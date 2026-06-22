Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkin

·21·Texno
Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkin

Rossiyaning eng yirik onlayn-platformalaridan biri sanalgan Wildberries (RWB guruhi tarkibiga kiradi) oʻz faoliyat doirasini kengaytirib, yangi xizmatlar boʻlimini sinov tariqasida ishga tushirdi. Endilikda xaridorlar platforma orqali nafaqat maishiy texnika va elektronika mahsulotlarini sotib olishlari, balki ularni oʻrnatish, sozlash va texnik xizmat koʻrsatish boʻyicha mutaxassis yordamiga ham buyurtma berishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu loyihaning birinchi bosqichida xizmatlar elektron sertifikatlar koʻrinishida taqdim etilmoqda. Hozircha bu imkoniyatdan faqat Moskva shahri aholisi foydalanishi mumkin. Mijoz tegishli kuponni xarid qilganidan soʻng, uni faollashtiradi va hamkor servis markazi mutaxassisi bilan oʻzi uchun qulay boʻlgan tashrif vaqtini mustaqil ravishda kelishib oladi.

Sifatli servis va vaqtni tejash

RWB tijorat loyihalari va mahsulotlarini rivojlantirish yoʻnalishi rahbari Ivan Osipovning soʻzlariga koʻra, yangi servisning asosiy maqsadi mijozlarga "yagona darcha" tamoyili asosida xizmat koʻrsatishdir. Bu xaridorlarga texnika sotib olish bilan bogʻliq barcha masalalarni bir joyda hal qilish imkonini beradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur tizim vaqtni tejash bilan birga, tekshirilgan mutaxassislardan sifatli xizmat olishni kafolatlaydi.

Dastlabki bosqichda foydalanuvchilar uchun aniq belgilangan ishlar roʻyxati va oldindan maʼlum boʻlgan qatʼiy narxlar taklif etilmoqda. Bu esa kutilmagan qoʻshimcha xarajatlarning oldini oladi va mijozlarda servisga nisbatan ishonchni oshiradi. Wildberries ushbu yoʻnalish orqali nafaqat savdo maydonchasi, balki toʻlaqonli ekotizimga aylanishni koʻzlamoqda.

Mintaqaviy istiqbollar

Hozircha xizmat faqat Rossiya poytaxtida amal qilayotgan boʻlsa-da, kelajakda uning geografiyasi kengayishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham faol ish olib borayotgan Wildberries uchun bunday servisning joriy etilishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Maʼlumki, yurtimizda yirik maishiy texnika xarid qilinganda, koʻpincha usta topish va uni oʻrnatish masalasi xaridor zimmasiga tushadi.

Agar ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, Wildberries oʻzining boshqa hududlardagi, jumladan, Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi mijozlariga ham shunday qulayliklarni taqdim etishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa bozordagi raqobat muhitini yanada kuchaytirib, servis sifatining umumiy oʻsishiga xizmat qiladi.

Eslatib oʻtamiz, Wildberries soʻnggi vaqtlarda oʻz logistika va xizmat koʻrsatish tarmogʻini jadal rivojlantirmoqda. Yangi xizmatning yoʻlga qoʻyilishi kompaniyaning nafaqat mahsulot yetkazib beruvchi, balki maishiy muammolarni kompleks hal qiluvchi platformaga aylanish strategiyasining bir qismidir.

WildberriesTexnikaServisOnlayn-savdoRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaSapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaBugun, 12:54Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiSamsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiBugun, 12:26Tesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqdaTesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqdaBugun, 11:51Starlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiStarlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiBugun, 11:26Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiXitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiBugun, 11:00MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaMIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi