Liverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydi

·26·Sport
Liverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydi
Qisqacha

Liverpul markaziy himoyadagi jiddiy kadrlar tanqisligiga qaramay, Jarell Quansahni 70 million funt sterling evaziga qaytarish bandini faollashtirmoqchi emas. Klub rahbariyati mablag'ni tarkibning boshqa muammoli chiziqlarini kuchaytirishga yo'naltirishni ma'qul ko'rmoqda. Jo Gomes jarohati sabab Premer-liganing dastlabki turini o'tkazib yuboradi, Jeremi Make va Jovanni Leoni esa uzoq muddatli jarohatlardan keyin tiklanmoqda.

Angliyaning Liverpul klubi jamoada markaziy himoyachilar bilan bog'liq jiddiy krizis kuzatilayotganiga qaramुस्तान, o'z tarbiyalanuvchisi Jarell Quansahni sotib olish bandini faollashtirish niyatida emas. talkSPORT nashri xabar qilishicha, mersisaydliklar rahbariyati transfer bozorida tarkibning boshqa chiziqlarini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola yangi mavsum oldidan juda murakkab vaziyatga duch kelgan. Mutaxassis jamoaning markaziy himoya chizig'ida futbolchilar yetishmayotganini ochiq tan olgan. Mavsumoldi o'rtoqlik o'yinlarida Sanderlend ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g'alabali bahsda jarohat olgan Jo Gomes Premer-liganing dastlabki turini o'tkazib yuborishi aniq bo'ldi.

Ushbu yo'qotish jamoaning orqa chizig'dagi mavjud muammolarini yanada chuqurlashtirdi. Bungacha yosh iqtidorlar Jeremi Make va Jovanni Leoni uzoq muddatli jarohatlardan keyin tiklanish jarayonini o'tkazmoqda, bu esa bosh murabbiyni tajribali markaziy himoyachilardan mahrum qildi.

Himoya chizig'idagi kadrlar tanqisligi

Klub joriy yil boshida Rennes klubidan Jeremi Make uchun 60 million funt sterling sarflab, himoyani kuchaytirgan edi. Biroq 21 yoshli futbolchi jiddiy yelka jarohatidan so'ng hamon to'liq sog'aymagani sababli klub safida debyut qila olmayapti. Shuningdek, Parma safidan Virjil van Deykka uzoq muddatli o'rinbosar sifatida olib kelingan 19 yoshli Jovanni Leoni o'tgan yilning sentyabr oyidan beri maydonga tushmayapti.

Bundan tashqari, iyun oyida Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid safiga ko'chib o'tdi va bu holat jamoaning himoya salohiyatini yanada pasaytirdi. Van Deyk hozirda qo'shimcha ta'tilni o'tkazayotgani sababli, Andoni Iraolaning imkoniyatlari yanada cheklanib qoldi.

Goal.com xabar berishicha, ushbu kadrlar yetishmovchiligi Lidsga qarshi kechgan o'rtoqlik uchrashuvida yaqqol ko'zga tashlandi. O'shanda murabbiy ish vizasidagi muammolar tufayli rasmiy o'yinlarda qatnasha olmaydigan o'smir Ifeanyi Ndukveni chap qanot himoyachisi Lyuk Chembers hamda 18 yoshli Mor Talla Ndiaye bilan birgalikda markaziy himoyaga qo'yishga majbur bo'lgan.

Transfer siyosatidagi ustuvorliklar

Shartnomaga ko'ra, Liverpul o'tgan yozda sotib yuborgan Angliya terma jamoasi a'zosini 70 million funt sterling evaziga ortga qaytarish huquqiga ega edi. Bu summa klub futbolchini sotgan narxidan naqd ikki barobar ko'pni tashkil qiladi. Biroq klub rahbariyati hozirgi sharoitda mablag'ni boshqa muammoli pozitsiyalarni yopishga yo'naltirishni ma'qul ko'rmoqda.

Natijada, himoyadagi og'ir jarohatlar epitsentrida qolgan Liverpul qishki yoki yozgi transfer oynasida boshqa taktik yo'nalishlarni izlashga majbur bo'ladi. Andoni Iraola jamoani ushbu qiyin sinovdan qanday olib chiqishi mutaxassisning oldidagi eng asosiy imtihonga aylanmoqda.

LiverpulJarell QuansahAndoni IraolaPremer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkinKevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkinBugun, 18:38Tottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinTottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinBugun, 17:59Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaBugun, 17:34Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiGabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 17:11Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiNyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda