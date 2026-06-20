Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi

·24·Texno
Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi

AQSHning Sandia milliy laboratoriyasi va Quantinuum kompaniyasi hamkorlikda ishlab chiqilgan 98 kubitli Helios kvant protsessorining sinov natijalarini eʼlon qildi. Nature jurnalida chop etilgan tadqiqot hisoboti shuni koʻrsatadiki, mazkur tizim amaliyotdagi xatoliklarni minimal darajaga tushirish boʻyicha jahon miqyosida rekord natijalarni qayd etgan. Bu esa kvant kompyuterlarini laboratoriya tajribalaridan real muhandislik yechimlariga oʻtkazishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Helios tizimi ion tuzoqlari arxitekturasiga asoslangan boʻlib, unda ionlar elektromagnit maydonlar yordamida ushlab turiladi va maxsus ishlov berish zonalariga koʻchiriladi. Sinovlar davomida bir kubitli operatsiyalar aniqligi 99,9975 foizni, ikki kubitli operatsiyalar esa 99,921 foizni tashkil etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori barqarorlik darajasi Helios platformasini oʻz sinfidagi eng ishonchli kvant tizimlaridan biriga aylantirdi.

Xatoliklarni nazorat qilish va barqarorlik

Zamonaviy kvant hisoblashlarida asosiy muammo kubitlar sonida emas, balki ularning tashqi taʼsirlarga oʻta sezgirligidadir. Lazerdagi kichik tebranishlar yoki atomlarning mikroskopik harakati butun hisoblash jarayonini buzishi mumkin. Sandia laboratoriyasi mutaxassislari aynan shu muammoni hal qilishga eʼtibor qaratishdi. Tadqiqotda "mid-circuit measurements" deb ataluvchi uslub qoʻllanilgan boʻlib, u hisoblash davomida tizimning umumiy holatiga zarar yetkazmagan holda xatoliklarni tuzatish imkonini beradi.

Sandia milliy laboratoriyasi 20 yildan ortiq vaqtdan beri kvant texnologiyalari ustida ish olib bormoqda. AQSH Energetika vazirligi (DOE) nazoratidagi ushbu muassasa kvant hisoblashlarining kriptografiya, farmatsevtika va energetika sohalariga taʼsirini oʻrganadi. Helios loyihasi doirasidagi yutuqlar kelajakda murakkab molekulyar modellarni yaratish va oʻta xavfsiz aloqa tizimlarini shakllantirish uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Kelajak istiqbollari va fotonika

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, hozirgi bosqichda kvant kompyuterlarining tezligidan koʻra ularning ishonchliligi muhimroqdir. Helios allaqachon klassik superkompyuterlar modellashtira olmaydigan darajadagi murakkablik va aniqlikni namoyish etmoqda. Biroq, bu hali kvant ustunligiga toʻliq erishilganini anglatmaydi, balki tizimlarning boshqariladigan muhandislik rejimiga oʻtayotganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, Sandia laboratoriyasi integratsiyalashgan fotonika texnologiyasini rivojlantirishda ham ishtirok etmoqda. Bu usul kvant maʼlumotlarini yorugʻlik signallari yordamida uzatishni koʻzda tutadi. Kelajakda fotonika yordamida kvant tizimlarini yanada kengaytirish, energiya sarfini kamaytirish va barqarorlikni oshirish rejalashtirilgan. Bu esa Helios kabi protsessorlarning tijoriy va ilmiy salohiyatini yanada kengaytiradi.

Kvant KompyuteriQuantinuumHeliosTexnologiyaSandia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklarApple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklarBugun, 20:20SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaSpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaBugun, 20:00Hina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqdaHina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqdaBugun, 19:25Tesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqdaTesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqdaBugun, 18:56Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiAndroid tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiBugun, 18:24Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiHuawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi