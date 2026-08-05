AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkin

·0·Texno
AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkin

AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) mamlakatga Xitoyda ishlab chiqarilgan optik transiverlar importini taqiqlashni nazarda tutuvchi yangi cheklovlarni tayyorlamoqda. Reuters agentligining xabardor manbalarga tayanib maʼlum qilishicha, ushbu muhim qaror 2026-yilning oxirigacha qabul qilinishi ehtimoli bor. Mazkur chora Vashingtonning Xitoy telekommunikatsiya uskunalariga qaramlikni qisqartirishga qaratilgan siyosatining navbatdagi bosqichi boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Optik transiverlar zamonaviy server infratuzilmasining eng muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Ular elektr signallarini optik signallarga va aksincha oʻzgartirib, serverlar hamda tarmoq uskunalari oʻrtasida oʻta yuqori tezlikdagi maʼlumotlar uzatilishini taʼminlaydi. Aynan shunday modullar maʼlumotlar markazlari, bulutli platformalar va sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan hisoblash majmualari asosi boʻlib xizmat qiladi.

Xavfsizlik xavotirlari va bozor yetakchilari

Reuters agentligi maʼlumotlariga koʻra, Amerika rasmiylari ushbu uskunalar kiberjosuslik, zararli dasturlarni kiritish yoki muhim infratuzilma obyektlari ishini izdan chiqarish uchun ishlatilishi mumkinligidan xavotirda. Anʼanaviy mis ulanishlarga nisbatan yuqori tezlik va energiya samaradorligini taʼminlovchi bu texnologiyalar strategik ahamiyatga ega.

Bugungi kunda dunyodagi optik transiverlarning yirik ishlab chiqaruvchilaridan biri Xitoyning Innolight kompaniyasi boʻlib, unga global bozorning qariyb 27 foizi tegishli. Qoʻshma Shtatlarda Lumentum, Coherent va Applied Optoelectronics kabi kompaniyalar shunday mahsulotlarni chiqaradi, biroq manbalarga koʻra, ular ishlab chiqarish koʻlami boʻyicha hali xitoylik raqobatchilaridan ortda qolmoqda.

AQShning Xitoy texnologiyalariga qarshi siyosati

Soʻnggi bir necha yil ichida AQSh Huawei mahsulotlariga qarshi cheklovlar kiritdi, shuningdek, ayrim turdagi dronlar, tarmoq uskunalari va robototexnika vositalariga qoʻyiladigan qoidalarni qatʼiylashtirdi. Hozirda Xitoydan kelayotgan routerlar, robot-changyutgichlar, invertorlar qatorida optik transiverlar ham qora roʻyxatga tushishi mumkin.

Shu bilan birga, AQSh qonunchiligi muayyan sharoitlarda vaqtinchalik istisnolarga yoʻl qoʻyadi. Xususan, avvalroq Netgear va Amazon kompaniyalari ayrim turdagi uskunalardan foydalanish uchun maxsus ruxsatnomalarni qoʻlga kiritgan edi.

Xitoy tomonining munosabati

Vashingtondagi Xitoy elchixonasi AQShni cheklovlarni yanada qatʼiylashtirishdan voz kechishga hamda ikki mamlakat biznesining manfaatlarini hisobga olishga chaqirdi. Pekin, oʻz navbatida, agar Vashingtonning harakatlari Xitoy kompaniyalariga zarar yetkazsa, javob choralarini koʻrish huquqini oʻzida saqlab qolishini maʼlum qildi.

AQShXitoyOptik transiverlarTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaOchiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaBugun, 01:23Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiJoylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiBugun, 00:54Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaGigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 00:53Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiAnthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiBugun, 00:52Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiMicrosoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi