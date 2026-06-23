NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildi
Dunyoning eng yirik chiplar ishlab chiqaruvchisi NVIDIA kompaniyasi maʼlumotlar markazlarida suv sarfini keskin kamaytirishga qaratilgan yangi sovutish tizimini taqdim etdi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu texnologiya sunʼiy intellekt tizimlarining eng katta ekologik muammolaridan biri — ulkan miqdordagi suv isteʼmolini deyarli nolga tushirishi mumkin. Biroq, soha ekspertlari bu bayonotga ehtiyotkorlik bilan yondashishni tavsiya qilmoqdalar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
NVIDIA barqaror rivojlanish boʻyicha direktori Josh Parkerning Axios nashriga bergan intervyusiga koʻra, yangi tizim yordamida maʼlumotlar markazlarining suv isteʼmoli muammosi deyarli hal qilingan. Texnologiya yopiq siklli suyuqlik sovutish tizimiga asoslangan boʻlib, u qurilmalar ichidagi issiqlikni samarali haydaydi va tashqi suv manbalariga boʻlgan ehtiyojni yoʻqotadi. Bu, ayniqsa, NVIDIA chiplari bilan jihozlangan ulkan server fermalari uchun inqilobiy yangilik sifatida koʻrilmoqda.
Yopiq sikl va issiq suv texnologiyasiYangi tizimning ishlash prinsipi oʻziga xos: u server raflariga 45°C haroratdagi suyuqlikni haydaydi. Inson uchun bu issiq tuyulsa-da, kompyuter chiplari uchun bu ideal harorat hisoblanadi. Suyuqlik serverlardan oʻtib, 55°C haroratda chiqadi va oʻzi bilan katta miqdordagi issiqlikni olib ketadi. Eng muhimi, bu haroratda tashqi havo passiv radiatorlar orqali sovutishni amalga oshira oladi, natijada bugʻlanish orqali sovutish (evaporative cooling) usuliga ehtiyoj qolmaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday tizim nafaqat suvni tejaydi, balki maʼlumotlar markazlarini ancha jim va energiya jihatidan samaraliroq qiladi. Chunki anʼanaviy sovutish tizimlarida ishlatiladigan ulkan ventilyatorlar va chiller qurilmalariga boʻlgan ehtiyoj sezilarli darajada kamayadi. Maʼlum iqlim sharoitlarida bu obyektdagi suv sarfini 100 foizgacha qisqartirishi mumkin.
Muammoning koʻrinmas tomoniBiroq, TechCrunch nashri tahlilchilarining fikricha, NVIDIA faqat maʼlumotlar markazi binosi ichidagi sarfni hisobga olmoqda. Aslida esa, sunʼiy intellektning "suv izi" ancha kengroqdir. Muammo shundaki, maʼlumotlar markazlarini elektr energiyasi bilan taʼminlaydigan elektr stansiyalari va chiplarni ishlab chiqarish jarayoni hali ham ulkan miqdordagi suvni talab qiladi.
Ekspertlar NVIDIA yechimi umumiy suv isteʼmolining faqat toʻrtdan bir yoki uchdan bir qismini qoplashini taʼkidlamoqdalar. Agar maʼlumotlar markazi qazib olinadigan yoqilgʻi (koʻmir yoki gaz) orqali ishlaydigan stansiyalardan energiya olsa, u holda tashqi muhitdagi suv sarfi obyektdagi tejamkorlikni yoʻqqa chiqarishi mumkin. Shuningdek, chiplarni zavodda tayyorlash jarayoni ham dunyodagi eng koʻp suv talab qiladigan sanoat tarmoqlaridan biri boʻlib qolmoqda.
Xulosa qilib aytganda, NVIDIA taqdim etgan texnologiya sunʼiy intellekt infratuzilmasini ekologik toza qilish yoʻlidagi muhim qadamdir. Ammo sohaning toʻliq "yashil" boʻlishi uchun faqat serverlarni sovutish emas, balki energiya manbalari va ishlab chiqarish zanjiri ham tubdan isloh qilinishi lozim. Hozircha esa, sunʼiy intellektning suvga boʻlgan tashnaligi global miqyosda dolzarb muammo boʻlib qolmoqda.
…