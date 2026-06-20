Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi
AQSHning Sandia milliy laboratoriyasi va Quantinuum kompaniyasi hamkorlikda ishlab chiqilgan 98 kubitli Helios kvant protsessorining sinov natijalarini eʼlon qildi. Nature jurnalida chop etilgan tadqiqot hisoboti shuni koʻrsatadiki, mazkur tizim amaliyotdagi xatoliklarni minimal darajaga tushirish boʻyicha jahon miqyosida rekord natijalarni qayd etgan. Bu esa kvant kompyuterlarini laboratoriya tajribalaridan real muhandislik yechimlariga oʻtkazishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Helios tizimi ion tuzoqlari arxitekturasiga asoslangan boʻlib, unda ionlar elektromagnit maydonlar yordamida ushlab turiladi va maxsus ishlov berish zonalariga koʻchiriladi. Sinovlar davomida bir kubitli operatsiyalar aniqligi 99,9975 foizni, ikki kubitli operatsiyalar esa 99,921 foizni tashkil etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori barqarorlik darajasi Helios platformasini oʻz sinfidagi eng ishonchli kvant tizimlaridan biriga aylantirdi.
Xatoliklarni nazorat qilish va barqarorlikZamonaviy kvant hisoblashlarida asosiy muammo kubitlar sonida emas, balki ularning tashqi taʼsirlarga oʻta sezgirligidadir. Lazerdagi kichik tebranishlar yoki atomlarning mikroskopik harakati butun hisoblash jarayonini buzishi mumkin. Sandia laboratoriyasi mutaxassislari aynan shu muammoni hal qilishga eʼtibor qaratishdi. Tadqiqotda "mid-circuit measurements" deb ataluvchi uslub qoʻllanilgan boʻlib, u hisoblash davomida tizimning umumiy holatiga zarar yetkazmagan holda xatoliklarni tuzatish imkonini beradi.
Sandia milliy laboratoriyasi 20 yildan ortiq vaqtdan beri kvant texnologiyalari ustida ish olib bormoqda. AQSH Energetika vazirligi (DOE) nazoratidagi ushbu muassasa kvant hisoblashlarining kriptografiya, farmatsevtika va energetika sohalariga taʼsirini oʻrganadi. Helios loyihasi doirasidagi yutuqlar kelajakda murakkab molekulyar modellarni yaratish va oʻta xavfsiz aloqa tizimlarini shakllantirish uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.
Kelajak istiqbollari va fotonikaTadqiqotchilarning taʼkidlashicha, hozirgi bosqichda kvant kompyuterlarining tezligidan koʻra ularning ishonchliligi muhimroqdir. Helios allaqachon klassik superkompyuterlar modellashtira olmaydigan darajadagi murakkablik va aniqlikni namoyish etmoqda. Biroq, bu hali kvant ustunligiga toʻliq erishilganini anglatmaydi, balki tizimlarning boshqariladigan muhandislik rejimiga oʻtayotganidan dalolat beradi.
Shu bilan birga, Sandia laboratoriyasi integratsiyalashgan fotonika texnologiyasini rivojlantirishda ham ishtirok etmoqda. Bu usul kvant maʼlumotlarini yorugʻlik signallari yordamida uzatishni koʻzda tutadi. Kelajakda fotonika yordamida kvant tizimlarini yanada kengaytirish, energiya sarfini kamaytirish va barqarorlikni oshirish rejalashtirilgan. Bu esa Helios kabi protsessorlarning tijoriy va ilmiy salohiyatini yanada kengaytiradi.
…