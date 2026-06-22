Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servis

·38·Texno
Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servis

Honor kompaniyasi smartfonlar bozorida haqiqiy shov-shuvga sabab boʻldi. Yangi Honor X80 Pro Max modeli nafaqat oʻzining texnik xususiyatlari, balki misli koʻrilmagan chidamlilik darajasi va kafolat shartlari bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Mazkur qurilma foydalanuvchilarga ikki yil davomida ekranni mutlaqo bepul almashtirib berish imkoniyatini taqdim etayotgan dunyodagi birinchi smartfonga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Odatda yirik brendlar oʻz flagmanlari uchun bir yillik kafolat yoki bir martalik bepul taʻmirlash xizmatini taklif qilishadi. Biroq Honor oʻrta va hamyonbop segmentga mansub yangi modelida bu muddatni ikki baravarga uzaytirdi. Bu qadam kompaniyaning oʻz mahsuloti mustahkamligiga qanchalik ishonayotganidan dalolat beradi.

Kosmik texnologiyalar va mislsiz mustahkamlik

Honor X80 Pro Max korpusi va ekrani maxsus aerokosmik darajadagi yuqori mustahkamlikka ega konstruksion yelim yordamida yigʻilgan. Bu texnologiya qurilmaning zarbalarga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, smartfonda yangi turdagi zarbaga qarshi toʻliq himoya tizimi qoʻllanilgan boʻlib, u tashqi bosim va zarba yuklamasini 82 foizga kamaytirishga qodir.

Kompaniya tomonidan oʻtkazilgan sinovlar natijasi kishini lol qoldiradi. Qurilma 3 metr balandlikdan qattiq yuzaga tushganda ham shikastlanmaydi. Real sharoitlarda oʻtkazilgan ekstremal testlarda esa Honor X80 Pro Max 20 metr balandlikdan tashlab yuborilganda ham uning na old, na orqa paneli zarar koʻrmagan.

Displey va texnik imkoniyatlar

ixbt.com maʻliumotiga koʻra, smartfon 6,8 dyuymli tekis OLED-panel bilan jihozlangan. Ekranning aniqlik darajasi 2788 x 1280 pikselni, yangilanish tezligi esa 120 Hz ni tashkil etadi. Koʻzni charchatmaslik uchun 3840 Hz chastotali yuqori chastotali ShIM-boshqaruvi joriy etilgan. Eng hayratlanarli jihati — ekranning eng yuqori (pik) yorqinligi 10 000 nitga yetishi mumkin.

Qurilmaning yana bir oʻziga xos jihati uning akkumulyatoridir. Honor X80 Pro Max 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan batareya bilan taʻminlangan. Bu esa zamonaviy smartfonlar orasida eng yuqori koʻrsatkichlardan biri boʻlib, foydalanuvchiga bir necha kunlik faol quvvat bilan ishlash imkonini beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Honor oʻzining yangi modeli bilan nafaqat quvvat va tezlik poygasida, balki bepul servis va jismoniy chidamlilik borasida ham yangi standartlarni oʻrnatmoqda. Agar ikki yil ichida displey bilan bogʻliq muammo yuzaga kelsa, foydalanuvchi hech qanday ortiqcha xarajatlarsiz uni yangisiga almashtirishi mumkin boʻladi.

HonorSmartfonTexnologiyaOLEDAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaLucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaBugun, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriAMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriBugun, 18:52Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaSeedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi