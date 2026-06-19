Qoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqda
Singapurning Nipsea Group kompaniyasi tadqiqotchilari koʻrinadigan yorugʻlik toʻlqinlarining 99,9 foizini oʻziga yutuvchi oʻta qora qoplamani yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu yangi texnologiya nafaqat vizual effekt yaratadi, balki avtomobil dizayni va lyuks segmentidagi standartlarni butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Mazkur ishlanma ayniqsa Xitoy kabi yirik bozorlarda hashamatli qora rangli avtomobillarga boʻlgan talabni qondirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi kompozit material oʻzining xususiyatlari bilan mashhur Vantablack boʻyogʻiga oʻxshab ketadi. Maʼlumot oʻrnida, 2019-yilda BMW kompaniyasi oʻzining BMW X6 konsept-karida Vantablack texnologiyasidan foydalangan edi. Oʻshanda nemis avtogiganti uglerod nanotubalari asosidagi ushbu emulsiya bilan qoplangan har qanday sirt inson koʻzi uchun oʻzining hajmiy xususiyatlarini yoʻqotishini taʼkidlagan. Natijada obʼyektlar ikki oʻlchamli boʻlib koʻrinadi va miya buni xuddi boʻshliqqa yoki chuqur teshikka qarash kabi qabul qiladi.
Texnologik mukammallik va chidamlilikVantablack texnologiyasi oʻz vaqtida tijoriy avtomobillar uchun qoʻllanilmagan edi. Buning oʻrniga u sunʼiy yoʻldoshlar va koʻrinmas suvosti kemalari kabi ekzotik sohalarda yorugʻlik qaytishini kamaytirish uchun ishlatilgan. Biroq Nipsea Group tomonidan taqdim etilgan yangi "ultra-qora" qoplama namlik va suvga chidamlilik sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtib, oʻzining barqarorligini isbotladi. Bu esa uni ommaviy avtomobil ishlab chiqarishda qoʻllash imkonini beradi.
Kompaniya tadqiqotchi-kimyogari Chjivey Lyuning soʻzlariga koʻra, Xitoyda avtomobil rangi savdo hajmini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylangan. Toʻq qora rang uzoq vaqtdan beri oʻzining nafis koʻrinishi, kuchli vizual taʼsiri va hashamatli jilosi tufayli premium klassdagi avtomobillar uchun tanlov belgisi boʻlib kelmoqda. Yangi boʻyoq aynan shu ehtiyojni yangi bosqichga olib chiqadi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Lyu va uning jamoasi ushbu natijaga erishish uchun qurum va uglerod nanotubalari oʻrtasidagi tabiiy tortishish kuchidan, yaʼni "pi-oʻzaro taʼsiri"dan foydalanganlar. Bu usul zarrachalarning boʻyoq aralashmasi ichida oʻziga xos "nuqtalarni birlashtiruvchi" struktura hosil qilishiga yordam bergan.
Yorugʻlikni tutib qoluvchi strukturaCB-CNT deb nomlangan yangi ultra-qora qoplama yorugʻlikni tutib qoluvchi noyob strukturaviy morfologiyaga ega. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu tuzilish oddiy qora boʻyoqlarga qaraganda yorugʻlikni yutish qobiliyatini keskin oshiradi. Bu esa quyidagi afzalliklarni beradi:
- Obʼyektning vizual hajmini butunlay yashirish imkoniyati;
- Quyosh nuri ostida ham rangning oʻzgarmasligi va chuqurligi;
- Avtomobil korpusidagi mayda detallar va chiziqlarning koʻzga tashlanmasligi natijasida hosil boʻladigan "sirli" koʻrinish.
…