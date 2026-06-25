Dasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdi

·0·Texno
Dasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdi

Zamonaviy texnologiyalar olamida kod yozish koʻnikmasisiz ham murakkab raqamli mahsulotlarni yaratish imkoniyati kengayib bormoqda. Yandex B2B Tech kompaniyasi matnli tavsif asosida veb-sayt va ilovalar yaratishga moʻljallangan Vibecraft servisining ochiq sinov bosqichini eʼlon qildi. Ushbu platforma foydalanuvchilarga faqatgina chat-bot bilan muloqot qilish orqali oʻz gʻoyalarini tayyor raqamli mahsulotga aylantirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vibecraft xizmatidan foydalanish uchun foydalanuvchi maxsus AI-yordamchiga loyihaning maqsadi, undagi zarur funksiyalar va maqsadli auditoriya haqida maʼlumot berishi kifoya. Sunʼiy intellekt taqdim etilgan tavsifni tahlil qilib, bir necha daqiqa ichida sayt yoki veb-ilovaning dastlabki ishchi versiyasini shakllantiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim nafaqat vizual qismni, balki murakkab texnik elementlarni ham yaratishga qodir.

Vibecraft imkoniyatlari va texnik xususiyatlari

Yangi servis oddiy vizitka-saytlardan koʻra murakkabroq tizimlarni yaratishga ixtisoslashgan. Vibecraft yordamida quyidagi funksiyalarga ega loyihalarni amalga oshirish mumkin:

  • Shaxsiy kabinet va foydalanuvchilarni roʻyxatdan oʻtkazish tizimi;
  • Mahsulotlar katalogi va qidiruv tizimi;
  • Fayllarni yuklash formalari va maʼlumotlar bazasi bilan integratsiya;
  • Maxsus brend dizayni va interaktiv elementlar.
Yopiq test sinovlari davomida foydalanuvchilar platforma yordamida 1000 dan ortiq turli loyihalarni muvaffaqiyatli yaratishgan. Ular orasida boshqaruv panellari (dashboard), murakkab kalkulyatorlar, mini-oʻyinlar, tahliliy vositalar va hatto toʻliq quvvatli CRM-tizimlar hamda onlayn-doʻkonlar mavjud. Bu esa servisning nafaqat havaskorlar, balki biznes vakillari uchun ham foydali ekanini koʻrsatadi.

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, Vibecraft loyihaning MVP (minimal hayotiy mahsulot) versiyasini yaratish vaqtini keskin qisqartiradi. Test ishtirokchilarining baholashicha, gʻoyani tushuntirishdan tortib birinchi natijani olishgacha boʻlgan jarayon oʻrtacha 5–10 daqiqa vaqt oladi. Bu startaplar uchun oʻz gʻoyalarini bozorda tezkor tekshirib koʻrish (validatsiya) uchun ayni muddaodir.

Hozirda servis vibe.sourcecraft.dev manzilida ishga tushirilgan boʻlib, har bir yangi foydalanuvchiga tizimni sinab koʻrish uchun 4000 neyrokredit taqdim etiladi. Bu oʻz navbatida, Oʻzbekistondagi yosh tadbirkorlar va IT-sohasiga qiziquvchilar uchun katta dasturlash jamoasini yollamasdan turib, oʻz loyihalarining prototipini yaratish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, Vibecraft kabi servislar "no-code" va "low-code" yoʻnalishini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Endilikda texnik bilimga ega boʻlmagan mutaxassislar ham raqamli iqtisodiyotda faol ishtirok etishi va oʻz biznes jarayonlarini avtomatlashtirishi mumkin boʻladi.

YandexVibecraftSunʼiy IntellektIT-YangiliklarVeb-Dasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinAtom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinBugun, 15:57Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiRossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiBugun, 15:26Elon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadiElon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadiBugun, 15:25PC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibPC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibBugun, 14:59Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiYandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 14:25Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiFujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiBugun, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi