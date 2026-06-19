Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchi

·29·Texno
Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchi

Sunʼiy intellekt bozoridagi shiddatli raqobat va hisoblash quvvatlarining qimmatlashishi texnologik gigantlarni tejamkorroq yechimlar izlashga majbur qilmoqda. Microsoft korporatsiyasi oʻzining Copilot Cowork xizmati uchun OpenAI va Anthropic modellaridan voz kechib, Xitoyning DeepSeek V4 modeliga oʻtish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam nafaqat xarajatlarni optimallashtirish, balki sunʼiy intellekt xizmatlarini kengroq ommaga taqdim etish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Microsoft kompaniyasining Copilot, agentlar va platformalar boʻyicha ijrochi vitse-prezidenti Charlz Lamanna Axios nashriga bergan intervyusida sunʼiy intellektdan intensiv foydalanish xarajatlarning keskin oshishiga olib kelishini taʼkidladi. Hozirda Copilot tizimlari asosan yuqori narxdagi GPT-4 va boshqa ilgʻor modellarga tayanadi. Biroq, foydalanuvchilar soni ortib borishi bilan kompaniyaning rentabellik koʻrsatkichlarini saqlab qolish qiyinlashmoqda.

Tejamkorlik va samaradorlik muvozanati

Microsoft yaqin haftalar ichida Copilot Coworkʼning arzonroq versiyasini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Garchi kompaniya aynan qaysi modeldan foydalanishini rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, mutaxassislar asosiy nomzod sifatida DeepSeek V4 modelini koʻrsatishmoqda. Mazkur model oʻzining yuqori unumdorligi va raqobatchilariga qaraganda bir necha barobar arzonligi bilan ajralib turadi.

DeepSeek startapi yaqinda oʻzining flagman modeli boʻlmish V4-Pro narxini 75 foizga tushirganini eʼlon qildi. Bu esa uni bozordagi eng jozibador yechimlardan biriga aylantirdi. Ayniqsa, korporativ mijozlar uchun sunʼiy intellekt agentlarini yaratishda bunday narx siyosati hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, DeepSeek 2026-yil iyun oyi holatiga koʻra korporativ sunʼiy intellekt xizmatlari toifasida eng tez rivojlanayotgan dasturiy taʼminot yetkazib beruvchisi deb topilgan.

Geosiyosiy vaziyat va bozor istiqbollari

Qizigʻi shundaki, AQSH hukumati hozircha DeepSeek startapini milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi kompaniyalar roʻyxatiga (qora roʻyxatga) kiritishdan tiyilmoqda. Bu esa Microsoft kabi Amerika kompaniyalariga ushbu texnologiyadan qonuniy foydalanish imkonini beradi. Ekspertlarning fikricha, agar Microsoft ushbu oʻtishni muvaffaqiyatli amalga oshirsa, boshqa texnologik gigantlar ham arzonroq muqobil modellarga eʼtibor qarata boshlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Microsoftʼning ushbu strategiyasi quyidagi maqsadlarni koʻzlaydi:

  • Copilot xizmati narxini pasaytirish orqali foydalanuvchilar qamrovini kengaytirish;
  • OpenAI va Anthropic kabi yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramlikni kamaytirish;
  • Sunʼiy intellekt agentlari bozorida yuqori rentabellikni saqlab qolish;
  • Raqobatbardosh narxlar orqali korporativ mijozlarni jalb qilish.
Agar ushbu reja amalga oshsa, sunʼiy intellekt bozori yangi bosqichga chiqadi — endilikda nafaqat texnologiyaning quvvati, balki uning iqtisodiy samaradorligi ham birinchi oʻringa chiqadi.

MicrosoftCopilotDeepSeekOpenAISunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariNarwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariKecha, 23:50Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:26Qoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaQoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaKecha, 22:49Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiKecha, 22:24Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBoshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaKecha, 21:58Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiTinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiKecha, 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi