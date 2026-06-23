NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildi

·39·Texno
NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildi

Dunyoning eng yirik chiplar ishlab chiqaruvchisi NVIDIA kompaniyasi maʼlumotlar markazlarida suv sarfini keskin kamaytirishga qaratilgan yangi sovutish tizimini taqdim etdi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu texnologiya sunʼiy intellekt tizimlarining eng katta ekologik muammolaridan biri — ulkan miqdordagi suv isteʼmolini deyarli nolga tushirishi mumkin. Biroq, soha ekspertlari bu bayonotga ehtiyotkorlik bilan yondashishni tavsiya qilmoqdalar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

NVIDIA barqaror rivojlanish boʻyicha direktori Josh Parkerning Axios nashriga bergan intervyusiga koʻra, yangi tizim yordamida maʼlumotlar markazlarining suv isteʼmoli muammosi deyarli hal qilingan. Texnologiya yopiq siklli suyuqlik sovutish tizimiga asoslangan boʻlib, u qurilmalar ichidagi issiqlikni samarali haydaydi va tashqi suv manbalariga boʻlgan ehtiyojni yoʻqotadi. Bu, ayniqsa, NVIDIA chiplari bilan jihozlangan ulkan server fermalari uchun inqilobiy yangilik sifatida koʻrilmoqda.

Yopiq sikl va issiq suv texnologiyasi

Yangi tizimning ishlash prinsipi oʻziga xos: u server raflariga 45°C haroratdagi suyuqlikni haydaydi. Inson uchun bu issiq tuyulsa-da, kompyuter chiplari uchun bu ideal harorat hisoblanadi. Suyuqlik serverlardan oʻtib, 55°C haroratda chiqadi va oʻzi bilan katta miqdordagi issiqlikni olib ketadi. Eng muhimi, bu haroratda tashqi havo passiv radiatorlar orqali sovutishni amalga oshira oladi, natijada bugʻlanish orqali sovutish (evaporative cooling) usuliga ehtiyoj qolmaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday tizim nafaqat suvni tejaydi, balki maʼlumotlar markazlarini ancha jim va energiya jihatidan samaraliroq qiladi. Chunki anʼanaviy sovutish tizimlarida ishlatiladigan ulkan ventilyatorlar va chiller qurilmalariga boʻlgan ehtiyoj sezilarli darajada kamayadi. Maʼlum iqlim sharoitlarida bu obyektdagi suv sarfini 100 foizgacha qisqartirishi mumkin.

Muammoning koʻrinmas tomoni

Biroq, TechCrunch nashri tahlilchilarining fikricha, NVIDIA faqat maʼlumotlar markazi binosi ichidagi sarfni hisobga olmoqda. Aslida esa, sunʼiy intellektning "suv izi" ancha kengroqdir. Muammo shundaki, maʼlumotlar markazlarini elektr energiyasi bilan taʼminlaydigan elektr stansiyalari va chiplarni ishlab chiqarish jarayoni hali ham ulkan miqdordagi suvni talab qiladi.

Ekspertlar NVIDIA yechimi umumiy suv isteʼmolining faqat toʻrtdan bir yoki uchdan bir qismini qoplashini taʼkidlamoqdalar. Agar maʼlumotlar markazi qazib olinadigan yoqilgʻi (koʻmir yoki gaz) orqali ishlaydigan stansiyalardan energiya olsa, u holda tashqi muhitdagi suv sarfi obyektdagi tejamkorlikni yoʻqqa chiqarishi mumkin. Shuningdek, chiplarni zavodda tayyorlash jarayoni ham dunyodagi eng koʻp suv talab qiladigan sanoat tarmoqlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, NVIDIA taqdim etgan texnologiya sunʼiy intellekt infratuzilmasini ekologik toza qilish yoʻlidagi muhim qadamdir. Ammo sohaning toʻliq "yashil" boʻlishi uchun faqat serverlarni sovutish emas, balki energiya manbalari va ishlab chiqarish zanjiri ham tubdan isloh qilinishi lozim. Hozircha esa, sunʼiy intellektning suvga boʻlgan tashnaligi global miqyosda dolzarb muammo boʻlib qolmoqda.

NVIDIASunʼiy IntellektTexnologiyaEkologiyaMaʼlumotlar Markazi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiGoogle DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiBugun, 01:52Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaNeyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaBugun, 01:26Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiGroq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 01:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi