SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqda
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi Texasdagi Starbase kosmodromida infratuzilmani modernizatsiya qilishning yangi bosqichini boshladi. Ayni paytda mutaxassislar birinchi uchirish maydonchasidagi Mechazilla minorasining eskirgan qismlarini demontaj qilish bilan band. Ushbu minora Super Heavy raketa tashuvchisi va Starship kemasini qoʻnish vaqtida havoda ushlab qolish uchun xizmat qiluvchi noyob muhandislik inshooti hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu murakkab jarayonga dunyodagi eng quvvatli texnikalardan biri — Liebherr LR11000 gusenitsali krani jalb etilgan. Germaniyaning Liebherr konserni tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu kran 1000 tonnagacha yuk koʻtarish quvvatiga ega boʻlib, u minoraning ulkan qismlarini xavfsiz almashtirish imkonini beradi. Eskirgan konstruksiyalar oʻrniga yangi, standartlashtirilgan elementlar oʻrnatilmoqda.
Unifikatsiya va texnologik samaradorlikUshbu oʻzgarishlarning asosiy maqsadi — Starbase hududidagi barcha uchirish maydonchalarini bir xil standartga keltirishdir. Ikkinchi maydonchada allaqachon qoʻllanilayotgan yangi tizimlar endilikda birinchi maydonchaga ham joriy etilmoqda. Uskunalarning unifikatsiya qilinishi xizmat koʻrsatish jarayonini soddalashtiradi va parvozlarning ishonchliligini sezilarli darajada oshiradi.
Hozirda SpaceX mutaxassislari faqat qurilish ishlari bilan cheklanib qolmayapti. Parallel ravishda yangi kema va tezlatkichlarni sinovdan oʻtkazish, dvigatellarni oʻrnatish hamda suv bilan sovutish tizimlarini muntazam tekshirish ishlari olib borilmoqda. Bu harakatlarning barchasi Starship loyihasini tezroq operatsion bosqichga olib chiqishga qaratilgan.
Koinotga yuk tashishda inqilobiy maqsadlarIlon Maskning taʼkidlashicha, Starship toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, SpaceX koinotga yuk chiqarish boʻyicha mutlaq yetakchiga aylanadi. Uning prognozlariga koʻra, kompaniya dunyodagi barcha boshqa kosmik provayderlar birgalikda chiqargan yukdan 100 baravar koʻproq massani orbitaga yetkazib berish imkoniyatiga ega boʻladi.
Hatto boshqa kompaniyalar oʻz koʻrsatkichlarini uch baravar oshirgan taqdirda ham, SpaceXʼning texnologik ustunligi saqlanib qolishi kutilmoqda. Bu kabi modernizatsiya ishlari Starship loyihasining nafaqat Oyga, balki Marsga boʻlajak missiyalari uchun ham poydevor vazifasini oʻtaydi. Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu yangiliklar muhim, chunki Starship muvaffaqiyati global sunʼiy yoʻldosh interneti (Starlink) va koinot tadqiqotlari narxining arzonlashishiga bevosita taʼsir qiladi.
…