Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdi

·0·Texno
Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdi

AQShning Texas shtati maʼlumotlar markazlarini qurish uchun eng jozibali hududlardan biri boʻlishdan toʻxtashi mumkin, chunki mahalliy hokimiyat energetika tizimini himoya qilish maqsadida qatʼiy choralarga qoʻl urdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gubernator Greg Abbott barcha yangi maʼlumotlar markazi loyihalari Texas Jamoat xoʻjaligi komissiyasi (PUCT) hamda shtat elektr tarmogʻi operatori (ERCOT) tomonidan qatʼiy tekshiruvdan oʻtkazilishini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Elektr tarmogʻidagi keskin yuklamalar

Soʻnggi yillarda texnologiya kompaniyalari va dasturchilar AQSh boʻylab maʼlumotlar markazlarini joylashtirish uchun qulay hududlarni faol izlamoqda. Texas oʻzining yumshoq qoidalari va yetarli energiya zaxiralari bilan faqat Virdjiniyadan keyin ikkinchi oʻrinni egallab, gigant markazlar uchun markazga aylangan edi. Shu bilan birga, Google va Microsoft kabi yetakchi kompaniyalar tabiiy gaz, shamol hamda quyosh energetikasi imkoniyatlaridan foydalanish maqsadida ushbu hududga intilib kelmoqda.

Biroq tarmoqqa ulanish navbatlari misli koʻrilmagan darajada oʻsdi. Joriy yilning yanvar oyida ERCOT tarmogʻiga ulanishni kutayotgan loyihalar quvvati 233 gigavattni tashkil etgan boʻlsa, olti oydan kamroq vaqt ichida bu koʻrsatkich ikki martadan ziyod koʻpaydi. Hozirda ERCOT 474 gigavattlik yangi ulanish soʻrovlarini kuzatib bormoqda va ularning qariyb 90 foizini aynan maʼlumotlar markazlari tashkil etadi.

Audit va qoʻyiladigan talablar

Mutaxassislarning fikricha, ushbu loyihalarning aksariyati hozircha faqat qogʻozdagi takliflar xolos. Shunga qaramay, agar ularning hatto kichik bir qismi amalga oshirilsa ham, bu Texas elektr tarmogʻini butunlay izdan chiqarishi mumkin. Hozirgi ulanish navbatlari ERCOTʼning eng yuqori umumiy isteʼmol talabidan besh baravar ziyoddir.

Maʼlumotlar markazlari va kriptovalyuta mayningi obyektlari shtatda elektr energiyasi narxining oshishiga sabab boʻlmoqda. Gubernur Greg Abbott mazkur salbiy tendensiyaning oldini olish maqsadida keskin choralarga oʻtdi. Avvalroq kompaniyalardan ixtiyoriy ravishda maʼlumot berish talab qilingan va koʻpchilik bu soʻrovga javob bermagan edi, endilikda esa majburiy audit joriy etildi.

Yangi qoidalarga koʻra, PUCT va ERCOT quyidagi maʼlumotlarni toʻplashi shart:

  • Loyihalarning obyekt ichidagi va tashqarisidagi elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoji
  • Suv resurslaridan foydalanish hajmi
  • shovqinni kamaytirish choralari
  • yorugʻlikni boshqarish tizimlari
  • soliq imtiyozlaridan foydalanish va egalik huquqiga doir tafsilotlar
Tarixan Texas boshqa shtatlarga nisbatan erkin biznes muhiti bilan ajralib turgan. Biroq energetika xavfsizligi masalasi ustuvor ahamiyat kasb etayotgani sababli, oʻtkaziladigan audit natijalari shtatning texnologik markaz sifatidagi kelajagini hal qilishi kutilmoqda.

TexasData CenterERCOTGoogleMicrosoft
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaSpotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaBugun, 20:54Kompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiKompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiBugun, 20:52Kreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiKreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiBugun, 20:29Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaElon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaBugun, 20:20Xitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiXitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiBugun, 19:55Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiApple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi