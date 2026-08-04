Kompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldi

·1·Texno
Kompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldi

Jahon bozorida shaxsiy kompyuterlar uchun butlovchi qismlar narxining oshishi davom etmoqda. Operativ xotira va NVIDIA hamda AMD videokartalari qimmatlashib ulgurgan bir paytda, yaqin kelgusida anakrtlar ham shunday taqdirga duch kelishi kutilmoqda. Board Channels Forums xabar berishicha, dunyodagi yetakchi texnologiya brendlari hisoblangan Asus, Gigabyte va MSI oʻz mahsulotlari narxini oshirishga majbur boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, narxlarning koʻtarilishiga asosiy sabab sifatida pechat platalari qiymatining keskin oshishi koʻrsatilmoqda. Ushbu detal har qanday anakrtning eng muhim asosiy qismi hisoblanib, tarmoq manbalari uning qiymati 2026 yil davomida kamida 50 foizga qimmatlashishini taxmin qilmoqda. Bu esa ishlab chiqaruvchilar xarajatlarining keskin ortishiga olib kelmoqda.

Narxlar oʻsishining asosiy sabablari

Ishlab chiqaruvchilarga bosim oʻtkazayotgan omillar faqatgina pechat platalari bilan cheklanib qolmaydi. Xomashyo bozorida mis, kondensatorlar, quvvat elementlari va turli boshqaruv mikrochigʻalarining narxi ham sezilarli darajada qimmatlashgan. Mazkur komponentlarning qимmatlashuvi tayyor mahsulot tannarxining oshishiga va yakuniy isteʼmolchi uchun narxlarning oʻzgarishiga zamin yaratmoqda.

Vaziyatni mustaqil ravishda kompyuter yigʻish bilan shugʻullanuvchi foydalanuvchilar oʻrtasidagi talabning pastligi yanada murakkablashtirmoqda. Bugungi kunda anakrtlar yetkazib berish hajmi qisqarib bormoqda. Natijada kompaniyalar tadqiqot, ishlab chiqarish hamda logistika xarajatlarini kamroq miqdordagi qurilmalar oʻrtasida taqsimlashga majbur boʻlmoqda.

Bozordagi umumiy vaziyat va istiqbollar

Savdo hajmining qisqarishi va xarajatlarning ortishi fonida ishlab chiqaruvchilar biznesining rentabelligi sezilarli darajada pasayib ketmoqda. Board Channels Forums maʼlumotiga koʻra, hozircha Asus, Gigabyte va MSI kompaniyalari yuzaga kelgan xarajatlarni mahsulot narxini oshirish orqali toʻliq qoplab bera olgani yoʻq.

Shu sababli, joriy yilning uchinchi choragidan boshlab ushbu brendlar distribyutorlar uchun oʻz mahsulotlarining ulgurji narxlarini qayta koʻrib chiqishi ehtimoli yuqori. Avvalroq NVIDIA va AMD videokartalari ham sezilarli darajada qimmatlashgani haqida xabar berilgan edi, bu esa butun kompyuter jihozlari bozorida narx siyosatining oʻzgarishiga olib kelmoqda.

AnakrtAsusGigabyteMSIVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaSpotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaBugun, 20:54Kreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiKreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiBugun, 20:29Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaElon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaBugun, 20:20Xitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiXitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiBugun, 19:55Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiApple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi