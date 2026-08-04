Liverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydi
Liverpul markaziy himoyadagi jiddiy kadrlar tanqisligiga qaramay, Jarell Quansahni 70 million funt sterling evaziga qaytarish bandini faollashtirmoqchi emas. Klub rahbariyati mablag'ni tarkibning boshqa muammoli chiziqlarini kuchaytirishga yo'naltirishni ma'qul ko'rmoqda. Jo Gomes jarohati sabab Premer-liganing dastlabki turini o'tkazib yuboradi, Jeremi Make va Jovanni Leoni esa uzoq muddatli jarohatlardan keyin tiklanmoqda.
Angliyaning Liverpul klubi jamoada markaziy himoyachilar bilan bog'liq jiddiy krizis kuzatilayotganiga qaramुस्तान, o'z tarbiyalanuvchisi Jarell Quansahni sotib olish bandini faollashtirish niyatida emas. talkSPORT nashri xabar qilishicha, mersisaydliklar rahbariyati transfer bozorida tarkibning boshqa chiziqlarini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola yangi mavsum oldidan juda murakkab vaziyatga duch kelgan. Mutaxassis jamoaning markaziy himoya chizig'ida futbolchilar yetishmayotganini ochiq tan olgan. Mavsumoldi o'rtoqlik o'yinlarida Sanderlend ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g'alabali bahsda jarohat olgan Jo Gomes Premer-liganing dastlabki turini o'tkazib yuborishi aniq bo'ldi.
Ushbu yo'qotish jamoaning orqa chizig'dagi mavjud muammolarini yanada chuqurlashtirdi. Bungacha yosh iqtidorlar Jeremi Make va Jovanni Leoni uzoq muddatli jarohatlardan keyin tiklanish jarayonini o'tkazmoqda, bu esa bosh murabbiyni tajribali markaziy himoyachilardan mahrum qildi.
Himoya chizig'idagi kadrlar tanqisligiKlub joriy yil boshida Rennes klubidan Jeremi Make uchun 60 million funt sterling sarflab, himoyani kuchaytirgan edi. Biroq 21 yoshli futbolchi jiddiy yelka jarohatidan so'ng hamon to'liq sog'aymagani sababli klub safida debyut qila olmayapti. Shuningdek, Parma safidan Virjil van Deykka uzoq muddatli o'rinbosar sifatida olib kelingan 19 yoshli Jovanni Leoni o'tgan yilning sentyabr oyidan beri maydonga tushmayapti.
Bundan tashqari, iyun oyida Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid safiga ko'chib o'tdi va bu holat jamoaning himoya salohiyatini yanada pasaytirdi. Van Deyk hozirda qo'shimcha ta'tilni o'tkazayotgani sababli, Andoni Iraolaning imkoniyatlari yanada cheklanib qoldi.
Goal.com xabar berishicha, ushbu kadrlar yetishmovchiligi Lidsga qarshi kechgan o'rtoqlik uchrashuvida yaqqol ko'zga tashlandi. O'shanda murabbiy ish vizasidagi muammolar tufayli rasmiy o'yinlarda qatnasha olmaydigan o'smir Ifeanyi Ndukveni chap qanot himoyachisi Lyuk Chembers hamda 18 yoshli Mor Talla Ndiaye bilan birgalikda markaziy himoyaga qo'yishga majbur bo'lgan.
Transfer siyosatidagi ustuvorliklarShartnomaga ko'ra, Liverpul o'tgan yozda sotib yuborgan Angliya terma jamoasi a'zosini 70 million funt sterling evaziga ortga qaytarish huquqiga ega edi. Bu summa klub futbolchini sotgan narxidan naqd ikki barobar ko'pni tashkil qiladi. Biroq klub rahbariyati hozirgi sharoitda mablag'ni boshqa muammoli pozitsiyalarni yopishga yo'naltirishni ma'qul ko'rmoqda.
Natijada, himoyadagi og'ir jarohatlar epitsentrida qolgan Liverpul qishki yoki yozgi transfer oynasida boshqa taktik yo'nalishlarni izlashga majbur bo'ladi. Andoni Iraola jamoani ushbu qiyin sinovdan qanday olib chiqishi mutaxassisning oldidagi eng asosiy imtihonga aylanmoqda.
…