Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladi

·24·Texno
Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladi

Venchur kapitali bozorida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga tikilgan garovlar oʻz mevasini bera boshladi. Dunyoning eng nufuzli investitsiya kompaniyalaridan biri boʻlgan Menlo Ventures oʻzining 50 yillik faoliyati davomidagi eng yirik — 3 milliard dollarlik yangi fond yigʻilganini eʼlon qildi. Ushbu muvaffaqiyatning asosiy omili sifatida kompaniyaning Anthropic startapiga kiritgan jasoratli sarmoyalari koʻrsatilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, Menlo Ventures kompaniyasining Anthropic loyihasidagi ulushi hozirda taxminan 14 milliard dollarga baholanmoqda. Bu koʻrsatkich venchur bozoridagi eng daromadli bitimlardan biri sifatida tarixga kirishi mumkin. Kompaniya oʻz vaqtida barcha resurslarini ushbu model yaratuvchisiga tikib, katta tavakkalchilikka qoʻl urgan edi.

Tavakkalchilikdan ulkan daromad sari

2024-yil boshida Menlo Ventures kompaniyasi Anthropic loyihasining D seriyasidagi investitsiya raundiga boshchilik qilib, unga 750 million dollar yoʻnaltirgan edi. Oʻsha paytda bu qadam koʻpchilikda shubha uygʻotgan, chunki venchur bozori hali pandemiyadan keyingi inqirozdan toʻliq oʻnglanmagan edi. Biroq, OpenAI sobiq tadqiqotchilari Dario Amodei va Daniela Amodei tomonidan asos solingan Anthropic kutilganidan tezroq oʻsishga erishdi.

TechCrunch nashrining yozishicha, Menlo Ventures ushbu mablagʻni yigʻishda maxsus maqsadli vositadan (SPV) foydalangan. Bu usul bir nechta manbalardan mablagʻlarni bitta yirik bitim uchun birlashtirish imkonini berdi. Natijada Anthropic kompaniyasining bozor qiymati qisqa muddatda 18,4 milliard dollargacha koʻtarilib, investorlarga katta foyda keltira boshladi.

Anthology fondi va kelajak rejalari

Menlo Ventures faqatgina bitta kompaniya bilan cheklanib qolmasdan, Anthropic bilan hamkorlikda Anthology deb nomlangan 100 million dollarlik maxsus fondni ham ishga tushirdi. Hozirda ushbu fondning kapitali 250 million dollarga yetgan va u 60 dan ortiq istiqbolli AI startaplarini qoʻllab-quvvatlab kelmoqda. Ushbu loyihalar orasida Graphite va Astrix Security kabi muvaffaqiyatli sotilgan startaplar ham bor.

Kompaniya portfelidan bugungi kunda sunʼiy intellekt sohasining yangi yulduzlari joy olgan:

  • OpenRouter — turli AI modellarini birlashtiruvchi platforma;
  • Higgsfield — video yaratish tizimlari;
  • Lovable va OpenEvidence — ixtisoslashgan AI yechimlari;
  • Legora — maʼlumotlarni tahlil qilish vositalari.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun bu kabi yangiliklar global bozorda AI yoʻnalishi naqadar ustuvor ekanini koʻrsatadi. Anthropic tomonidan taqdim etilgan Claude modellari hozirda ChatGPT tizimiga eng asosiy raqobatchi sifatida koʻrilmoqda va Menlo Ventures kabi yirik oʻyinchilarning ishonchi ushbu texnologiyalar kelajagini belgilab bermoqda.

Bugungi kunda Menlo Ventures nafaqat sarmoyador, balki AI ekotizimining shakllanishida muhim boʻgʻin boʻlib xizmat qilmoqda. Ularning yangi 3 milliard dollarlik fondi keyingi avlod texnologik gigantlarini kashf etishga yoʻnaltirilishi kutilmoqda.

Menlo VenturesAnthropicSunʼiy IntellektInvestitsiyaClaude
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiBugun, 00:53Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiHonor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiBugun, 00:53Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaMark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi