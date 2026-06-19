Google Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladi
Google korporatsiyasi oʻzining Gemini Live ovozli sunʼiy intellekt yordamchisi uchun muhim yangilanishni eʼlon qildi. Endilikda ushbu tizim foydalanuvchi bilan avval boʻlib oʻtgan muloqotlar tarixini eslab qolish va ulardan kelgusi suhbatlarda foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu qadam Gemini Live platformasini oddiy ovozli buyruqlar bajaruvchisidan haqiqiy shaxsiy yordamchiga aylantirish yoʻlidagi strategik oʻzgarishdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgari Gemini Live tizimi foydalanuvchi bilan joriy muloqot doirasidagina cheklanib qolar edi. Yangilangan funksionallik esa unga oʻtmishdagi barcha suhbatlar "xotirasi"ga kirish imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi oʻzining parhez qoidalari, oilaviy muhim sanalar yoki sevimli mashgʻulotlari haqida bir marta aytib oʻtsa kifoya — yordamchi ushbu maʼlumotlarni eslab qoladi va keyingi safar ularni qayta soʻrab oʻtirmaydi.
YouTube va Google Workspace bilan integratsiyaixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanish nafaqat xotira bilan, balki tashqi servislar bilan ishlash imkoniyatlari bilan ham boyitilgan. Connected Apps funksiyasi orqali Gemini Live endi muloqot vaqtida YouTube, Google Workspace va tasvir yaratuvchi vositalarga bevosita murojaat qila oladi. Bu foydalanuvchiga ovozli suhbatni toʻxtatmagan holda videolarni qidirish yoki hujjatlar bilan ishlash imkonini beradi.
Masalan, foydalanuvchi Gemini Live bilan suhbatlashayotgan paytda maʼlum bir mavzuga oid videoni topishni yoki aytib oʻtilgan tavsif asosida tasvir yaratishni soʻrashi mumkin. Sunʼiy intellekt ushbu vazifalarni real vaqt rejimida bajarib, natijani taqdim etadi. Bu kabi integratsiya Google ekotizimidan foydalanuvchilar uchun kundalik ish jarayonlarini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda.
Xavfsizlik masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Google ushbu yangi funksiyalar foydalanuvchi tomonidan avval taqdim etilgan ruxsatnomalar doirasida ishlashini taʼkidlamoqda. Yaʼni, sunʼiy intellekt faqat foydalanuvchi ruxsat bergan maʼlumotlarga va uning shaxsiy hisobidagi ochiq maʼlumotlargagina kirish huquqiga ega boʻladi. Bu esa shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.
Oʻzbekistondagi texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik dolzarbdir. Hozirda koʻplab foydalanuvchilar kundalik rejalashtirish va maʼlumot qidirishda Gemini interfeysidan foydalanib kelmoqda. Ovozli yordamchining kontekstni tushunishi va oʻtmishdagi suhbatlarni tahlil qila olishi, ayniqsa, ingliz va boshqa qoʻllab-quvvatlanadigan tillarda muloqot qiluvchilar uchun yordamchining samaradorligini bir necha barobar oshiradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Google kompaniyasi OpenAI va Microsoft kabi raqobatchilari bilan poygada oʻz sunʼiy intellektini yanada shaxsiylashtirishga eʼtibor qaratmoqda. Gemini Live endi shunchaki savollarga javob beruvchi robot emas, balki foydalanuvchining afzalliklari va turmush tarzini biladigan raqamli hamrohga aylanib bormoqda.
…