Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkin
Yandex Ritmi platformasi oʻzining monetizatsiya siyosatida inqilobiy oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Endilikda platformada pul ishlashni boshlash uchun avvalgidek minglab obunachilarga ega boʻlish talab etilmaydi. Kompaniya minimal obunachilar soni haqidagi cheklovni butunlay olib tashladi, bu esa endigina faoliyat boshlagan kontent yaratuvchilari uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgari ushbu servisda roʻyxatdan oʻtish va daromad olish uchun muallifning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kamida 1000 nafar obunachisi boʻlishi shart edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday qaror reklama beruvchilarning talablari oʻzgargani bilan bogʻliq. Hozirgi kunda brendlar uchun quruq raqamlar emas, balki auditoriyaning faolligi va kontentning qanchalik mosligi (relevatligi) muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.
Yangi tartib va monetizatsiya shartlariYangi qoidalarga koʻra, muallif ishni boshlash uchun oʻzining ochiq profiliga havola berishi va u yerda avval ham qandaydir mahsulotlarni tavsiya qilganini koʻrsatishi kifoya. Shundan soʻng, ariza moderatsiyadan oʻtkaziladi. Tasdiqlangan foydalanuvchilar mahsulotlar haqida postlar yozishi, tematik toʻplamlar yaratishi va maxsus havolalar bilan boʻlishishi mumkin boʻladi.
Eʼtiborli jihati shundaki, mualliflar yaratgan kontent nafaqat servis ichida, balki ya.ru bosh sahifasidagi tavsiyalar lentasida ham koʻrinadi. Bu esa kichik auditoriyaga ega blogerlar uchun ham katta qamrovga chiqish va oʻz brendini tanitish imkonini beradi.
Monetizatsiya jarayoni CPA (Cost Per Action) modeli asosida ishlaydi. Yaʼni, muallif shunchaki koʻrishlar soni uchun emas, balki foydalanuvchilarning aniq harakatlari — mahsulotga buyurtma berishi yoki ariza qoldirishi uchun haq oladi. Bu tizim ham reklama beruvchi, ham kontent yaratuvchisi uchun adolatli va shaffof daromad manbai hisoblanadi.
Daromad miqdori qancha?Yandex Ritmi maʼlumotlariga koʻra, platformada muntazam ravishda sifatli materiallar eʼlon qilib boruvchi faol ishtirokchilar oylik oʻrtacha 160 ming rublgacha daromad topishmoqda. Eng muvaffaqiyatli blogerlarning oylik daromadi esa 400 ming rublga yetishi mumkin. Bu koʻrsatkichlar Oʻzbekistondagi raqamli marketing sohasi vakillari va frilanserlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi tayin.
Ushbu oʻzgarishlar zamonaviy media bozorida "mikro-influenserlar" davri boshlanganini yana bir bor tasdiqlaydi. Endilikda sifatli va foydali kontent yaratuvchi har qanday shaxs, auditoriyasi kichik boʻlsa-da, yirik texnologik platformalar bilan hamkorlik qilishi va barqaror daromad manbaiga ega boʻlishi mumkin.
…