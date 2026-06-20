Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladi

·32·Texno
Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladi

Yangi avlod grafik protsessorlari bozorda oʻz oʻrnini egallashni boshlagan bir paytda, yuqori quvvatli videokartalarning issiqlik ajratish darajasi jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi flagmani bazasida yaratilgan Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi haddan tashqari qizib ketishi natijasida kompyuterning ona platasiga shikast yetkazgani maʻlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tayvanlik Bahamut laqabli foydalanuvchi oʻz tajribasi bilan oʻrtoqlashib, kuchli grafik adapter nafaqat oʻzini, balki tizimning boshqa qismlarini ham "eritib" yuborishiga bir bahya qolganini maʻlum qildi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, foydalanuvchi Asus ProArt X870-E Creator WiFi ona platasi va Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasidan iborat kuchli kompyuterni sunʻiy intellekt (AI) bilan ishlash maqsadida taxminan yarim yil davomida ishlatib kelgan.

Haddan tashqari harorat va uning oqibatlari

Tizimni profilaktika qilish uchun qismlarga ajratish jarayonida foydalanuvchi ona platasidagi chipset radiatorining rangi oʻzgarganini payqab qolgan. Doimiy yuqori harorat taʻsirida radiator yuzasidagi qoplama oʻz holatini yoʻqotgan. Foydalanuvchi uni nam latta bilan tozalashga uringan boʻlsa-da, radiatorni dastlabki holatiga qaytarishning imkoni boʻlmagan.

Ushbu holat zamonaviy videokartalarning energiya isteʻmoli va ulardan chiqadigan issiqlik miqdori boʻyicha mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻldi. Maʻlum boʻlishicha, RTX 5090 videokartasi toʻliq yuklama ostida ishlaganda taxminan 700 W quvvat sarflaydi. Biroq, eng yuqori nuqtalarda (peak power) bu koʻrsatkich 1000 Wga qadar yetishi mumkin.

Taʻkidlash joizki, 1000 W quvvat oddiy uy sharoitidagi mikrotoʻlqinli pech yoki elektr duxovkasi sarflaydigan energiya bilan tengdir. Bunday ulkan energiya oqimi va undan chiqadigan issiqlik kompyuter korpusi ichidagi havo oqimi yaxshi tashkil etilmagan taqdirda, yaqin atrofdagi komponentlarga, jumladan, ona platasining radiatorlari va tekstolit qatlamiga salbiy taʻsir koʻrsatishi muqarrar.

Texnik muammolar va xavfsizlik choralari

Mutaxassislarning fikricha, ona platalarining radiatorlari odatda issiqqa chidamli maxsus boʻyoq bilan qoplanadi. Biroq, RTX 5090 kabi "yirtqich" qurilmalar yaratadigan ekstremal harorat sharoitida hatto ushbu himoya qatlamlari ham uzoq vaqt dosh bera olmaydi. Avvalroq, ushbu videokartalarning 16-pinli quvvat ulagichlari (12VHPWR) erib ketishi bilan bogʻliq muammolar ham qayd etilgan edi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va professional geymerlar ham shuni yodda tutishlari kerakki, bunday yuqori darajadagi videokartalarni sotib olish nafaqat katta mablagʻ, balki tizimni sovutish uchun alohida yondashuvni talab qiladi. Standart korpuslar va oddiy kulerlar bunday issiqlikni samarali chiqarib yubora olmaydi.

  • Videokartani oʻrnatishda korpus ichidagi havo aylanishini (airflow) maksimal darajada taʻminlash;
  • Sifatli va yuqori quvvatli (kamida 1200-1500 W) quvvat manbalaridan foydalanish;
  • Doimiy ravishda termal prokladkalar va radiatorlar holatini tekshirib turish tavsiya etiladi.
Hozircha Asus kompaniyasi ushbu holat boʻyicha rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, ushbu voqea yuqori unumdorlikka ega kompyuterlar yigʻishda komponentlarning bir-biriga mosligi va issiqlik nazorati qanchalik muhimligini yana bir bor isbotladi.

NVIDIARTX 5090AsusTexnologiyaVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlarMicrosoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlarBugun, 13:22Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiKiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiBugun, 12:28Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiGoogle Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiBugun, 11:55Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaShvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaBugun, 10:57SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiSpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiBugun, 10:20Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiXitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi