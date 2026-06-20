Sapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdami

·0·Texno
Sapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdami

Grafik kartalar bozorida 16-kontaktli quvvat konnektorlari bilan bogʻliq muammolar yana kun tartibiga chiqdi. Bu safar NVIDIA mahsulotlari emas, balki Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ OC modeli foydalanuvchisi quvvat adapterining erib ketishi holati haqida xabar berdi. Bu voqea yangi avlod quvvat ulagichlari xavfsizligi borasidagi bahslarni qaytadan alanga oldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Chexiyaning PC Tuning forumi foydalanuvchisi GaGy laqabi ostida maʼlum qilishicha, u dastlab Battlefield 6 oʻyinida tizimning beqaror ishlashi va kutilmagan uzilishlarga (crash) duch kelgan. Tekshiruvlar natijasida video kartaga quvvat yetkazib beruvchi 12V-2x6 komplekt adapteri erib ketgani maʼlum boʻlgan. Voqea sodir boʻlgan vaqtda kompyuter AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori va 750 vattli XPG Core Reactor II VE quvvat bloki bilan ishlayotgan edi.

Foydalanuvchining taʼkidlashicha, video kartaning quvvat isteʼmoli taxminan 280 vattni tashkil qilgan va bu koʻrsatkich qurilmaning maksimal imkoniyatlaridan yuqori emas. Eng muhimi, Sapphire tomonidan taqdim etilgan koʻk rangli uchlikka ega original adapter konnektorga oxirigacha, mahkam oʻrnatilgan boʻlgan. Bu esa foydalanuvchi xatosi ehtimolini kamaytiradi.

Xizmat koʻrsatish markazi xulosasi va kutilmagan qaror

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur holat yuzasidan kafolat xizmatiga murojaat qilingan va video karta batafsil tekshiruv uchun yuborilgan. Biroq, servis markazi mutaxassislari 48 soatlik intensiv testlardan soʻng video kartaning oʻzida hech qanday nosozlik aniqlanmaganini bildirishgan. Ularning xulosasiga koʻra, faqatgina tashqi adapter shikastlangan, qurilmaning oʻzi esa toʻliq ishchi holatda qolgan.

Natijada, servis markazi video kartani yangisiga almashtirish haqidagi talabni rad etdi va qurilmani egasiga qaytarib berdi. Endilikda foydalanuvchi video kartani adapterlarsiz, toʻgʻridan-toʻgʻri quvvat blokidan chiquvchi nativ 12V-2x6 kabeli orqali ishlatishni rejalashtirmoqda. Bu holat texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida turli qarashlarni keltirib chiqardi.

Baʼzi mutaxassislar adapter erigan taqdirda video kartaning kontakt qismida ham mikroskopik shikastlanishlar qolishi mumkinligini aytib, qurilmani almashtirish zarurligini taʼkidlashmoqda. Boshqalar esa, agar karta uzoq muddatli testlardan muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa, uni almashtirishga huquqiy asos yoʻqligini qayd etishdi. Hozircha haddan tashqari qizib ketishning aniq sababi ochiqlanmagan.

Oʻzbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega video kartalarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, foydalanuvchilarga quvvat kabellarini ulashda oʻta ehtiyotkor boʻlish va imkon qadar oʻtish adapterlaridan voz kechib, zamonaviy quvvat bloklaridan foydalanish tavsiya etiladi.

SapphireRadeonVideo KartaTexnologiyaQuvvat Bloki
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiComputex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiBugun, 14:55Donald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiDonald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiBugun, 14:28Microsoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlarMicrosoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlarBugun, 13:22Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladiAsus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladiBugun, 12:55Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiKiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiBugun, 12:28Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiGoogle Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi