Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdi
Rosatom tarkibidagi «Atommash» zavodi payvand choklarini ultratovush yordamida tekshiradigan yangi robotlashtirilgan majmuani ishga tushirdi. Qurilma ikki xil usulda skanerlash orqali nuqson turi va koordinatalarini aniqlaydi hamda murakkab geometriyali mahsulotlarni insonga qaraganda 30 foizga tezroq nazorat qiladi.
Rosatom davlat korporatsiyasiga kiruvchi «Atommash» zavodi payvand choklar sifatini ultratovush yordamida nazorat qilish uchun moʻljallangan yangi robotlashtirilgan majmuani foydalanishga topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ikki xil usulda skanerlashni amalga oshirib, nuqsonning turi va uning koordinatalarini yuqori aniqlik bilan belgilaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rosatom vakillarining bayonotiga koʻra, yangi robot atom reaktorlari va bugʻ generatorlari kabi murakkab geometriyaga ega boʻlgan mahsulotlarni ultratovush yordamida nazorat qilish ishlarini insonga qaraganda 30 foizga tezroq bajarishga qodir. Hozirgi kunda korxonada AES uchun muhim boʻlgan uskunalar buzilmaydigan nazoratdan oʻtkazilishini taʼminlaydigan ikkita robotlashtirilgan majmua muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.
Ishlab chiqarish samaradorligi va xarajatlarni qisqartirishJoriy etilgan innovatsion texnologiya erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda ishlab chiqarish jarayonida qoʻl mehnatidan toʻlaqonli voz kechish imkonini berdi. Xususan, odam kirishi qiyin boʻlgan joylarda skanerlash ishlarini avtomatlashtirish hisobiga sarf materiallarini tejashga erishildi.
Korporatsiya mutaxassislarining taʼkidlashicha, mazkur texnologiya oʻzining yuqori iqtisodiy samaradorligi, tezligi va sifat standartlari bilan ajralib turadi. Rosatom endilikda ushbu tajribani boshqa tarmoqlarga ham faol ravishda tatbiq etishga hamda yangi sanoat etalonini taklif qilishga tayyor ekanini maʼlum qildi.
Atom energetikasi uchun uskunalar yetkazib berishStatistik maʼlumotlarga koʻra, «Atommash» korxonasi 2023-yildan buyon Rossiya ichki bozori va xorijda qurilayotgan yangi AES energiya bloklari uchun jami 9 ta atom reaktori hamda 35 ta bugʻ generatorini ishlab chiqargan.
Ayni paytda zavod daftarchasida yana qator yirik buyurtmalar mavjud boʻlib, ularning ijrosi qizgʻin davom etmoqda. Xususan, hozirgi vaqtda Misrda barpo etilayotgan «El-Dabaa» AES energiya bloklari uchun eng soʻnggi avlodga mansub ikkita 3+ rusumli reaktor korpusi hamda 12 ta bugʻ generatori tayyorlanmoqda.
…