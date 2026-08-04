Kompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldi
Jahon bozorida shaxsiy kompyuterlar uchun butlovchi qismlar narxining oshishi davom etmoqda. Operativ xotira va NVIDIA hamda AMD videokartalari qimmatlashib ulgurgan bir paytda, yaqin kelgusida anakrtlar ham shunday taqdirga duch kelishi kutilmoqda. Board Channels Forums xabar berishicha, dunyodagi yetakchi texnologiya brendlari hisoblangan Asus, Gigabyte va MSI oʻz mahsulotlari narxini oshirishga majbur boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, narxlarning koʻtarilishiga asosiy sabab sifatida pechat platalari qiymatining keskin oshishi koʻrsatilmoqda. Ushbu detal har qanday anakrtning eng muhim asosiy qismi hisoblanib, tarmoq manbalari uning qiymati 2026 yil davomida kamida 50 foizga qimmatlashishini taxmin qilmoqda. Bu esa ishlab chiqaruvchilar xarajatlarining keskin ortishiga olib kelmoqda.
Narxlar oʻsishining asosiy sabablariIshlab chiqaruvchilarga bosim oʻtkazayotgan omillar faqatgina pechat platalari bilan cheklanib qolmaydi. Xomashyo bozorida mis, kondensatorlar, quvvat elementlari va turli boshqaruv mikrochigʻalarining narxi ham sezilarli darajada qimmatlashgan. Mazkur komponentlarning qимmatlashuvi tayyor mahsulot tannarxining oshishiga va yakuniy isteʼmolchi uchun narxlarning oʻzgarishiga zamin yaratmoqda.
Vaziyatni mustaqil ravishda kompyuter yigʻish bilan shugʻullanuvchi foydalanuvchilar oʻrtasidagi talabning pastligi yanada murakkablashtirmoqda. Bugungi kunda anakrtlar yetkazib berish hajmi qisqarib bormoqda. Natijada kompaniyalar tadqiqot, ishlab chiqarish hamda logistika xarajatlarini kamroq miqdordagi qurilmalar oʻrtasida taqsimlashga majbur boʻlmoqda.
Bozordagi umumiy vaziyat va istiqbollarSavdo hajmining qisqarishi va xarajatlarning ortishi fonida ishlab chiqaruvchilar biznesining rentabelligi sezilarli darajada pasayib ketmoqda. Board Channels Forums maʼlumotiga koʻra, hozircha Asus, Gigabyte va MSI kompaniyalari yuzaga kelgan xarajatlarni mahsulot narxini oshirish orqali toʻliq qoplab bera olgani yoʻq.
Shu sababli, joriy yilning uchinchi choragidan boshlab ushbu brendlar distribyutorlar uchun oʻz mahsulotlarining ulgurji narxlarini qayta koʻrib chiqishi ehtimoli yuqori. Avvalroq NVIDIA va AMD videokartalari ham sezilarli darajada qimmatlashgani haqida xabar berilgan edi, bu esa butun kompyuter jihozlari bozorida narx siyosatining oʻzgarishiga olib kelmoqda.
…