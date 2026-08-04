Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdi

·22·Texno
Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdi
Qisqacha

Runware kompaniyasi istalgan joyga o'rnatish mumkin bo'lgan Sonic Inference Pod nomli ilk modular ma'lumotlar markazini taqdim etdi. Qurilma elektr toki mavjud bo'lgan nuqtalarga tez joylashtiriladi, suv ishlatmaydigan yopiq konturli sovutish tizimidan foydalanadi va an'anaviy serverless platformalar hamda GPU bulutlariga nisbatan arzonroq inferensiya imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi Runware kompaniyasi Sonic Inference Pod deb nomlangan oʻzining birinchi modular maʼlumotlar markazini rasman eʼlon qildi. Ushbu yechim yirik giperreytingli markazlar bilan yonma-yon ishlay oladigan va har qanday joyga oʻrnatish mumkin boʻlgan transportga moslashgan yagona qurilma sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, hozirgi texnologik bozor talabidan kelib chiqqan holda muhimahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida Runware asoschisi va bosh direktori Flaviu Radulescu bu kabi taqsimlangan hisoblash quvvatlari kelajakda ustunlik qilishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi podlar anʼanaviy serverless platformalar va GPU bulutlariga nisbatan arzonroq narxda yuqori sifatli maʼlumotlarni qayta ishlash hamda inferensiya imkoniyatini taqdim etadi.

Modulli tizimning afzalliklari va tezkorligi

Anʼanaviy maʼlumotlar markazlarini qurish uchun oylar yoki hatto yillar ketishi mumkin boʻlsa-da, Runware modullarini qisqa fursatda ishga tushirish mumkin. Tizim elektr toki mavjud boʻlgan istalgan nuqtaga joylashtiriladi va yangi qurilmalarga tezda moslashadi. Shuningdek, ushbu podlar suv ishlatmaydi, balki bir necha kunda qurilishi mumkin boʻlgan yopiq konturli sovutish tizimidan foydalanadi.

Hozirgi kunda AQSh, Yevropa va Osiyo-Tinch okeani mintaqalarida jami 10 ta shunday pod amalda ishga tushirilgan. Kompaniya Higgsfield AI va Wix kabi tashkilotlarga xizmat koʻrsatib kelmoqda hamda kelgusida oʻz infratuzilmasini kengaytirish uchun 160 ta tayyor maydonga ega.

Yirik markazlar bilan raqobat va xavfsizlik

Maʼlumotlarga koʻra, OpenAI kabi yirik laboratoriyalar AQSh boʻylab ulkan markazlarni barpo etishga intilmoqda va hatto yuzlab milliard dollarlik bitimlarni koʻrib chiqmoqda. Biroq Radulescu bu loyihalarni oʻz podlari uchun raqib deb bilmaydi, chunki modulli tizimning moslashuvchanligi va tarmoq boʻylab ish taqsimoti asosiy ustunlik hisoblanadi.

Har bir pod yagona tarmoqning bir qismi sifatida ishlaydi. Agar biron sababga koʻra bitta qurilma ishdan chiqsa, butun obyekt emas, faqat bitta pod faoliyati toʻxtaydi va trafik boshqa quvvatlarga avtomatik ravishda yoʻnaltiriladi. Shuningdek, maxsus mijozlar uchun alohida podlarni ajratish imkoniyati ham mavjud.

Resurslar va kelajak rejalari

Sunʼiy intellekt markazlarining energiya va resurslarni koʻp talab qilishi jamiyatda turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Runware kelgusida oʻz infratuzilmasini toʻliq qayta tiklanadigan energiya manbalariga oʻtkazishni rejalashtirgan, biroq kompaniya rahbariyati bu maqsadga darhol erishib boʻlmasligini tan oladi.

Qurilmalar va sxemalar dizaynini yaratishdagi murakkabliklar tufayli boshqa kompaniyalar bu texnologiyani tezda nusxalay olmasligini taʼkidlagan Radulescu, asosiy missiya sifatli inferensiyani taqdim etish ekanini qoʻshimcha qildi. Kompaniya dekabr oyida oʻz imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida 50 million dollarlik Series A investitsiyasini jalb qilgan edi.

RunwareSunʼiy intellektMaʼlumotlar markaziTexnologiyaServer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaHindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaBugun, 18:59Falcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaFalcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaBugun, 18:59Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiSpotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiBugun, 18:59DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiDeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiBugun, 18:25NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiNASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiBugun, 17:57Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi