Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchi
Sunʼiy intellekt bozoridagi shiddatli raqobat va hisoblash quvvatlarining qimmatlashishi texnologik gigantlarni tejamkorroq yechimlar izlashga majbur qilmoqda. Microsoft korporatsiyasi oʻzining Copilot Cowork xizmati uchun OpenAI va Anthropic modellaridan voz kechib, Xitoyning DeepSeek V4 modeliga oʻtish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam nafaqat xarajatlarni optimallashtirish, balki sunʼiy intellekt xizmatlarini kengroq ommaga taqdim etish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Microsoft kompaniyasining Copilot, agentlar va platformalar boʻyicha ijrochi vitse-prezidenti Charlz Lamanna Axios nashriga bergan intervyusida sunʼiy intellektdan intensiv foydalanish xarajatlarning keskin oshishiga olib kelishini taʼkidladi. Hozirda Copilot tizimlari asosan yuqori narxdagi GPT-4 va boshqa ilgʻor modellarga tayanadi. Biroq, foydalanuvchilar soni ortib borishi bilan kompaniyaning rentabellik koʻrsatkichlarini saqlab qolish qiyinlashmoqda.
Tejamkorlik va samaradorlik muvozanatiMicrosoft yaqin haftalar ichida Copilot Coworkʼning arzonroq versiyasini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Garchi kompaniya aynan qaysi modeldan foydalanishini rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, mutaxassislar asosiy nomzod sifatida DeepSeek V4 modelini koʻrsatishmoqda. Mazkur model oʻzining yuqori unumdorligi va raqobatchilariga qaraganda bir necha barobar arzonligi bilan ajralib turadi.
DeepSeek startapi yaqinda oʻzining flagman modeli boʻlmish V4-Pro narxini 75 foizga tushirganini eʼlon qildi. Bu esa uni bozordagi eng jozibador yechimlardan biriga aylantirdi. Ayniqsa, korporativ mijozlar uchun sunʼiy intellekt agentlarini yaratishda bunday narx siyosati hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, DeepSeek 2026-yil iyun oyi holatiga koʻra korporativ sunʼiy intellekt xizmatlari toifasida eng tez rivojlanayotgan dasturiy taʼminot yetkazib beruvchisi deb topilgan.
Geosiyosiy vaziyat va bozor istiqbollariQizigʻi shundaki, AQSH hukumati hozircha DeepSeek startapini milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi kompaniyalar roʻyxatiga (qora roʻyxatga) kiritishdan tiyilmoqda. Bu esa Microsoft kabi Amerika kompaniyalariga ushbu texnologiyadan qonuniy foydalanish imkonini beradi. Ekspertlarning fikricha, agar Microsoft ushbu oʻtishni muvaffaqiyatli amalga oshirsa, boshqa texnologik gigantlar ham arzonroq muqobil modellarga eʼtibor qarata boshlaydi.
Xulosa qilib aytganda, Microsoftʼning ushbu strategiyasi quyidagi maqsadlarni koʻzlaydi:
- Copilot xizmati narxini pasaytirish orqali foydalanuvchilar qamrovini kengaytirish;
- OpenAI va Anthropic kabi yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramlikni kamaytirish;
- Sunʼiy intellekt agentlari bozorida yuqori rentabellikni saqlab qolish;
- Raqobatbardosh narxlar orqali korporativ mijozlarni jalb qilish.
…