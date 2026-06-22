Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildi

·0·Texno
Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildi

Germaniya energetika sohasida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan termoyadroviy sintez texnologiyalarini rivojlantirish yoʻlida yirik loyihaga qoʻl urdi. Rostok universiteti hamda Drezden-Rossendorf markazi (HZDR) hamkorligida High Energy Density Initiative (HEDI) deb nomlangan yangi tadqiqot xabi rasman ish boshladi. Mazkur markaz kelajakdagi termoyadroviy reaktorlar uchun asos boʻladigan moddalarning ekstremal holatlarini oʻrganish bilan shugʻullanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

HEDI markazining ochilish marosimi ilm-fan, sanoat va hukumat vakillari ishtirokida boʻlib oʻtdi. Germaniya federal tadqiqotlar, texnologiyalar va kosmos vaziri Doroteya Berning taʼkidlashicha, ushbu markaz milliy termoyadroviy dasturning muhim boʻgʻiniga aylanadi. U tajriba reaktorlari ichidagi yoqilgʻining oʻzini tutishini chuqurroq anglashga yordam beradi, bu esa “sunʼiy Quyosh” yaratish yoʻlidagi asosiy toʻsiqlarni bartaraf etish imkonini beradi.

Termoyadroviy sintez uzoq vaqtdan beri insoniyat uchun eng istiqbolli energiya manbai hisoblanadi. Anʼanaviy atom elektr stansiyalaridan farqli oʻlaroq, u atmosferaga karbonat angidrid chiqarmaydi va minimal miqdorda radioaktiv chiqindi hosil qilgan holda, cheksiz miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega. Biroq, bunday qurilmalar ichida sodir boʻladigan jarayonlar hanuzgacha toʻliq oʻrganilmagan, HEDI tadqiqotlari aynan shu boʻshliqni toʻldirishga qaratilgan.

Lazerli sintez va ekstremal bosim tadqiqotlari

Loyiha doirasida iyun oyi boshida Yuqori energiya zichligi fizikasi instituti tashkil etildi. Germaniya hukumati va Saksoniya yerlari tomonidan moliyalashtiriladigan ushbu majmuaning qurilishi 2030-yilga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan. Meklenburg — Old Pomeraniya hududi ushbu tadqiqot majmuasi uchun taxminan 20 million yevro miqdorida sarmoya kiritishini maʼlum qildi.

Markazning asosiy yoʻnalishlaridan biri inersion ushlab turish usuli orqali termoyadroviy sintezni amalga oshirishdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyada oʻta kuchli lazerlar yordamida yoqilgʻi kapsulasi siqiladi va yulduzlar markazidagi kabi ekstremal harorat hamda bosim darajasigacha qizdiriladi. Bu jarayon moddaning “issiq va qaynoq zich materiya” deb ataladigan gʻayritabiiy holatlarini oʻrganish imkonini beradi.

HEDI olimlari millionlab va milliardlab atmosfera bosimi ostida yengil elementlarning oʻzini tutishini tahlil qiladilar. Bunday sharoitlar nafaqat termoyadroviy qurilmalarda, balki gaz gigantlari va boshqa ekstremal kosmik obʼyektlar bagʻrida ham uchraydi. Tadqiqotlar natijasida olingan maʼlumotlar kelajakda yanada samarali va ishonchli reaktorlarni loyihalash uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Yangi markaz oʻz izlanishlarida Yevropadagi eng yirik European XFEL rentgen lazeri va dunyo boʻylab boshqa ilmiy tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik qiladi. Shuningdek, HEDI tijorat maqsadidagi lazerli termoyadroviy qurilmalarni ishlab chiqayotgan Marvel Fusion startapi bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan. Loyiha rahbari Ronald Redmerning soʻzlariga koʻra, moddaning ekstremal holatdagi tabiatini tushunmasdan turib, termoyadroviy energetikani tijoriylashtirish imkonsizdir.

GermaniyaTermoyadroviy SintezEnergetikaHEDIIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiXitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiBugun, 08:59Oppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiOppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiBugun, 08:24AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiAQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:28OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiOLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiBugun, 06:59Pentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiPentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiBugun, 06:23NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaNASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaBugun, 05:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi