Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdi
AQShning Texas shtati maʼlumotlar markazlarini qurish uchun eng jozibali hududlardan biri boʻlishdan toʻxtashi mumkin, chunki mahalliy hokimiyat energetika tizimini himoya qilish maqsadida qatʼiy choralarga qoʻl urdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gubernator Greg Abbott barcha yangi maʼlumotlar markazi loyihalari Texas Jamoat xoʻjaligi komissiyasi (PUCT) hamda shtat elektr tarmogʻi operatori (ERCOT) tomonidan qatʼiy tekshiruvdan oʻtkazilishini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Elektr tarmogʻidagi keskin yuklamalarSoʻnggi yillarda texnologiya kompaniyalari va dasturchilar AQSh boʻylab maʼlumotlar markazlarini joylashtirish uchun qulay hududlarni faol izlamoqda. Texas oʻzining yumshoq qoidalari va yetarli energiya zaxiralari bilan faqat Virdjiniyadan keyin ikkinchi oʻrinni egallab, gigant markazlar uchun markazga aylangan edi. Shu bilan birga, Google va Microsoft kabi yetakchi kompaniyalar tabiiy gaz, shamol hamda quyosh energetikasi imkoniyatlaridan foydalanish maqsadida ushbu hududga intilib kelmoqda.
Biroq tarmoqqa ulanish navbatlari misli koʻrilmagan darajada oʻsdi. Joriy yilning yanvar oyida ERCOT tarmogʻiga ulanishni kutayotgan loyihalar quvvati 233 gigavattni tashkil etgan boʻlsa, olti oydan kamroq vaqt ichida bu koʻrsatkich ikki martadan ziyod koʻpaydi. Hozirda ERCOT 474 gigavattlik yangi ulanish soʻrovlarini kuzatib bormoqda va ularning qariyb 90 foizini aynan maʼlumotlar markazlari tashkil etadi.
Audit va qoʻyiladigan talablarMutaxassislarning fikricha, ushbu loyihalarning aksariyati hozircha faqat qogʻozdagi takliflar xolos. Shunga qaramay, agar ularning hatto kichik bir qismi amalga oshirilsa ham, bu Texas elektr tarmogʻini butunlay izdan chiqarishi mumkin. Hozirgi ulanish navbatlari ERCOTʼning eng yuqori umumiy isteʼmol talabidan besh baravar ziyoddir.
Maʼlumotlar markazlari va kriptovalyuta mayningi obyektlari shtatda elektr energiyasi narxining oshishiga sabab boʻlmoqda. Gubernur Greg Abbott mazkur salbiy tendensiyaning oldini olish maqsadida keskin choralarga oʻtdi. Avvalroq kompaniyalardan ixtiyoriy ravishda maʼlumot berish talab qilingan va koʻpchilik bu soʻrovga javob bermagan edi, endilikda esa majburiy audit joriy etildi.
Yangi qoidalarga koʻra, PUCT va ERCOT quyidagi maʼlumotlarni toʻplashi shart:
- Loyihalarning obyekt ichidagi va tashqarisidagi elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoji
- Suv resurslaridan foydalanish hajmi
- shovqinni kamaytirish choralari
- yorugʻlikni boshqarish tizimlari
- soliq imtiyozlaridan foydalanish va egalik huquqiga doir tafsilotlar
…