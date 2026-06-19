Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildi

·19·Texno
Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildi

Xalqaro olimlar guruhi Yerning geologik qatlamlarida bundan 100 million yil avval sodir boʻlgan ulkan kosmik hodisaning izlarini aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Tinch okeani tubidagi temir-marganets qobigʻidan topilgan noyob radioaktiv izotoplar koinotdagi kuchli astrofizik portlash natijasida tarqalgan moddalar sayyoramizga qadar yetib kelganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Germaniyadagi Gelmgols ilmiy-tadqiqot markazi, Avstraliya yadro fanlari va texnologiyalari tashkiloti (ANSTO) hamda Avstraliya milliy universiteti mutaxassislari ushbu tadqiqotni hamkorlikda amalga oshirishdi. Tahlil obyekti sifatida 1976-yilda 4 830 metr chuqurlikdan koʻtarilgan, ogʻirligi 1,9 kilogramm boʻlgan okean qobigʻi tanlab olindi. Bunday qobiqlar oʻta sekin oʻsishi bilan ajralib turadi va okean tarkibidagi kimyoviy oʻzgarishlar hamda kosmik changlarni million yillar davomida oʻzida muhrlab boradi.

Kilonova portlashi va noyob izotoplar

Tadqiqot davomida qobiq qatlamlarida plutoniy-244 (Pu-244) izotopi topildi. Bu moddaning yarim yemirilish davri taxminan 81 million yilni tashkil etadi. Olimlar oʻta sezgir uskunalar yordamida qobiqning turli qatlamlarida tarqalgan bir necha yuzta atomni aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Shu bilan birga, olimlar plutoniy bilan birga hosil boʻlishi kerak boʻlgan kyuriy-247 (Cm-247) izotopini ham qidirishdi, biroq uning izlari topilmadi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maʼlumotlarni oʻzaro solishtirish hodisaning vaqtini aniqlash imkonini berdi. Modda manbasi koinotda 100 million yildan koʻproq vaqt oldin mavjud boʻlgan, ammo u plutoniy izlari butunlay yoʻq boʻlib ketadigan darajada qadimiy emas. Eng ehtimoliy nazariya sifatida "kilonova" — ikkita neytron yulduzining toʻqnashuvi natijasida yuzaga keladigan portlash koʻrilmoqda.

Bunday jarayonlarda koinotdagi ogʻir elementlarning, jumladan, aktinidlar va transuran elementlarining katta qismi shakllanadi. Plutoniy-244 ning qatlamlar boʻylab bir tekis taqsimlangani bu hodisa oʻta yangi yulduz (sverxnovaya) portlashi kabi qisqa muddatli boʻlmaganini koʻrsatadi. Aksincha, bu modda yulduzlararo muhitda uzoq vaqt davomida saqlanib, keyinchalik Quyosh tizimiga kirib kelgan.

Geologik arxivlardagi sirli tarix

Kyuriy-247 izotopining topilmagani ham yuqoridagi gipotezani tasdiqlaydi. Chunki bu izotopning umri qisqaroq boʻlib, u 100 million yildan ortiq vaqt ichida butunlay yemirilib bitgan boʻlishi kerak. Bu kashfiyot galaktikamizda ogʻir elementlar sintezi bilan bogʻliq noyob epizodlardan biri Yer tarixida oʻz izini qoldirganini isbotlovchi muhim dalildir.

Hozircha ushbu kosmik portlashning oʻsha davrda Yerda kechgan biologik jarayonlarga qanday taʼsir koʻrsatgani ochiq savol boʻlib qolmoqda. Olimlar endilikda shunga oʻxshash izlarni qadimgi togʻ jinslaridan va Oy regolitidan qidirishni rejalashtirmoqdalar. Oy yuzasida kosmik moddalar geologik davrlar mobaynida deyarli oʻzgarishsiz saqlanib qolishi mumkin, bu esa koinot oʻtmishini oʻrganishda yangi ufqlar ochadi.

KosmosFanOkeanIzotopTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiBugun, 22:24Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBoshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBugun, 21:58AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?Bugun, 21:27Google Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladiGoogle Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladiBugun, 21:26Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinYandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinBugun, 20:56Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiEski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi