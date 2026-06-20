Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdi

·0·Texno
Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdi

Texnologiya giganti Google hamda taniqli media-rassom Refik Anadol hamkorlikda dunyodagi birinchi toʻliq sunʼiy intellekt (SI) asosida ishlovchi Dataland muzeyini yaratishganini eʼlon qildi. Los-Anjelesdagi mashhur The Grand LA majmuasida joylashgan ushbu sanʼat maskani anʼanaviy muzey tushunchasini butunlay oʻzgartirib, tashrif buyuruvchilarning his-tuygʻulari va harakatlariga moslashuvchi dinamik ekotizimga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muzeyning debyut koʻrgazmasi “Mashina orzulari: Tropik oʻrmon” deb nomlanib, u tabiat haqidagi ulkan maʼlumotlar toʻplamida oʻqitilgan Large Nature Model (LNM) tizimiga asoslangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha 2500 kvadrat metr maydonni egallagan boʻlib, u yerda murakkab raqamli maʼlumotlar 1,2 milliard pikselli yuqori aniqlikdagi generativ reallikka aylantiriladi. Bu jarayonni amalga oshirishda Google Cloud infratuzilmasi, jumladan, Gemini Enterprise Agent Platform va Compute Engine vositalaridan foydalanilgan.

Inson va texnologiya oʻrtasidagi faol muloqot

Dataland muzeyining oʻziga xosligi shundaki, u tashrif buyuruvchilar bilan “faol muloqot”ga kirishadi. Maxsus datchiklar yordamida tizim odamlarning harakatlarini, yurak urish tezligini va hatto teri haroratini kuzatib boradi. Google algoritmlari ushbu maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlab, galereyadagi tovushlar, vizual tasvirlar va hatto xonadagi hidlarni oʻzgartiradi. Masalan, tashrif buyuruvchining hayajoni yoki xotirjamligiga qarab, tropik oʻrmon manzarasi va undagi qushlar sayrashi turlicha namoyon boʻladi.

Koʻrgazma davomida mehmonlar Amazonka tropik oʻrmonlarining SI tomonidan yaratilgan talqiniga tushib qolishadi. Unda toʻtiqushlarning qichqirigʻi, yomgʻirdan keyingi nam tuproq hidi va ranglarning jozibador uygʻunligi insonni butunlay boshqa olamga olib kiradi. Bu shunchaki tomosha emas, balki barcha sezgi aʼzolariga taʼsir qiluvchi multisensorli tajribadir.

Ekologik yondashuv va interaktiv yakun

Loyiha nafaqat texnologik, balki ekologik jihatdan ham ahamiyatlidir. Muzeyning barcha hisoblash ishlari va SI modellari Google Cloud platformasida ishlaydi va sarflanadigan energiyaning 87 foizi qayta tiklanuvchi, uglerodsiz manbalardan olinadi. Bu zamonaviy sanʼat va yuqori texnologiyalarning atrof-muhitga zarar yetkazmasdan rivojlanishi mumkinligiga misol boʻla oladi.

Tashrif yakunida mehmonlarni kutilmagan sovgʻalar kutmoqda. Ular quyidagi imkoniyatlarga ega boʻlishadi:

  • Sunʼiy intellekt modeli tomonidan inson emotsiyalariga moslab yaratilgan maxsus hidli shokoladlarni tatib koʻrish;
  • Muzeydagi interaktiv muloqot natijasida hosil boʻlgan noyob tasvirlar tushirilgan futbolkalarni chop ettirish;
  • Oʻz tashrifiga asoslangan eksklyuziv raqamli yoki bosma sanʼat asarlarini xarid qilish.
Dataland muzeyi rasman 20-iyun kuni oʻz eshiklarini ochadi. Ushbu loyiha sanʼatning kelajagi qanday boʻlishini koʻrsatib beruvchi muhim qadam boʻlib, unda inson va mashina oʻrtasidagi chegara deyarli yoʻqoladi.

GoogleDatalandSunʼiy IntellektSanʼatTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiPlaymatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiBugun, 16:33Yer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarYer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarBugun, 16:28Kosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiKosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiBugun, 15:59Sapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdamiSapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdamiBugun, 15:27Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiComputex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiBugun, 14:55Donald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiDonald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi