Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servis
Honor kompaniyasi smartfonlar bozorida haqiqiy shov-shuvga sabab boʻldi. Yangi Honor X80 Pro Max modeli nafaqat oʻzining texnik xususiyatlari, balki misli koʻrilmagan chidamlilik darajasi va kafolat shartlari bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Mazkur qurilma foydalanuvchilarga ikki yil davomida ekranni mutlaqo bepul almashtirib berish imkoniyatini taqdim etayotgan dunyodagi birinchi smartfonga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Odatda yirik brendlar oʻz flagmanlari uchun bir yillik kafolat yoki bir martalik bepul taʻmirlash xizmatini taklif qilishadi. Biroq Honor oʻrta va hamyonbop segmentga mansub yangi modelida bu muddatni ikki baravarga uzaytirdi. Bu qadam kompaniyaning oʻz mahsuloti mustahkamligiga qanchalik ishonayotganidan dalolat beradi.
Kosmik texnologiyalar va mislsiz mustahkamlikHonor X80 Pro Max korpusi va ekrani maxsus aerokosmik darajadagi yuqori mustahkamlikka ega konstruksion yelim yordamida yigʻilgan. Bu texnologiya qurilmaning zarbalarga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, smartfonda yangi turdagi zarbaga qarshi toʻliq himoya tizimi qoʻllanilgan boʻlib, u tashqi bosim va zarba yuklamasini 82 foizga kamaytirishga qodir.
Kompaniya tomonidan oʻtkazilgan sinovlar natijasi kishini lol qoldiradi. Qurilma 3 metr balandlikdan qattiq yuzaga tushganda ham shikastlanmaydi. Real sharoitlarda oʻtkazilgan ekstremal testlarda esa Honor X80 Pro Max 20 metr balandlikdan tashlab yuborilganda ham uning na old, na orqa paneli zarar koʻrmagan.
Displey va texnik imkoniyatlarixbt.com maʻliumotiga koʻra, smartfon 6,8 dyuymli tekis OLED-panel bilan jihozlangan. Ekranning aniqlik darajasi 2788 x 1280 pikselni, yangilanish tezligi esa 120 Hz ni tashkil etadi. Koʻzni charchatmaslik uchun 3840 Hz chastotali yuqori chastotali ShIM-boshqaruvi joriy etilgan. Eng hayratlanarli jihati — ekranning eng yuqori (pik) yorqinligi 10 000 nitga yetishi mumkin.
Qurilmaning yana bir oʻziga xos jihati uning akkumulyatoridir. Honor X80 Pro Max 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan batareya bilan taʻminlangan. Bu esa zamonaviy smartfonlar orasida eng yuqori koʻrsatkichlardan biri boʻlib, foydalanuvchiga bir necha kunlik faol quvvat bilan ishlash imkonini beradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Honor oʻzining yangi modeli bilan nafaqat quvvat va tezlik poygasida, balki bepul servis va jismoniy chidamlilik borasida ham yangi standartlarni oʻrnatmoqda. Agar ikki yil ichida displey bilan bogʻliq muammo yuzaga kelsa, foydalanuvchi hech qanday ortiqcha xarajatlarsiz uni yangisiga almashtirishi mumkin boʻladi.
…