SpaceX daromadi ikki barobar oshdi

·26·Texno
SpaceX daromadi ikki barobar oshdi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasining daromadi 2025-yilning ikkinchi choragidagi 4 milliard dollardan 2026-yilning ikkinchi choragida 7,8 milliard dollarga yetib, 92 foizga oshdi. O'sish asosan Starlink xizmatining kengayishi, shuningdek Google va Anthropic kompaniyalariga hisoblash quvvatlarini ijaraga berishdan ta'minlandi.

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk choraklik moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va daromad hajmini oʻtgan yilning mos davriga nisbatan ikki baravar oshirishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu oʻsish asosan Starlink sunʼiy yoʻldosh internet xizmatining kengayishi hamda Google va Anthropic kompaniyalariga hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha tuzilgan yirik kelishuvlar evaziga taʼminlangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning umumiy savdo hajmi 2025-yilning ikkinchi choragidagi 4 milliard dollardan 2026-yilning ikkinchi choragida 7,8 milliard dollarga yetib, 92 foizlik sakrashni qayd etdi. Ushbu oʻsishning deyarli 2 milliard dollari sunʼiy intellekt boʻlinmasi hisobiga toʻgʻri kelgan boʻlsa, Starlink tushumlari yana 1,7 milliard dollarga koʻpaydi. Moliyaviy koʻrsatkichlar yaxshilanganiga qaramay, korxona ushbu chorakni 541 million dollar zarar bilan yakunladi, biroq bu oʻtgan yilning ikkinchi choragidagi 1 milliard dollarlik zarardan sezilarli darajada kamdir.

Tarixiy IPO va moliyaviy zaxiralar

Mazkur moliyaviy hisobot kompaniya tarixidagi eng yirik IPO (birlamchi ommaviy taklif) amalga oshirilganidan deyarli ikki oy oʻtib eʼlon qilindi. SpaceX aksiyalarini ommaviy savdoga chiqarish jarayonida 85 milliard dollardan ortiq mablagʻ yigʻib, 1,75 trillion dollarlik bozor qiymati bilan fond bozoriga chiqqan edi. Muvaffaqiyatli obligatsiyalar savdosidan soʻng kompaniya ixtiyorida 100 milliard dollarlik ulkan zaxira mablagʻi mavjud.

Savdolarning dastlabki kunlarida kompaniyaning bozor qiymati keskin oshib, qisqa muddatga Amazonʼni ortda qoldirdi va hatto Microsoft bilan deyarli tenglashdi. Biroq shundan soʻng aksiyalar narxi pasayib, bosh direktori Elon Musk tomonidan belgilangan 135 dollarlik IPO narxidan ham pastga tushib ketdi. Seshanba kuni savdolar yakunida aksiyalar 125 dollardan biroz yuqoriroqda yopildi, biroq ish vaqtidan keyingi savdolarda yana 8 foizgacha pasayish kuzatildi.

Sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi burilish

Google va Anthropic bilan tuzilgan hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha bitimlar IPOʼdan bir necha hafta oldin eʼlon qilingan boʻlib, kompaniya strategiyasida katta burilish yasadi. Elon Muskʼning xAI startapi raketasozlik kompaniyasiga qoʻshib olingandan keyin uning sunʼiy intellekt boʻlinmasi OpenAI va Anthropic kabi yetakchi laboratoriyalar bilan raqobatda ortda qolayotgan edi. Ushbu muammolar fonida xAI turli janjallarga aralashib qoldi, jumladan, uning Grok chat-boti oʻzini “MechaHitler” deb atagani yoki bolalar ekspluatatsiyasiga oid kontent yaratgani jamoatchilik eʼtiroziga sabab boʻldi.

Kompaniya xAI modellarini oʻqitish uchun Tennessi shtatining Memfis shahri va uning atrofida ikkita maʼlumotlar markazini qurib ulgurgan edi. Shu sababli mavjud quvvatlarni Anthropic va Google kabi mijozlarga ijaraga berishga qaror qilindi. Seshanba kuni boʻlib oʻtgan anjumanda SpaceX moliya direktori Bret Johnsen yangi xosting bitimlari hisobidan qoʻshilgan daromad mavjud quvvatlarni monetizatsiya qilish evaziga yuqori EBITDA marjasini taʼminlaganini taʼkidladi.

SpaceXStarlinkGoogleAnthropicElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54SpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiSpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiBugun, 02:25AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiAnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiBugun, 02:22Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiTelegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiBugun, 01:56Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi