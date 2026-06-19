Qoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqda

·31·Texno
Qoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqda

Singapurning Nipsea Group kompaniyasi tadqiqotchilari koʻrinadigan yorugʻlik toʻlqinlarining 99,9 foizini oʻziga yutuvchi oʻta qora qoplamani yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu yangi texnologiya nafaqat vizual effekt yaratadi, balki avtomobil dizayni va lyuks segmentidagi standartlarni butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Mazkur ishlanma ayniqsa Xitoy kabi yirik bozorlarda hashamatli qora rangli avtomobillarga boʻlgan talabni qondirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi kompozit material oʻzining xususiyatlari bilan mashhur Vantablack boʻyogʻiga oʻxshab ketadi. Maʼlumot oʻrnida, 2019-yilda BMW kompaniyasi oʻzining BMW X6 konsept-karida Vantablack texnologiyasidan foydalangan edi. Oʻshanda nemis avtogiganti uglerod nanotubalari asosidagi ushbu emulsiya bilan qoplangan har qanday sirt inson koʻzi uchun oʻzining hajmiy xususiyatlarini yoʻqotishini taʼkidlagan. Natijada obʼyektlar ikki oʻlchamli boʻlib koʻrinadi va miya buni xuddi boʻshliqqa yoki chuqur teshikka qarash kabi qabul qiladi.

Texnologik mukammallik va chidamlilik

Vantablack texnologiyasi oʻz vaqtida tijoriy avtomobillar uchun qoʻllanilmagan edi. Buning oʻrniga u sunʼiy yoʻldoshlar va koʻrinmas suvosti kemalari kabi ekzotik sohalarda yorugʻlik qaytishini kamaytirish uchun ishlatilgan. Biroq Nipsea Group tomonidan taqdim etilgan yangi "ultra-qora" qoplama namlik va suvga chidamlilik sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtib, oʻzining barqarorligini isbotladi. Bu esa uni ommaviy avtomobil ishlab chiqarishda qoʻllash imkonini beradi.

Kompaniya tadqiqotchi-kimyogari Chjivey Lyuning soʻzlariga koʻra, Xitoyda avtomobil rangi savdo hajmini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylangan. Toʻq qora rang uzoq vaqtdan beri oʻzining nafis koʻrinishi, kuchli vizual taʼsiri va hashamatli jilosi tufayli premium klassdagi avtomobillar uchun tanlov belgisi boʻlib kelmoqda. Yangi boʻyoq aynan shu ehtiyojni yangi bosqichga olib chiqadi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Lyu va uning jamoasi ushbu natijaga erishish uchun qurum va uglerod nanotubalari oʻrtasidagi tabiiy tortishish kuchidan, yaʼni "pi-oʻzaro taʼsiri"dan foydalanganlar. Bu usul zarrachalarning boʻyoq aralashmasi ichida oʻziga xos "nuqtalarni birlashtiruvchi" struktura hosil qilishiga yordam bergan.

Yorugʻlikni tutib qoluvchi struktura

CB-CNT deb nomlangan yangi ultra-qora qoplama yorugʻlikni tutib qoluvchi noyob strukturaviy morfologiyaga ega. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu tuzilish oddiy qora boʻyoqlarga qaraganda yorugʻlikni yutish qobiliyatini keskin oshiradi. Bu esa quyidagi afzalliklarni beradi:

  • Obʼyektning vizual hajmini butunlay yashirish imkoniyati;
  • Quyosh nuri ostida ham rangning oʻzgarmasligi va chuqurligi;
  • Avtomobil korpusidagi mayda detallar va chiziqlarning koʻzga tashlanmasligi natijasida hosil boʻladigan "sirli" koʻrinish.
Hozirda ushbu texnologiyani keng koʻlamli ishlab chiqarishga joriy etish masalalari koʻrib chiqilmoqda. Agar barcha sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin kelajakda yoʻllarda xuddi koinotdagi qora tuynuk kabi koʻrinadigan BMW yoki boshqa brenddagi lyuks avtomobillarni koʻrishimiz mumkin boʻladi.

TexnologiyaAvtomobilNipsea GroupBMWInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariNarwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariKecha, 23:50Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:26Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiKecha, 22:56Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiKecha, 22:24Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBoshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaKecha, 21:58Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiTinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiKecha, 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi