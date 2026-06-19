Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqda

·18·Texno
Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqda

Insoniyat uzoq yillardan beri quyosh energiyasini Yer yuzida sunʼiy ravishda hosil qilish — termoyadro sintezi texnologiyasini oʻzlashtirishni orzu qilib keladi. Yaqin-yaqingacha bu gʻoya faqat ilmiy-fantastik asarlar va uzoq muddatli nazariyalar mavzusi boʻlib kelgan boʻlsa, bugungi kunda vaziyat tubdan oʻzgardi. Soʻnggi yillarda ushbu sohaga yoʻnaltirilayotgan investitsiyalar hajmi keskin oshib, termoyadro energetikasi trillion dollarlik bozorlarni ostun-ustun qilib yuborishi kutilayotgan real texnologiyaga aylanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu texnologik sakrashning asosida uchta muhim omil yotibdi: yanada kuchli kompyuter chiplari, murakkab sunʼiy intellekt (AI) algoritmlari va yuqori haroratli oʻta oʻtkazuvchan magnitlar. Ushbu yutuqlar olimlarga reaktorlarning aniqroq modellarini yaratish, murakkab simulyatsiyalarni amalga oshirish va plazmani boshqarishning yangi usullarini joriy etish imkonini berdi. 2022-yil oxirida AQSH Energetika vazirligi tajriba davomida sarflangan energiyadan koʻra koʻproq energiya olishga muvaffaq boʻlinganini eʼlon qilgani esa investorlarning ishonchini yanada mustahkamladi.

Commonwealth Fusion Systems: Soha yetakchisi

Hozirda termoyadro sintezi boʻyicha startaplar orasida Commonwealth Fusion Systems (CFS) kompaniyasi mutlaq yetakchilik qilmoqda. Kompaniya shu kunga qadar sohaga kiritilgan barcha xususiy investitsiyalarning qariyb uchdan bir qismini oʻziga jalb qila oldi. Yaqinda yopilgan navbatdagi investitsiya bosqichida CFS yana 863 million dollar mablagʻ yigʻdi va uning umumiy kapitali 3 milliard dollarga yaqinlashib qoldi. Bu koʻrsatkich kompaniyani tijoriy termoyadro reaktorini qurish poygasida birinchi oʻringa olib chiqdi.

CFS hozirda Massachusets shtatida Sparc deb nomlangan oʻziga xos sinov qurilmasini barpo etmoqda. Ushbu qurilma "tokamak" deb ataluvchi, shakli ponchikni eslatuvchi dizaynga ega. Unda yuqori haroratli oʻta oʻtkazuvchan lentalardan foydalaniladi. Ushbu lentalar orqali elektr toki oʻtkazilganda, oʻta qizigan plazmani siqib turuvchi va uni devorlarga tegib ketishdan saqlaydigan kuchli magnit maydoni hosil boʻladi. Reaksiya natijasida ajralib chiqqan issiqlik bugʻga aylantirilib, elektr turbinalarini harakatga keltirish uchun yoʻnaltiriladi.

Kelajak rejalari va yirik hamkorliklar

CFS kompaniyasi asoschisi va bosh direktori Bob Mumgaard oʻz vaqtida MIT (Massachusets texnologiya instituti) tadqiqotchisi boʻlgan va magnitlar dizayni ustida ishlagan. Kompaniya Sparc reaktorini 2026-yil oxiri yoki 2027-yil boshida ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu loyiha muvaffaqiyatli oʻtsa, oʻn yillikning oxiriga borib Arc deb nomlangan birinchi tijoriy elektr stansiyasi qurilishi boshlanadi. Arc reaktori 400 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻlishi kutilmoqda.

Loyihaning istiqboli shunchalik yuqori baholanmoqdaki, hatto texnologiya gigantlari ham unga qiziqish bildirmoqda. Masalan, Google kompaniyasi boʻlajak Arc stansiyasi ishlab chiqaradigan energiyaning yarmini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishgan. CFS ortida Bill Gates va uning Breakthrough Energy Ventures jamgʻarmasi kabi nufuzli investorlar turgani ham loyihaning ishonchliligidan dalolat beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, termoyadro sintezi endi shunchaki nazariya emas. Agar ushbu startaplar oʻz maqsadlariga erishsa, dunyo deyarli cheksiz, toza va xavfsiz energiya manbaiga ega boʻladi. Bu esa iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda va global energetika xavfsizligini taʼminlashda yangi davrni boshlab berishi shubhasiz.

TermoyadroEnergetikaStartapGoogleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiBugun, 22:24Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiTinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiBugun, 21:50AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?Bugun, 21:27Google Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladiGoogle Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladiBugun, 21:26Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinYandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinBugun, 20:56Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiEski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi