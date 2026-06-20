Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdi
Texnologiya giganti Google hamda taniqli media-rassom Refik Anadol hamkorlikda dunyodagi birinchi toʻliq sunʼiy intellekt (SI) asosida ishlovchi Dataland muzeyini yaratishganini eʼlon qildi. Los-Anjelesdagi mashhur The Grand LA majmuasida joylashgan ushbu sanʼat maskani anʼanaviy muzey tushunchasini butunlay oʻzgartirib, tashrif buyuruvchilarning his-tuygʻulari va harakatlariga moslashuvchi dinamik ekotizimga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muzeyning debyut koʻrgazmasi “Mashina orzulari: Tropik oʻrmon” deb nomlanib, u tabiat haqidagi ulkan maʼlumotlar toʻplamida oʻqitilgan Large Nature Model (LNM) tizimiga asoslangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha 2500 kvadrat metr maydonni egallagan boʻlib, u yerda murakkab raqamli maʼlumotlar 1,2 milliard pikselli yuqori aniqlikdagi generativ reallikka aylantiriladi. Bu jarayonni amalga oshirishda Google Cloud infratuzilmasi, jumladan, Gemini Enterprise Agent Platform va Compute Engine vositalaridan foydalanilgan.
Inson va texnologiya oʻrtasidagi faol muloqotDataland muzeyining oʻziga xosligi shundaki, u tashrif buyuruvchilar bilan “faol muloqot”ga kirishadi. Maxsus datchiklar yordamida tizim odamlarning harakatlarini, yurak urish tezligini va hatto teri haroratini kuzatib boradi. Google algoritmlari ushbu maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlab, galereyadagi tovushlar, vizual tasvirlar va hatto xonadagi hidlarni oʻzgartiradi. Masalan, tashrif buyuruvchining hayajoni yoki xotirjamligiga qarab, tropik oʻrmon manzarasi va undagi qushlar sayrashi turlicha namoyon boʻladi.
Koʻrgazma davomida mehmonlar Amazonka tropik oʻrmonlarining SI tomonidan yaratilgan talqiniga tushib qolishadi. Unda toʻtiqushlarning qichqirigʻi, yomgʻirdan keyingi nam tuproq hidi va ranglarning jozibador uygʻunligi insonni butunlay boshqa olamga olib kiradi. Bu shunchaki tomosha emas, balki barcha sezgi aʼzolariga taʼsir qiluvchi multisensorli tajribadir.
Ekologik yondashuv va interaktiv yakunLoyiha nafaqat texnologik, balki ekologik jihatdan ham ahamiyatlidir. Muzeyning barcha hisoblash ishlari va SI modellari Google Cloud platformasida ishlaydi va sarflanadigan energiyaning 87 foizi qayta tiklanuvchi, uglerodsiz manbalardan olinadi. Bu zamonaviy sanʼat va yuqori texnologiyalarning atrof-muhitga zarar yetkazmasdan rivojlanishi mumkinligiga misol boʻla oladi.
Tashrif yakunida mehmonlarni kutilmagan sovgʻalar kutmoqda. Ular quyidagi imkoniyatlarga ega boʻlishadi:
- Sunʼiy intellekt modeli tomonidan inson emotsiyalariga moslab yaratilgan maxsus hidli shokoladlarni tatib koʻrish;
- Muzeydagi interaktiv muloqot natijasida hosil boʻlgan noyob tasvirlar tushirilgan futbolkalarni chop ettirish;
- Oʻz tashrifiga asoslangan eksklyuziv raqamli yoki bosma sanʼat asarlarini xarid qilish.
…