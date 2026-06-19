Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdi
Zamonaviy texnologiyalar olamida qurilmalarning xizmat qilish muddati koʻpincha ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan kafolat muddati bilan cheklanadi. Biroq, yaqinda oʻtkazilgan sinovlar eski avlod maʼlumot tashuvchilari bugungi kunda sotilayotgan koʻplab yangi modellardan koʻra ishonchliroq boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi. WolfyTech YouTube-kanali muallifi tomonidan oʻtkazilgan tajriba 2010-yilda ishlab chiqarilgan SanDisk P4 modelidagi SSD diskining hayratlanarli chidamliligini isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tajriba obyekti sifatida tanlangan 64 gigabaytli ushbu kichik hajmli disk oʻzining texnik xususiyatlarida koʻrsatilgan yuklamadan qariyb 25 baravar koʻproq bosimga dosh berdi. Ishlab chiqaruvchi SanDisk ushbu model uchun jami 40 TBW (yozish resursi) miqdorini belgilagan edi. Ammo amaliy sinovlar davomida diskka 1 petabaytdan ortiq, yaʼni 1000 terabaytdan ziyod maʼlumot muvaffaqiyatli yozildi va qurilma hamon ishlashda davom etmoqda.
Texnologik mustahkamlik siri nimada?Ushbu SSD diskining bunday uzoq umr koʻrishi tasodif emas. Mutaxassislarning fikricha, asosiy sabab unda qoʻllanilgan MLC NAND turidagi xotira chiplaridir. 32 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan ushbu chiplar bugungi kunda ommalashgan TLC va QLC xotira turlariga qaraganda ancha yuqori resursga ega. Zamonaviy disklarda koʻproq maʼlumotni kichikroq maydonga joylashtirish maqsadida chidamlilikdan voz kechishga toʻgʻri kelmoqda.
Qurilmaning statistik maʼlumotlari ham hayratlanarli: u jami 60 ming soatdan ortiq vaqt davomida yoqilgan holatda boʻlgan va 1100 martadan koʻp marta qayta ishga tushirilgan. Shunga qaramay, tizimda birorta ham kritik xatolik yoki maʼlumotlarning yoʻqolishi holati kuzatilmagan. Bu koʻrsatkichlar oʻn yil avvalgi muhandislik yondashuvi sifatga qanchalik katta eʼtibor qaratganini koʻrsatadi.
SanDisk P4 oʻz vaqtida netbuklar va ilk ultra-yupqa noutbuklar uchun moʻljallangan maxsus yechim sifatida taqdim etilgan edi. Bugungi kunda isteʼmol bozorida bunday turdagi xotiraga ega disklarni deyarli uchratib boʻlmaydi. Hozirgi SSD qurilmalari tezlik borasida ancha ilgarilab ketgan boʻlsa-da, ularning jismoniy eskirish muddati va yozish resursi koʻpincha ushbu oʻn yillik "faxriy" darajasiga yetib bormaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham foydalanuvchilar koʻpincha arzonroq QLC drayverlarini tanlashadi, biroq ushbu tajriba muhim maʼlumotlarni saqlash uchun xotira turi va uning resursiga eʼtibor berish qanchalik muhimligini yana bir bor eslatdi. ixbt.com maʼlumotlariga tayanib aytish mumkinki, eski texnologiyalar baʼzan kutilmagan darajada ishonchli boʻlib chiqishi mumkin.
Ushbu holat texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik ishlab chiqaruvchilarni mahsulotlarning ishlash muddatini ataylab qisqartirishda ayblasa, boshqalar buni sigʻim va tezlik poygasining tabiiy natijasi deb hisoblamoqda. Har qanday holatda ham, 16 yillik SanDisk diskining rekordi zamonaviy SSD ishlab chiqaruvchilari uchun oʻziga xos namuna boʻlib xizmat qiladi.
…