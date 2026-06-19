Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkin

·0·Texno
Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkin

Yandex Ritmi platformasi oʻzining monetizatsiya siyosatida inqilobiy oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Endilikda platformada pul ishlashni boshlash uchun avvalgidek minglab obunachilarga ega boʻlish talab etilmaydi. Kompaniya minimal obunachilar soni haqidagi cheklovni butunlay olib tashladi, bu esa endigina faoliyat boshlagan kontent yaratuvchilari uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgari ushbu servisda roʻyxatdan oʻtish va daromad olish uchun muallifning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kamida 1000 nafar obunachisi boʻlishi shart edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday qaror reklama beruvchilarning talablari oʻzgargani bilan bogʻliq. Hozirgi kunda brendlar uchun quruq raqamlar emas, balki auditoriyaning faolligi va kontentning qanchalik mosligi (relevatligi) muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi tartib va monetizatsiya shartlari

Yangi qoidalarga koʻra, muallif ishni boshlash uchun oʻzining ochiq profiliga havola berishi va u yerda avval ham qandaydir mahsulotlarni tavsiya qilganini koʻrsatishi kifoya. Shundan soʻng, ariza moderatsiyadan oʻtkaziladi. Tasdiqlangan foydalanuvchilar mahsulotlar haqida postlar yozishi, tematik toʻplamlar yaratishi va maxsus havolalar bilan boʻlishishi mumkin boʻladi.

Eʼtiborli jihati shundaki, mualliflar yaratgan kontent nafaqat servis ichida, balki ya.ru bosh sahifasidagi tavsiyalar lentasida ham koʻrinadi. Bu esa kichik auditoriyaga ega blogerlar uchun ham katta qamrovga chiqish va oʻz brendini tanitish imkonini beradi.

Monetizatsiya jarayoni CPA (Cost Per Action) modeli asosida ishlaydi. Yaʼni, muallif shunchaki koʻrishlar soni uchun emas, balki foydalanuvchilarning aniq harakatlari — mahsulotga buyurtma berishi yoki ariza qoldirishi uchun haq oladi. Bu tizim ham reklama beruvchi, ham kontent yaratuvchisi uchun adolatli va shaffof daromad manbai hisoblanadi.

Daromad miqdori qancha?

Yandex Ritmi maʼlumotlariga koʻra, platformada muntazam ravishda sifatli materiallar eʼlon qilib boruvchi faol ishtirokchilar oylik oʻrtacha 160 ming rublgacha daromad topishmoqda. Eng muvaffaqiyatli blogerlarning oylik daromadi esa 400 ming rublga yetishi mumkin. Bu koʻrsatkichlar Oʻzbekistondagi raqamli marketing sohasi vakillari va frilanserlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi tayin.

Ushbu oʻzgarishlar zamonaviy media bozorida "mikro-influenserlar" davri boshlanganini yana bir bor tasdiqlaydi. Endilikda sifatli va foydali kontent yaratuvchi har qanday shaxs, auditoriyasi kichik boʻlsa-da, yirik texnologik platformalar bilan hamkorlik qilishi va barqaror daromad manbaiga ega boʻlishi mumkin.

YandexBlogerlarMonetizatsiyaTexnologiyaDaromad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiEski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiBugun, 20:28Mukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchiMukesh Ambani Hindistonni sunʼiy intellekt markaziga aylantirmoqchiBugun, 20:20Microsoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldiMicrosoft barcha Windows tizimlarida «Savat» bilan bogʻliq xatolikni tan oldiBugun, 19:56Rutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiRutube platformasida sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchi ishga tushirildiBugun, 19:27T-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiT-Mobayl Rossiyaning Amur viloyatida oʻz faoliyatini boshladiBugun, 18:51Adobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiAdobe oʻz ilovalariga Firefly sunʼiy intellektini integratsiya qildiBugun, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi