Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdi
Runware kompaniyasi istalgan joyga o'rnatish mumkin bo'lgan Sonic Inference Pod nomli ilk modular ma'lumotlar markazini taqdim etdi. Qurilma elektr toki mavjud bo'lgan nuqtalarga tez joylashtiriladi, suv ishlatmaydigan yopiq konturli sovutish tizimidan foydalanadi va an'anaviy serverless platformalar hamda GPU bulutlariga nisbatan arzonroq inferensiya imkonini beradi.
Sunʼiy intellekt infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi Runware kompaniyasi Sonic Inference Pod deb nomlangan oʻzining birinchi modular maʼlumotlar markazini rasman eʼlon qildi. Ushbu yechim yirik giperreytingli markazlar bilan yonma-yon ishlay oladigan va har qanday joyga oʻrnatish mumkin boʻlgan transportga moslashgan yagona qurilma sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, hozirgi texnologik bozor talabidan kelib chiqqan holda muhimahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida Runware asoschisi va bosh direktori Flaviu Radulescu bu kabi taqsimlangan hisoblash quvvatlari kelajakda ustunlik qilishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi podlar anʼanaviy serverless platformalar va GPU bulutlariga nisbatan arzonroq narxda yuqori sifatli maʼlumotlarni qayta ishlash hamda inferensiya imkoniyatini taqdim etadi.
Modulli tizimning afzalliklari va tezkorligiAnʼanaviy maʼlumotlar markazlarini qurish uchun oylar yoki hatto yillar ketishi mumkin boʻlsa-da, Runware modullarini qisqa fursatda ishga tushirish mumkin. Tizim elektr toki mavjud boʻlgan istalgan nuqtaga joylashtiriladi va yangi qurilmalarga tezda moslashadi. Shuningdek, ushbu podlar suv ishlatmaydi, balki bir necha kunda qurilishi mumkin boʻlgan yopiq konturli sovutish tizimidan foydalanadi.
Hozirgi kunda AQSh, Yevropa va Osiyo-Tinch okeani mintaqalarida jami 10 ta shunday pod amalda ishga tushirilgan. Kompaniya Higgsfield AI va Wix kabi tashkilotlarga xizmat koʻrsatib kelmoqda hamda kelgusida oʻz infratuzilmasini kengaytirish uchun 160 ta tayyor maydonga ega.
Yirik markazlar bilan raqobat va xavfsizlikMaʼlumotlarga koʻra, OpenAI kabi yirik laboratoriyalar AQSh boʻylab ulkan markazlarni barpo etishga intilmoqda va hatto yuzlab milliard dollarlik bitimlarni koʻrib chiqmoqda. Biroq Radulescu bu loyihalarni oʻz podlari uchun raqib deb bilmaydi, chunki modulli tizimning moslashuvchanligi va tarmoq boʻylab ish taqsimoti asosiy ustunlik hisoblanadi.
Har bir pod yagona tarmoqning bir qismi sifatida ishlaydi. Agar biron sababga koʻra bitta qurilma ishdan chiqsa, butun obyekt emas, faqat bitta pod faoliyati toʻxtaydi va trafik boshqa quvvatlarga avtomatik ravishda yoʻnaltiriladi. Shuningdek, maxsus mijozlar uchun alohida podlarni ajratish imkoniyati ham mavjud.
Resurslar va kelajak rejalariSunʼiy intellekt markazlarining energiya va resurslarni koʻp talab qilishi jamiyatda turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Runware kelgusida oʻz infratuzilmasini toʻliq qayta tiklanadigan energiya manbalariga oʻtkazishni rejalashtirgan, biroq kompaniya rahbariyati bu maqsadga darhol erishib boʻlmasligini tan oladi.
Qurilmalar va sxemalar dizaynini yaratishdagi murakkabliklar tufayli boshqa kompaniyalar bu texnologiyani tezda nusxalay olmasligini taʼkidlagan Radulescu, asosiy missiya sifatli inferensiyani taqdim etish ekanini qoʻshimcha qildi. Kompaniya dekabr oyida oʻz imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida 50 million dollarlik Series A investitsiyasini jalb qilgan edi.
…