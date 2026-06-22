Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkin
Rossiyaning eng yirik onlayn-platformalaridan biri sanalgan Wildberries (RWB guruhi tarkibiga kiradi) oʻz faoliyat doirasini kengaytirib, yangi xizmatlar boʻlimini sinov tariqasida ishga tushirdi. Endilikda xaridorlar platforma orqali nafaqat maishiy texnika va elektronika mahsulotlarini sotib olishlari, balki ularni oʻrnatish, sozlash va texnik xizmat koʻrsatish boʻyicha mutaxassis yordamiga ham buyurtma berishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu loyihaning birinchi bosqichida xizmatlar elektron sertifikatlar koʻrinishida taqdim etilmoqda. Hozircha bu imkoniyatdan faqat Moskva shahri aholisi foydalanishi mumkin. Mijoz tegishli kuponni xarid qilganidan soʻng, uni faollashtiradi va hamkor servis markazi mutaxassisi bilan oʻzi uchun qulay boʻlgan tashrif vaqtini mustaqil ravishda kelishib oladi.
Sifatli servis va vaqtni tejashRWB tijorat loyihalari va mahsulotlarini rivojlantirish yoʻnalishi rahbari Ivan Osipovning soʻzlariga koʻra, yangi servisning asosiy maqsadi mijozlarga "yagona darcha" tamoyili asosida xizmat koʻrsatishdir. Bu xaridorlarga texnika sotib olish bilan bogʻliq barcha masalalarni bir joyda hal qilish imkonini beradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur tizim vaqtni tejash bilan birga, tekshirilgan mutaxassislardan sifatli xizmat olishni kafolatlaydi.
Dastlabki bosqichda foydalanuvchilar uchun aniq belgilangan ishlar roʻyxati va oldindan maʼlum boʻlgan qatʼiy narxlar taklif etilmoqda. Bu esa kutilmagan qoʻshimcha xarajatlarning oldini oladi va mijozlarda servisga nisbatan ishonchni oshiradi. Wildberries ushbu yoʻnalish orqali nafaqat savdo maydonchasi, balki toʻlaqonli ekotizimga aylanishni koʻzlamoqda.
Mintaqaviy istiqbollarHozircha xizmat faqat Rossiya poytaxtida amal qilayotgan boʻlsa-da, kelajakda uning geografiyasi kengayishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham faol ish olib borayotgan Wildberries uchun bunday servisning joriy etilishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Maʼlumki, yurtimizda yirik maishiy texnika xarid qilinganda, koʻpincha usta topish va uni oʻrnatish masalasi xaridor zimmasiga tushadi.
Agar ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, Wildberries oʻzining boshqa hududlardagi, jumladan, Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi mijozlariga ham shunday qulayliklarni taqdim etishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa bozordagi raqobat muhitini yanada kuchaytirib, servis sifatining umumiy oʻsishiga xizmat qiladi.
Eslatib oʻtamiz, Wildberries soʻnggi vaqtlarda oʻz logistika va xizmat koʻrsatish tarmogʻini jadal rivojlantirmoqda. Yangi xizmatning yoʻlga qoʻyilishi kompaniyaning nafaqat mahsulot yetkazib beruvchi, balki maishiy muammolarni kompleks hal qiluvchi platformaga aylanish strategiyasining bir qismidir.
…