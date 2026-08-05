Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqda

·0·Texno
Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqda

Elektron chegara jamgʻarmasi (EFF) mutaxassislari Android operatsion tizimi uchun moʻljallangan mobil ilovalar ishlab chiquvchilari bilmagan holda oʻz foydalanuvchilarining aniq geolokatsiya maʼlumotlarini reklama beruvchilar va maʼlumotlar brokerlariga ulashib kelayotganini aniqlashdi. Ushbu jiddiy holat zamonaviy raqamli makonda maxfiylik va xavfsizlik masalalari naqadar dolzarb ekanini yana bir bor koʻrsatib turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Koʻplab ilovalar oʻz funksional vazifasini bajarish uchun aniq joylashuv maʼruzasiga muhtoj boʻladi. Masalan, ob-havo dasturlari hududiy prognozni tuzishda yoki fitnes ilovalari yugurish marshrutini kuzatishda foydalanuvchi koordinatalarini soʻrashi tabiiy hol. Biroq TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, muammo aynan dastur funksiyasida emas, balki uning ichiga oʻrnatilgan uchinchi tomon dasturiy taʼminot toʻplamlarida (SDK) yashiringan.

Reklama SDK’larining yashirin xavflari

EFF tadqiqotida taʼkidlanishicha, aksariyat dasturchilar oʻz ilovalariga daromad topish maqsadida reklama SDK’larini integratsiya qilishadi. Biroq mazkur kod qismlari sukut boʻyicha (default) faol holatda ishlaydi va agar dasturchi uni maxsus ravishda oʻchirib qoʻymasa, asosiy ilovaning barcha ruxsatlarini, jumladan, foydalanuvchining aniq joylashuv maʼlumotlarini ham meros qilib oladi.

Aksariyat dasturchilar oʻz ilovalari orqali foydalanuvchilarning shaxsiy koordinatalari uchinchi tomonga uzatilayotganidan hatto xabardor ham emas. SDK yaratuvchi kompaniyalar esa koʻproq maʼlumot yigʻishdan tijoriy manfaatdor boʻlib, bu jarayonda foydalanuvchilarning maxfiyligi xavf ostida qolmoqda.

Maʼlumotlar qayerga ketmoqda va uning oqibatlari

EFF tahlillariga koʻra, yigʻilgan geolokatsiya tarixi maʼlumotlar brokerlariga uzatiladi va ular oʻz navbatida bu axborotni hukumat idoralari, huquq-tartibot organlari hamda harbiy tuzilmalarga sotadi. Shuningdek, bunday maxfiy bazalarning kiberjinoyatchilar qoʻliga tushishi yoki sizib chiqishi foydalanuvchilar xavfsizligiga katta tahdid soladi.

Mutaxassislar bunday SDK’lar reklama bozorining kichik qismini tashkil etishiga qaramay, oʻn minglab ilovalar orqali milliardlab foydalanuvchilarni qamrab olishini taʼkidlashmoqda. Xususan, EFF tekshiruvidan oʻtgan va foydalanuvchilar joylashuvini yashirincha ulashgan Android ilovalarining ikkitasi birgalikda 60 million martadan ortiq yuklab olingani aniqlangan.

Tadqiqotchilar Android ekotizimida aynan SDK’larga moʻljallangan alohida geolokatsiya ruxsatlari mavjud emasligini bildirishmoqda. Yaʼni, foydalanuvchi ilovaga oʻz joylashuvini aniqlashga ruxsat bergach, bu maʼlumot avtomatik ravishda barcha uchinchi tomon reklamachilariga ham ochiladi. EFF dasturchilarni ortiqcha maʼlumot yigʻish funksiyalarini imkon qadar oʻchirib qoʻyishga chaqirmoqda.

AndroidIlovalarMaxfiylikXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaOchiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaBugun, 01:23Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiJoylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiBugun, 00:54Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaGigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 00:53Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiAnthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiBugun, 00:52Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiMicrosoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi