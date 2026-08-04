Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqda

·0·Texno
Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqda

Striming xizmatlari bozorida yangi bosqich boshlanmoqda: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Spotify kompaniyasi oʻzining ikkinchi chorak yakunlariga bagʻishlangan hisobot yigʻilishida foydalanuvchilarga sevimli sanʼatkorlarining musiqalari asosida sunʼiy intellekt yordamida remiks va kaverlar yaratish imkonini beruvchi mahsulotni taqdim etishga tayyorgarlik koʻrayotganini maʼlum qildi. Mazkur yangi loyiha musiqa ixlosmandlariga oʻziga xos ijodiy erkinlik berish bilan birga, mualliflik huquqlarini toʻliq hurmat qilgan holda qonuniy mexanizmlarni yaratishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya ushbu tashabbus doirasida Universal Music Group (UMG) bilan bir qatorda mustaqil leybllar va distribyutorlarning litsenziyalash hamkori boʻlgan Merlin bilan ham shartnoma imzolanganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv tufayli Merlin tarmogʻiga kiruvchi 30 mingdan ortiq leybllar ishtirok etishga rozi boʻlgan sanʼatkorlarning ijodiy ishlari ushbu sunʼiy intellekt mahsulotiga qoʻshilish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu esa kelgusida foydalanuvchilar foydalanishi mumkin boʻlgan katalogni sezilarli darajada kengaytiradi.

Sunʼiy intellekt musiqasida yangi qonuniy yondashuv

Soʻnggi paytlarda striming platformalari sunʼiy intellekt yordamida toʻliq yaratilgan soxta qoʻshiqlar oqimi bilan yuzaga kelayotgan muammolarga duch kelmoqda. Masalan, Deezer xizmati maʼlumotlariga koʻra, kunlik yuklanayotgan treklarning yarmidan koʻpi sunʼiy intellekt yordamida generatsiya qilingan boʻlib, bu koʻrsatkich joriy yil boshidagi 10 foizdan keskin oshgan. Biroq Spotify rahbariyati oʻzining yondashuvi butunlay farq qilishini va asosiy eʼtibor “soxta artistlarga emas, haqiqiy artistlarga” qaratilishini taʼkidlamoqda.

Spotify ham-bosh direktori Gustav Söderströimning soʻzlariga koʻra, kompaniya yaratayotgan mahsulot mavjud sanʼatkorlarning roziligiga asoslanadi. “Biz artistlarning oʻz ishlarini ushbu katalogga qoʻshishdan manfaatdor boʻlishini va odamlar ularning sanʼati asosida kaver hamda remikslar yaratib oʻynashini istaymiz”, deb taʼkidladi boshqa bir ham-bosh direktor Aleks Norström. Shuningdek, loyiha mualliflarga oʻz vaqtida kredit berish, ularning roziligini olish va eng muhimi, ushbu jarayon uchun munosib kompensatsiya taʼminlashni koʻzda tutadi.

Kelajakdagi rejalar va monetizatsiya

Loyihaning texnik jihatlari va ishga tushish vaqti borasida ham ayrim tafsilotlar maʼlum qilindi. Dastlabki bosqichda mazkur fan-remiks va kaverlar mahsulotining tadqiqot namunasi foydalanuvchilarning cheklangan guruhiga taqdim etilishi kutilmoqda. Bunda toʻliq musiqa katalogining mavjudligi talab qilinmasligi hamda vosita kelgusida pullik qoʻshimcha xizmat sifatida ishga tushib, sanʼatkorlar uchun qoʻshimcha daromad manbasi yaratishi rejalashtirilgan.

Striming giganti ushbu yondashuv bozorda yagona va mutlaqo qonuniy ekanini taʼkidlamoqda. Oddiy generativ musiqa har qanday holatda ham rivojlanib borishini taʼkidlagan Gustav Söderström, ushbu maxsus mahsulot aynan mavjud sanʼatkorlarning sunʼiy intellekt toʻlqinidan xavfsiz va manfaatdor tarzda foydalanishi uchun zarurligini qayd etdi.

SpotifySunʼiy intellektMusiqaTexnologiyalarStriming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57Kompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiKompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiBugun, 20:52Kreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiKreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiBugun, 20:29Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaElon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaBugun, 20:20Xitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiXitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiBugun, 19:55Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiApple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi