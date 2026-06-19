Google Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladi

·24·Texno
Google Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladi

Google korporatsiyasi oʻzining Gemini Live ovozli sunʼiy intellekt yordamchisi uchun muhim yangilanishni eʼlon qildi. Endilikda ushbu tizim foydalanuvchi bilan avval boʻlib oʻtgan muloqotlar tarixini eslab qolish va ulardan kelgusi suhbatlarda foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu qadam Gemini Live platformasini oddiy ovozli buyruqlar bajaruvchisidan haqiqiy shaxsiy yordamchiga aylantirish yoʻlidagi strategik oʻzgarishdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgari Gemini Live tizimi foydalanuvchi bilan joriy muloqot doirasidagina cheklanib qolar edi. Yangilangan funksionallik esa unga oʻtmishdagi barcha suhbatlar "xotirasi"ga kirish imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi oʻzining parhez qoidalari, oilaviy muhim sanalar yoki sevimli mashgʻulotlari haqida bir marta aytib oʻtsa kifoya — yordamchi ushbu maʼlumotlarni eslab qoladi va keyingi safar ularni qayta soʻrab oʻtirmaydi.

YouTube va Google Workspace bilan integratsiya

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanish nafaqat xotira bilan, balki tashqi servislar bilan ishlash imkoniyatlari bilan ham boyitilgan. Connected Apps funksiyasi orqali Gemini Live endi muloqot vaqtida YouTube, Google Workspace va tasvir yaratuvchi vositalarga bevosita murojaat qila oladi. Bu foydalanuvchiga ovozli suhbatni toʻxtatmagan holda videolarni qidirish yoki hujjatlar bilan ishlash imkonini beradi.

Masalan, foydalanuvchi Gemini Live bilan suhbatlashayotgan paytda maʼlum bir mavzuga oid videoni topishni yoki aytib oʻtilgan tavsif asosida tasvir yaratishni soʻrashi mumkin. Sunʼiy intellekt ushbu vazifalarni real vaqt rejimida bajarib, natijani taqdim etadi. Bu kabi integratsiya Google ekotizimidan foydalanuvchilar uchun kundalik ish jarayonlarini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda.

Xavfsizlik masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Google ushbu yangi funksiyalar foydalanuvchi tomonidan avval taqdim etilgan ruxsatnomalar doirasida ishlashini taʼkidlamoqda. Yaʼni, sunʼiy intellekt faqat foydalanuvchi ruxsat bergan maʼlumotlarga va uning shaxsiy hisobidagi ochiq maʼlumotlargagina kirish huquqiga ega boʻladi. Bu esa shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.

Oʻzbekistondagi texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik dolzarbdir. Hozirda koʻplab foydalanuvchilar kundalik rejalashtirish va maʼlumot qidirishda Gemini interfeysidan foydalanib kelmoqda. Ovozli yordamchining kontekstni tushunishi va oʻtmishdagi suhbatlarni tahlil qila olishi, ayniqsa, ingliz va boshqa qoʻllab-quvvatlanadigan tillarda muloqot qiluvchilar uchun yordamchining samaradorligini bir necha barobar oshiradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Google kompaniyasi OpenAI va Microsoft kabi raqobatchilari bilan poygada oʻz sunʼiy intellektini yanada shaxsiylashtirishga eʼtibor qaratmoqda. Gemini Live endi shunchaki savollarga javob beruvchi robot emas, balki foydalanuvchining afzalliklari va turmush tarzini biladigan raqamli hamrohga aylanib bormoqda.

GoogleGemini LiveSunʼiy IntellektTexnologiyaYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiBugun, 22:24Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBoshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBugun, 21:58Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiTinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiBugun, 21:50AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?Bugun, 21:27Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinYandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinBugun, 20:56Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiEski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi