Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqda
Striming xizmatlari bozorida yangi bosqich boshlanmoqda: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Spotify kompaniyasi oʻzining ikkinchi chorak yakunlariga bagʻishlangan hisobot yigʻilishida foydalanuvchilarga sevimli sanʼatkorlarining musiqalari asosida sunʼiy intellekt yordamida remiks va kaverlar yaratish imkonini beruvchi mahsulotni taqdim etishga tayyorgarlik koʻrayotganini maʼlum qildi. Mazkur yangi loyiha musiqa ixlosmandlariga oʻziga xos ijodiy erkinlik berish bilan birga, mualliflik huquqlarini toʻliq hurmat qilgan holda qonuniy mexanizmlarni yaratishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya ushbu tashabbus doirasida Universal Music Group (UMG) bilan bir qatorda mustaqil leybllar va distribyutorlarning litsenziyalash hamkori boʻlgan Merlin bilan ham shartnoma imzolanganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv tufayli Merlin tarmogʻiga kiruvchi 30 mingdan ortiq leybllar ishtirok etishga rozi boʻlgan sanʼatkorlarning ijodiy ishlari ushbu sunʼiy intellekt mahsulotiga qoʻshilish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu esa kelgusida foydalanuvchilar foydalanishi mumkin boʻlgan katalogni sezilarli darajada kengaytiradi.
Sunʼiy intellekt musiqasida yangi qonuniy yondashuvSoʻnggi paytlarda striming platformalari sunʼiy intellekt yordamida toʻliq yaratilgan soxta qoʻshiqlar oqimi bilan yuzaga kelayotgan muammolarga duch kelmoqda. Masalan, Deezer xizmati maʼlumotlariga koʻra, kunlik yuklanayotgan treklarning yarmidan koʻpi sunʼiy intellekt yordamida generatsiya qilingan boʻlib, bu koʻrsatkich joriy yil boshidagi 10 foizdan keskin oshgan. Biroq Spotify rahbariyati oʻzining yondashuvi butunlay farq qilishini va asosiy eʼtibor “soxta artistlarga emas, haqiqiy artistlarga” qaratilishini taʼkidlamoqda.
Spotify ham-bosh direktori Gustav Söderströimning soʻzlariga koʻra, kompaniya yaratayotgan mahsulot mavjud sanʼatkorlarning roziligiga asoslanadi. “Biz artistlarning oʻz ishlarini ushbu katalogga qoʻshishdan manfaatdor boʻlishini va odamlar ularning sanʼati asosida kaver hamda remikslar yaratib oʻynashini istaymiz”, deb taʼkidladi boshqa bir ham-bosh direktor Aleks Norström. Shuningdek, loyiha mualliflarga oʻz vaqtida kredit berish, ularning roziligini olish va eng muhimi, ushbu jarayon uchun munosib kompensatsiya taʼminlashni koʻzda tutadi.
Kelajakdagi rejalar va monetizatsiyaLoyihaning texnik jihatlari va ishga tushish vaqti borasida ham ayrim tafsilotlar maʼlum qilindi. Dastlabki bosqichda mazkur fan-remiks va kaverlar mahsulotining tadqiqot namunasi foydalanuvchilarning cheklangan guruhiga taqdim etilishi kutilmoqda. Bunda toʻliq musiqa katalogining mavjudligi talab qilinmasligi hamda vosita kelgusida pullik qoʻshimcha xizmat sifatida ishga tushib, sanʼatkorlar uchun qoʻshimcha daromad manbasi yaratishi rejalashtirilgan.
Striming giganti ushbu yondashuv bozorda yagona va mutlaqo qonuniy ekanini taʼkidlamoqda. Oddiy generativ musiqa har qanday holatda ham rivojlanib borishini taʼkidlagan Gustav Söderström, ushbu maxsus mahsulot aynan mavjud sanʼatkorlarning sunʼiy intellekt toʻlqinidan xavfsiz va manfaatdor tarzda foydalanishi uchun zarurligini qayd etdi.
…