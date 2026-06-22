Olimlar Quyosh boʻronlaridan himoyalanish uchun koinotda «qalqon» yaratishni taklif qildi

·32·Texno
Olimlar Quyosh boʻronlaridan himoyalanish uchun koinotda «qalqon» yaratishni taklif qildi

Boston universiteti tadqiqotchilari Yer sayyorasini ekstremal kosmik ob-havo hodisalaridan himoya qilishning inqilobiy usulini ishlab chiqdilar. StormWall deb nomlangan loyiha doirasida magnitosfera chegarasida vaqtinchalik «plazma qalqoni»ni yaratish taklif etilmoqda. Space Weather jurnalida eʼlon qilingan ilmiy ishga koʻra, ushbu tizim kuchli geomagnit boʻronlarining Yerga taʼsirini qariyb ikki baravarga kamaytirish imkoniyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Quyosh yuzasidagi toj massasining otilib chiqishi natijasida yuzaga keladigan kuchli boʻronlar zamonaviy texnologik infratuzilma uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. Ular radioaloqa, sunʼiy yoʻldoshlar va energiya tizimlari ishini izdan chiqarishi mumkin. Masalan, 2024-yil may oyida sodir boʻlgan kuchli magnit boʻroni AQSHdagi qishloq xoʻjaligi texnikalarining GPS navigatsiyasida nosozliklar keltirib chiqardi va bu fermerlarga 500 million dollarga tushdi.

Global iqtisodiyot uchun xavfsizlik chorasi

Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, har yuz yilda bir marta sodir boʻladigan oʻta kuchli Quyosh boʻronlari global energiya tizimlariga 2,4 trillion dollardan ortiq zarar yetkazishi mumkin. Tarixdagi eng yirik boʻron — 1859-yildagi Kerrington hodisasi bugungi kunda takrorlansa, oqibatlari yanada halokatli boʻlishi kutilmoqda. StormWall loyihasi aynan mana shunday global inqirozlarning oldini olishga qaratilgan.

Loyiha doirasida geostatsionar orbitaga oltita maxsus apparatni chiqarish koʻzda tutilgan. Ushbu qurilmalar magnitosfera chegarasiga bariy yoki litiy kabi ionlashuvchi moddalarni chiqaradi. Quyosh nurlanishi taʼsirida ushbu moddalar atomlari elektronlarini yoʻqotib, plazmaga aylanadi. Hosil boʻlgan plazma qatlami magnitosferaning himoya xususiyatini vaqtincha kuchaytiradi va Quyosh boʻronidan kelayotgan energiyaning Yerga oʻtishiga toʻsqinlik qiladi.

Tadqiqot rahbari Brayan Uolshning taʼkidlashicha, koinotga chiqarilgan moddalar atmosferaga qaytib tushmaydi. Magnitosfera taxminan olti soat ichida ushbu moddalardan tabiiy ravishda tozalanadi. Biroq qalqonning xizmat qilish muddati qisqaligi sababli, uzoq davom etadigan boʻronlar paytida missiyani takrorlash talab etilishi mumkin.

Starship raketalarining roli

Loyiha oldidagi asosiy texnik muammo — koinotga yetkazilishi kerak boʻlgan yukning ogʻirligidir. Oltita apparat koinotga taxminan oʻn ikkita avtosisternaga teng hajmdagi moddani olib chiqishi kerak. Olimlarning fikricha, bu vazifani bajarish uchun SpaceX kompaniyasining oltita Starship oʻta ogʻir raketasi zarur boʻladi. Hozircha ushbu raketaning geostatsionar orbitaga yuk yetkazish boʻyicha rasmiy imkoniyatlari toʻliq tasdiqlanmagan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar loyiha tannarxini pasaytirish yoʻllarini ham koʻrib chiqmoqdalar. Jumladan, moddalarni sekinroq chiqarish orqali StormWall ish faoliyatini uzaytirish rejalashtirilgan. Hozircha bu gʻoya nazariy bosqichda boʻlsa-da, u insoniyatga Quyosh chaqnashlarini shunchaki kuzatish emas, balki ularga faol qarshilik koʻrsatish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.

KoinotQuyoshStarshipTexnologiyaSpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiAMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiBugun, 21:20Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiJanubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiBugun, 20:57WhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladiWhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladiBugun, 20:51DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi