfsizligi masalasiga eʼtibor qaratishmoqda. Reliance barcha xizmatlar foydalanuvchi roziligi bilan ishlashini bildirgan boʻlsa-da, toʻplangan maʼlumotlar AI modellarini oʻqitish uchun ishlatilishi yoki yoʻqligi haqidagi savollarga hozircha aniq javob bermadi. Shunga qaramay, ushbu loyihalar Hindistonning texnologik mustaqilligi yoʻlidagi ulkan qadam sifatida koʻrilmoqda.

RelianceMukesh AmbaniJioSunʼniy IntellektHindiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinYandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinBugun, 20:56Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiEski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiBugun, 20:28Microsoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldiMicrosoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldiBugun, 19:56Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiRutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiBugun, 19:27T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiT-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiBugun, 18:51Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiAdobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiBugun, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi