Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladi
Venchur kapitali bozorida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga tikilgan garovlar oʻz mevasini bera boshladi. Dunyoning eng nufuzli investitsiya kompaniyalaridan biri boʻlgan Menlo Ventures oʻzining 50 yillik faoliyati davomidagi eng yirik — 3 milliard dollarlik yangi fond yigʻilganini eʼlon qildi. Ushbu muvaffaqiyatning asosiy omili sifatida kompaniyaning Anthropic startapiga kiritgan jasoratli sarmoyalari koʻrsatilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, Menlo Ventures kompaniyasining Anthropic loyihasidagi ulushi hozirda taxminan 14 milliard dollarga baholanmoqda. Bu koʻrsatkich venchur bozoridagi eng daromadli bitimlardan biri sifatida tarixga kirishi mumkin. Kompaniya oʻz vaqtida barcha resurslarini ushbu model yaratuvchisiga tikib, katta tavakkalchilikka qoʻl urgan edi.
Tavakkalchilikdan ulkan daromad sari2024-yil boshida Menlo Ventures kompaniyasi Anthropic loyihasining D seriyasidagi investitsiya raundiga boshchilik qilib, unga 750 million dollar yoʻnaltirgan edi. Oʻsha paytda bu qadam koʻpchilikda shubha uygʻotgan, chunki venchur bozori hali pandemiyadan keyingi inqirozdan toʻliq oʻnglanmagan edi. Biroq, OpenAI sobiq tadqiqotchilari Dario Amodei va Daniela Amodei tomonidan asos solingan Anthropic kutilganidan tezroq oʻsishga erishdi.
TechCrunch nashrining yozishicha, Menlo Ventures ushbu mablagʻni yigʻishda maxsus maqsadli vositadan (SPV) foydalangan. Bu usul bir nechta manbalardan mablagʻlarni bitta yirik bitim uchun birlashtirish imkonini berdi. Natijada Anthropic kompaniyasining bozor qiymati qisqa muddatda 18,4 milliard dollargacha koʻtarilib, investorlarga katta foyda keltira boshladi.
Anthology fondi va kelajak rejalariMenlo Ventures faqatgina bitta kompaniya bilan cheklanib qolmasdan, Anthropic bilan hamkorlikda Anthology deb nomlangan 100 million dollarlik maxsus fondni ham ishga tushirdi. Hozirda ushbu fondning kapitali 250 million dollarga yetgan va u 60 dan ortiq istiqbolli AI startaplarini qoʻllab-quvvatlab kelmoqda. Ushbu loyihalar orasida Graphite va Astrix Security kabi muvaffaqiyatli sotilgan startaplar ham bor.
Kompaniya portfelidan bugungi kunda sunʼiy intellekt sohasining yangi yulduzlari joy olgan:
- OpenRouter — turli AI modellarini birlashtiruvchi platforma;
- Higgsfield — video yaratish tizimlari;
- Lovable va OpenEvidence — ixtisoslashgan AI yechimlari;
- Legora — maʼlumotlarni tahlil qilish vositalari.
Bugungi kunda Menlo Ventures nafaqat sarmoyador, balki AI ekotizimining shakllanishida muhim boʻgʻin boʻlib xizmat qilmoqda. Ularning yangi 3 milliard dollarlik fondi keyingi avlod texnologik gigantlarini kashf etishga yoʻnaltirilishi kutilmoqda.
…