SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqda

·0·Texno
SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqda

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi Texasdagi Starbase kosmodromida infratuzilmani modernizatsiya qilishning yangi bosqichini boshladi. Ayni paytda mutaxassislar birinchi uchirish maydonchasidagi Mechazilla minorasining eskirgan qismlarini demontaj qilish bilan band. Ushbu minora Super Heavy raketa tashuvchisi va Starship kemasini qoʻnish vaqtida havoda ushlab qolish uchun xizmat qiluvchi noyob muhandislik inshooti hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu murakkab jarayonga dunyodagi eng quvvatli texnikalardan biri — Liebherr LR11000 gusenitsali krani jalb etilgan. Germaniyaning Liebherr konserni tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu kran 1000 tonnagacha yuk koʻtarish quvvatiga ega boʻlib, u minoraning ulkan qismlarini xavfsiz almashtirish imkonini beradi. Eskirgan konstruksiyalar oʻrniga yangi, standartlashtirilgan elementlar oʻrnatilmoqda.

Unifikatsiya va texnologik samaradorlik

Ushbu oʻzgarishlarning asosiy maqsadi — Starbase hududidagi barcha uchirish maydonchalarini bir xil standartga keltirishdir. Ikkinchi maydonchada allaqachon qoʻllanilayotgan yangi tizimlar endilikda birinchi maydonchaga ham joriy etilmoqda. Uskunalarning unifikatsiya qilinishi xizmat koʻrsatish jarayonini soddalashtiradi va parvozlarning ishonchliligini sezilarli darajada oshiradi.

Hozirda SpaceX mutaxassislari faqat qurilish ishlari bilan cheklanib qolmayapti. Parallel ravishda yangi kema va tezlatkichlarni sinovdan oʻtkazish, dvigatellarni oʻrnatish hamda suv bilan sovutish tizimlarini muntazam tekshirish ishlari olib borilmoqda. Bu harakatlarning barchasi Starship loyihasini tezroq operatsion bosqichga olib chiqishga qaratilgan.

Koinotga yuk tashishda inqilobiy maqsadlar

Ilon Maskning taʼkidlashicha, Starship toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, SpaceX koinotga yuk chiqarish boʻyicha mutlaq yetakchiga aylanadi. Uning prognozlariga koʻra, kompaniya dunyodagi barcha boshqa kosmik provayderlar birgalikda chiqargan yukdan 100 baravar koʻproq massani orbitaga yetkazib berish imkoniyatiga ega boʻladi.

Hatto boshqa kompaniyalar oʻz koʻrsatkichlarini uch baravar oshirgan taqdirda ham, SpaceXʼning texnologik ustunligi saqlanib qolishi kutilmoqda. Bu kabi modernizatsiya ishlari Starship loyihasining nafaqat Oyga, balki Marsga boʻlajak missiyalari uchun ham poydevor vazifasini oʻtaydi. Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu yangiliklar muhim, chunki Starship muvaffaqiyati global sunʼiy yoʻldosh interneti (Starlink) va koinot tadqiqotlari narxining arzonlashishiga bevosita taʼsir qiladi.

SpaceXStarshipElon MuskStarbaseTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqdaHina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqdaBugun, 19:25Tesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqdaTesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqdaBugun, 18:56Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiAndroid tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiBugun, 18:24Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiHuawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiBugun, 17:52Honda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaHonda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaBugun, 17:26Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi