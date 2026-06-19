Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdi

·23·Texno
Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdi

Zamonaviy texnologiyalar olamida qurilmalarning xizmat qilish muddati koʻpincha ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan kafolat muddati bilan cheklanadi. Biroq, yaqinda oʻtkazilgan sinovlar eski avlod maʼlumot tashuvchilari bugungi kunda sotilayotgan koʻplab yangi modellardan koʻra ishonchliroq boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi. WolfyTech YouTube-kanali muallifi tomonidan oʻtkazilgan tajriba 2010-yilda ishlab chiqarilgan SanDisk P4 modelidagi SSD diskining hayratlanarli chidamliligini isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tajriba obyekti sifatida tanlangan 64 gigabaytli ushbu kichik hajmli disk oʻzining texnik xususiyatlarida koʻrsatilgan yuklamadan qariyb 25 baravar koʻproq bosimga dosh berdi. Ishlab chiqaruvchi SanDisk ushbu model uchun jami 40 TBW (yozish resursi) miqdorini belgilagan edi. Ammo amaliy sinovlar davomida diskka 1 petabaytdan ortiq, yaʼni 1000 terabaytdan ziyod maʼlumot muvaffaqiyatli yozildi va qurilma hamon ishlashda davom etmoqda.

Texnologik mustahkamlik siri nimada?

Ushbu SSD diskining bunday uzoq umr koʻrishi tasodif emas. Mutaxassislarning fikricha, asosiy sabab unda qoʻllanilgan MLC NAND turidagi xotira chiplaridir. 32 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan ushbu chiplar bugungi kunda ommalashgan TLC va QLC xotira turlariga qaraganda ancha yuqori resursga ega. Zamonaviy disklarda koʻproq maʼlumotni kichikroq maydonga joylashtirish maqsadida chidamlilikdan voz kechishga toʻgʻri kelmoqda.

Qurilmaning statistik maʼlumotlari ham hayratlanarli: u jami 60 ming soatdan ortiq vaqt davomida yoqilgan holatda boʻlgan va 1100 martadan koʻp marta qayta ishga tushirilgan. Shunga qaramay, tizimda birorta ham kritik xatolik yoki maʼlumotlarning yoʻqolishi holati kuzatilmagan. Bu koʻrsatkichlar oʻn yil avvalgi muhandislik yondashuvi sifatga qanchalik katta eʼtibor qaratganini koʻrsatadi.

SanDisk P4 oʻz vaqtida netbuklar va ilk ultra-yupqa noutbuklar uchun moʻljallangan maxsus yechim sifatida taqdim etilgan edi. Bugungi kunda isteʼmol bozorida bunday turdagi xotiraga ega disklarni deyarli uchratib boʻlmaydi. Hozirgi SSD qurilmalari tezlik borasida ancha ilgarilab ketgan boʻlsa-da, ularning jismoniy eskirish muddati va yozish resursi koʻpincha ushbu oʻn yillik "faxriy" darajasiga yetib bormaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham foydalanuvchilar koʻpincha arzonroq QLC drayverlarini tanlashadi, biroq ushbu tajriba muhim maʼlumotlarni saqlash uchun xotira turi va uning resursiga eʼtibor berish qanchalik muhimligini yana bir bor eslatdi. ixbt.com maʼlumotlariga tayanib aytish mumkinki, eski texnologiyalar baʼzan kutilmagan darajada ishonchli boʻlib chiqishi mumkin.

Ushbu holat texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik ishlab chiqaruvchilarni mahsulotlarning ishlash muddatini ataylab qisqartirishda ayblasa, boshqalar buni sigʻim va tezlik poygasining tabiiy natijasi deb hisoblamoqda. Har qanday holatda ham, 16 yillik SanDisk diskining rekordi zamonaviy SSD ishlab chiqaruvchilari uchun oʻziga xos namuna boʻlib xizmat qiladi.

SSDSanDiskTexnologiyaXotiraRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinYandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinBugun, 20:56Mukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchiMukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchiBugun, 20:20Microsoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldiMicrosoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldiBugun, 19:56Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiRutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiBugun, 19:27T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiT-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiBugun, 18:51Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiAdobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiBugun, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi