Dasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdi
Zamonaviy texnologiyalar olamida kod yozish koʻnikmasisiz ham murakkab raqamli mahsulotlarni yaratish imkoniyati kengayib bormoqda. Yandex B2B Tech kompaniyasi matnli tavsif asosida veb-sayt va ilovalar yaratishga moʻljallangan Vibecraft servisining ochiq sinov bosqichini eʼlon qildi. Ushbu platforma foydalanuvchilarga faqatgina chat-bot bilan muloqot qilish orqali oʻz gʻoyalarini tayyor raqamli mahsulotga aylantirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vibecraft xizmatidan foydalanish uchun foydalanuvchi maxsus AI-yordamchiga loyihaning maqsadi, undagi zarur funksiyalar va maqsadli auditoriya haqida maʼlumot berishi kifoya. Sunʼiy intellekt taqdim etilgan tavsifni tahlil qilib, bir necha daqiqa ichida sayt yoki veb-ilovaning dastlabki ishchi versiyasini shakllantiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim nafaqat vizual qismni, balki murakkab texnik elementlarni ham yaratishga qodir.
Vibecraft imkoniyatlari va texnik xususiyatlariYangi servis oddiy vizitka-saytlardan koʻra murakkabroq tizimlarni yaratishga ixtisoslashgan. Vibecraft yordamida quyidagi funksiyalarga ega loyihalarni amalga oshirish mumkin:
- Shaxsiy kabinet va foydalanuvchilarni roʻyxatdan oʻtkazish tizimi;
- Mahsulotlar katalogi va qidiruv tizimi;
- Fayllarni yuklash formalari va maʼlumotlar bazasi bilan integratsiya;
- Maxsus brend dizayni va interaktiv elementlar.
Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, Vibecraft loyihaning MVP (minimal hayotiy mahsulot) versiyasini yaratish vaqtini keskin qisqartiradi. Test ishtirokchilarining baholashicha, gʻoyani tushuntirishdan tortib birinchi natijani olishgacha boʻlgan jarayon oʻrtacha 5–10 daqiqa vaqt oladi. Bu startaplar uchun oʻz gʻoyalarini bozorda tezkor tekshirib koʻrish (validatsiya) uchun ayni muddaodir.
Hozirda servis vibe.sourcecraft.dev manzilida ishga tushirilgan boʻlib, har bir yangi foydalanuvchiga tizimni sinab koʻrish uchun 4000 neyrokredit taqdim etiladi. Bu oʻz navbatida, Oʻzbekistondagi yosh tadbirkorlar va IT-sohasiga qiziquvchilar uchun katta dasturlash jamoasini yollamasdan turib, oʻz loyihalarining prototipini yaratish imkonini beradi.
Xulosa qilib aytganda, Vibecraft kabi servislar "no-code" va "low-code" yoʻnalishini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Endilikda texnik bilimga ega boʻlmagan mutaxassislar ham raqamli iqtisodiyotda faol ishtirok etishi va oʻz biznes jarayonlarini avtomatlashtirishi mumkin boʻladi.
…