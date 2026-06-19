AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?

·32·Texno
AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?

Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan burilish yuz berdi: AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining eng yangi va kuchli modellari — Fable 5 va Mythos 5 platformalaridan foydalanishni cheklash boʻyicha qaror qabul qildi. Ushbu qadam milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan tashlangan boʻlsa-da, u texnologiya olamida katta bahs-munozaralarga va kutilmagan natijalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Taqiqqa Amazon tadqiqotchilari tomonidan aniqlangan zaiflik sabab boʻlgani aytilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, mutaxassislar Fable 5 modelining xavfsizlik toʻsiqlarini (guardrails) chetlab oʻtish yoʻlini topishgan. Bu esa sunʼiy intellektning zararli maqsadlarda qoʻllanishi xavfini keltirib chiqarishi mumkin. TechCrunch nashrining xabar berishicha, kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar ushbu qarorni tanqid ostiga olib, ochiq xat bilan chiqishgan.

Taqiq ortidagi shubhalar va xavfsizlik muammosi

Anthropic vakillari va bir guruh mustaqil tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu zaifliklar faqat Fable 5 modeliga xos emas. Bunday "jailbreak" (tizimni buzib kirish) usullari hozirda bozordagi deyarli barcha yirik til modellarida mavjud. Shu sababli, ekspertlar hukumatning aynan Anthropic mahsulotlariga nisbatan bunday qatʼiy chora koʻrishini shubhali deb hisoblamoqda.

Siyosiy tahlilchilar ushbu vaziyatni Anthropic va amaldagi Trump administratsiyasi oʻrtasidagi murakkab munosabatlarning navbatdagi koʻrinishi sifatida baholashmoqda. TechCrunch jurnalistlari Equity podkastida ushbu taqiq orqasida shunchaki xavfsizlik emas, balki siyosiy bosim yotgan boʻlishi mumkinligini muhokama qilishdi.

Kutilmagan reklama va IPO istiqbollari

Qizigʻi shundaki, ushbu taqiq Anthropic brendi uchun kutilmagan foyda keltirishi mumkin. Odatda, hukumat darajasida "xavfli" deb topilgan va taqiqlangan texnologiyalar investorlar va foydalanuvchilar oʻrtasida oʻziga xos qiziqish uygʻotadi. Bu modelning haqiqatdan ham oʻta kuchli va salohiyatli ekanligidan dalolat beruvchi bilvosita signal sifatida qabul qilinmoqda.

Hozirda Anthropic oʻzining birlamchi ommaviy aksiyalar joylashtiruvi (IPO) jarayoniga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, ushbu shov-shuv kompaniya aksiyalarining qiymatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Ishlab chiquvchilar va yirik korporatsiyalar uchun Anthropic platformasi hali ham eng jozibador yoʻnalishlardan biri boʻlib qolmoqda.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar va sunʼiy intellekt ixlosmandlari uchun ham ushbu holat muhim ahamiyatga ega. Global miqyosdagi bunday cheklovlar AI texnologiyalarining kelgusida qanday tartibga solinishini belgilab beradi. Anthropic modellarining taqiqlanishi raqobatchilar boʻlmish OpenAI va Google kabi gigantlar uchun yangi imkoniyatlar ochishi yoki aksincha, butun soha uchun qatʼiy senzura davrini boshlab berishi mumkin.

AnthropicSunʼiy IntellektAQSHTexnologiyaAmazon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiBugun, 22:24Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBoshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBugun, 21:58Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiTinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiBugun, 21:50Google Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladiGoogle Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladiBugun, 21:26Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinYandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinBugun, 20:56Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiEski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi