Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladi
Yangi avlod grafik protsessorlari bozorda oʻz oʻrnini egallashni boshlagan bir paytda, yuqori quvvatli videokartalarning issiqlik ajratish darajasi jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi flagmani bazasida yaratilgan Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi haddan tashqari qizib ketishi natijasida kompyuterning ona platasiga shikast yetkazgani maʻlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tayvanlik Bahamut laqabli foydalanuvchi oʻz tajribasi bilan oʻrtoqlashib, kuchli grafik adapter nafaqat oʻzini, balki tizimning boshqa qismlarini ham "eritib" yuborishiga bir bahya qolganini maʻlum qildi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, foydalanuvchi Asus ProArt X870-E Creator WiFi ona platasi va Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasidan iborat kuchli kompyuterni sunʻiy intellekt (AI) bilan ishlash maqsadida taxminan yarim yil davomida ishlatib kelgan.
Haddan tashqari harorat va uning oqibatlariTizimni profilaktika qilish uchun qismlarga ajratish jarayonida foydalanuvchi ona platasidagi chipset radiatorining rangi oʻzgarganini payqab qolgan. Doimiy yuqori harorat taʻsirida radiator yuzasidagi qoplama oʻz holatini yoʻqotgan. Foydalanuvchi uni nam latta bilan tozalashga uringan boʻlsa-da, radiatorni dastlabki holatiga qaytarishning imkoni boʻlmagan.
Ushbu holat zamonaviy videokartalarning energiya isteʻmoli va ulardan chiqadigan issiqlik miqdori boʻyicha mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻldi. Maʻlum boʻlishicha, RTX 5090 videokartasi toʻliq yuklama ostida ishlaganda taxminan 700 W quvvat sarflaydi. Biroq, eng yuqori nuqtalarda (peak power) bu koʻrsatkich 1000 Wga qadar yetishi mumkin.
Taʻkidlash joizki, 1000 W quvvat oddiy uy sharoitidagi mikrotoʻlqinli pech yoki elektr duxovkasi sarflaydigan energiya bilan tengdir. Bunday ulkan energiya oqimi va undan chiqadigan issiqlik kompyuter korpusi ichidagi havo oqimi yaxshi tashkil etilmagan taqdirda, yaqin atrofdagi komponentlarga, jumladan, ona platasining radiatorlari va tekstolit qatlamiga salbiy taʻsir koʻrsatishi muqarrar.
Texnik muammolar va xavfsizlik choralariMutaxassislarning fikricha, ona platalarining radiatorlari odatda issiqqa chidamli maxsus boʻyoq bilan qoplanadi. Biroq, RTX 5090 kabi "yirtqich" qurilmalar yaratadigan ekstremal harorat sharoitida hatto ushbu himoya qatlamlari ham uzoq vaqt dosh bera olmaydi. Avvalroq, ushbu videokartalarning 16-pinli quvvat ulagichlari (12VHPWR) erib ketishi bilan bogʻliq muammolar ham qayd etilgan edi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va professional geymerlar ham shuni yodda tutishlari kerakki, bunday yuqori darajadagi videokartalarni sotib olish nafaqat katta mablagʻ, balki tizimni sovutish uchun alohida yondashuvni talab qiladi. Standart korpuslar va oddiy kulerlar bunday issiqlikni samarali chiqarib yubora olmaydi.
- Videokartani oʻrnatishda korpus ichidagi havo aylanishini (airflow) maksimal darajada taʻminlash;
- Sifatli va yuqori quvvatli (kamida 1200-1500 W) quvvat manbalaridan foydalanish;
- Doimiy ravishda termal prokladkalar va radiatorlar holatini tekshirib turish tavsiya etiladi.
…