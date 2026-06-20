Sapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdami
Grafik kartalar bozorida 16-kontaktli quvvat konnektorlari bilan bogʻliq muammolar yana kun tartibiga chiqdi. Bu safar NVIDIA mahsulotlari emas, balki Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ OC modeli foydalanuvchisi quvvat adapterining erib ketishi holati haqida xabar berdi. Bu voqea yangi avlod quvvat ulagichlari xavfsizligi borasidagi bahslarni qaytadan alanga oldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Chexiyaning PC Tuning forumi foydalanuvchisi GaGy laqabi ostida maʼlum qilishicha, u dastlab Battlefield 6 oʻyinida tizimning beqaror ishlashi va kutilmagan uzilishlarga (crash) duch kelgan. Tekshiruvlar natijasida video kartaga quvvat yetkazib beruvchi 12V-2x6 komplekt adapteri erib ketgani maʼlum boʻlgan. Voqea sodir boʻlgan vaqtda kompyuter AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori va 750 vattli XPG Core Reactor II VE quvvat bloki bilan ishlayotgan edi.
Foydalanuvchining taʼkidlashicha, video kartaning quvvat isteʼmoli taxminan 280 vattni tashkil qilgan va bu koʻrsatkich qurilmaning maksimal imkoniyatlaridan yuqori emas. Eng muhimi, Sapphire tomonidan taqdim etilgan koʻk rangli uchlikka ega original adapter konnektorga oxirigacha, mahkam oʻrnatilgan boʻlgan. Bu esa foydalanuvchi xatosi ehtimolini kamaytiradi.
Xizmat koʻrsatish markazi xulosasi va kutilmagan qarorixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur holat yuzasidan kafolat xizmatiga murojaat qilingan va video karta batafsil tekshiruv uchun yuborilgan. Biroq, servis markazi mutaxassislari 48 soatlik intensiv testlardan soʻng video kartaning oʻzida hech qanday nosozlik aniqlanmaganini bildirishgan. Ularning xulosasiga koʻra, faqatgina tashqi adapter shikastlangan, qurilmaning oʻzi esa toʻliq ishchi holatda qolgan.
Natijada, servis markazi video kartani yangisiga almashtirish haqidagi talabni rad etdi va qurilmani egasiga qaytarib berdi. Endilikda foydalanuvchi video kartani adapterlarsiz, toʻgʻridan-toʻgʻri quvvat blokidan chiquvchi nativ 12V-2x6 kabeli orqali ishlatishni rejalashtirmoqda. Bu holat texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida turli qarashlarni keltirib chiqardi.
Baʼzi mutaxassislar adapter erigan taqdirda video kartaning kontakt qismida ham mikroskopik shikastlanishlar qolishi mumkinligini aytib, qurilmani almashtirish zarurligini taʼkidlashmoqda. Boshqalar esa, agar karta uzoq muddatli testlardan muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa, uni almashtirishga huquqiy asos yoʻqligini qayd etishdi. Hozircha haddan tashqari qizib ketishning aniq sababi ochiqlanmagan.
Oʻzbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega video kartalarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, foydalanuvchilarga quvvat kabellarini ulashda oʻta ehtiyotkor boʻlish va imkon qadar oʻtish adapterlaridan voz kechib, zamonaviy quvvat bloklaridan foydalanish tavsiya etiladi.
…