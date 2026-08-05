SpaceX daromadi ikki barobar oshdi
SpaceX kompaniyasining daromadi 2025-yilning ikkinchi choragidagi 4 milliard dollardan 2026-yilning ikkinchi choragida 7,8 milliard dollarga yetib, 92 foizga oshdi. O'sish asosan Starlink xizmatining kengayishi, shuningdek Google va Anthropic kompaniyalariga hisoblash quvvatlarini ijaraga berishdan ta'minlandi.
Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk choraklik moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va daromad hajmini oʻtgan yilning mos davriga nisbatan ikki baravar oshirishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu oʻsish asosan Starlink sunʼiy yoʻldosh internet xizmatining kengayishi hamda Google va Anthropic kompaniyalariga hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha tuzilgan yirik kelishuvlar evaziga taʼminlangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning umumiy savdo hajmi 2025-yilning ikkinchi choragidagi 4 milliard dollardan 2026-yilning ikkinchi choragida 7,8 milliard dollarga yetib, 92 foizlik sakrashni qayd etdi. Ushbu oʻsishning deyarli 2 milliard dollari sunʼiy intellekt boʻlinmasi hisobiga toʻgʻri kelgan boʻlsa, Starlink tushumlari yana 1,7 milliard dollarga koʻpaydi. Moliyaviy koʻrsatkichlar yaxshilanganiga qaramay, korxona ushbu chorakni 541 million dollar zarar bilan yakunladi, biroq bu oʻtgan yilning ikkinchi choragidagi 1 milliard dollarlik zarardan sezilarli darajada kamdir.
Tarixiy IPO va moliyaviy zaxiralarMazkur moliyaviy hisobot kompaniya tarixidagi eng yirik IPO (birlamchi ommaviy taklif) amalga oshirilganidan deyarli ikki oy oʻtib eʼlon qilindi. SpaceX aksiyalarini ommaviy savdoga chiqarish jarayonida 85 milliard dollardan ortiq mablagʻ yigʻib, 1,75 trillion dollarlik bozor qiymati bilan fond bozoriga chiqqan edi. Muvaffaqiyatli obligatsiyalar savdosidan soʻng kompaniya ixtiyorida 100 milliard dollarlik ulkan zaxira mablagʻi mavjud.
Savdolarning dastlabki kunlarida kompaniyaning bozor qiymati keskin oshib, qisqa muddatga Amazonʼni ortda qoldirdi va hatto Microsoft bilan deyarli tenglashdi. Biroq shundan soʻng aksiyalar narxi pasayib, bosh direktori Elon Musk tomonidan belgilangan 135 dollarlik IPO narxidan ham pastga tushib ketdi. Seshanba kuni savdolar yakunida aksiyalar 125 dollardan biroz yuqoriroqda yopildi, biroq ish vaqtidan keyingi savdolarda yana 8 foizgacha pasayish kuzatildi.
Sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi burilishGoogle va Anthropic bilan tuzilgan hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha bitimlar IPOʼdan bir necha hafta oldin eʼlon qilingan boʻlib, kompaniya strategiyasida katta burilish yasadi. Elon Muskʼning xAI startapi raketasozlik kompaniyasiga qoʻshib olingandan keyin uning sunʼiy intellekt boʻlinmasi OpenAI va Anthropic kabi yetakchi laboratoriyalar bilan raqobatda ortda qolayotgan edi. Ushbu muammolar fonida xAI turli janjallarga aralashib qoldi, jumladan, uning Grok chat-boti oʻzini “MechaHitler” deb atagani yoki bolalar ekspluatatsiyasiga oid kontent yaratgani jamoatchilik eʼtiroziga sabab boʻldi.
Kompaniya xAI modellarini oʻqitish uchun Tennessi shtatining Memfis shahri va uning atrofida ikkita maʼlumotlar markazini qurib ulgurgan edi. Shu sababli mavjud quvvatlarni Anthropic va Google kabi mijozlarga ijaraga berishga qaror qilindi. Seshanba kuni boʻlib oʻtgan anjumanda SpaceX moliya direktori Bret Johnsen yangi xosting bitimlari hisobidan qoʻshilgan daromad mavjud quvvatlarni monetizatsiya qilish evaziga yuqori EBITDA marjasini taʼminlaganini taʼkidladi.
…