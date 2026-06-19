AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?
Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan burilish yuz berdi: AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining eng yangi va kuchli modellari — Fable 5 va Mythos 5 platformalaridan foydalanishni cheklash boʻyicha qaror qabul qildi. Ushbu qadam milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan tashlangan boʻlsa-da, u texnologiya olamida katta bahs-munozaralarga va kutilmagan natijalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Taqiqqa Amazon tadqiqotchilari tomonidan aniqlangan zaiflik sabab boʻlgani aytilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, mutaxassislar Fable 5 modelining xavfsizlik toʻsiqlarini (guardrails) chetlab oʻtish yoʻlini topishgan. Bu esa sunʼiy intellektning zararli maqsadlarda qoʻllanishi xavfini keltirib chiqarishi mumkin. TechCrunch nashrining xabar berishicha, kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar ushbu qarorni tanqid ostiga olib, ochiq xat bilan chiqishgan.
Taqiq ortidagi shubhalar va xavfsizlik muammosiAnthropic vakillari va bir guruh mustaqil tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu zaifliklar faqat Fable 5 modeliga xos emas. Bunday "jailbreak" (tizimni buzib kirish) usullari hozirda bozordagi deyarli barcha yirik til modellarida mavjud. Shu sababli, ekspertlar hukumatning aynan Anthropic mahsulotlariga nisbatan bunday qatʼiy chora koʻrishini shubhali deb hisoblamoqda.
Siyosiy tahlilchilar ushbu vaziyatni Anthropic va amaldagi Trump administratsiyasi oʻrtasidagi murakkab munosabatlarning navbatdagi koʻrinishi sifatida baholashmoqda. TechCrunch jurnalistlari Equity podkastida ushbu taqiq orqasida shunchaki xavfsizlik emas, balki siyosiy bosim yotgan boʻlishi mumkinligini muhokama qilishdi.
Kutilmagan reklama va IPO istiqbollariQizigʻi shundaki, ushbu taqiq Anthropic brendi uchun kutilmagan foyda keltirishi mumkin. Odatda, hukumat darajasida "xavfli" deb topilgan va taqiqlangan texnologiyalar investorlar va foydalanuvchilar oʻrtasida oʻziga xos qiziqish uygʻotadi. Bu modelning haqiqatdan ham oʻta kuchli va salohiyatli ekanligidan dalolat beruvchi bilvosita signal sifatida qabul qilinmoqda.
Hozirda Anthropic oʻzining birlamchi ommaviy aksiyalar joylashtiruvi (IPO) jarayoniga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, ushbu shov-shuv kompaniya aksiyalarining qiymatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Ishlab chiquvchilar va yirik korporatsiyalar uchun Anthropic platformasi hali ham eng jozibador yoʻnalishlardan biri boʻlib qolmoqda.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar va sunʼiy intellekt ixlosmandlari uchun ham ushbu holat muhim ahamiyatga ega. Global miqyosdagi bunday cheklovlar AI texnologiyalarining kelgusida qanday tartibga solinishini belgilab beradi. Anthropic modellarining taqiqlanishi raqobatchilar boʻlmish OpenAI va Google kabi gigantlar uchun yangi imkoniyatlar ochishi yoki aksincha, butun soha uchun qatʼiy senzura davrini boshlab berishi mumkin.
…