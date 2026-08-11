Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdi

·44·Texno
Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdi
Qisqacha

Rosatom tarkibidagi «Atommash» zavodi payvand choklarini ultratovush yordamida tekshiradigan yangi robotlashtirilgan majmuani ishga tushirdi. Qurilma ikki xil usulda skanerlash orqali nuqson turi va koordinatalarini aniqlaydi hamda murakkab geometriyali mahsulotlarni insonga qaraganda 30 foizga tezroq nazorat qiladi.

Rosatom davlat korporatsiyasiga kiruvchi «Atommash» zavodi payvand choklar sifatini ultratovush yordamida nazorat qilish uchun moʻljallangan yangi robotlashtirilgan majmuani foydalanishga topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ikki xil usulda skanerlashni amalga oshirib, nuqsonning turi va uning koordinatalarini yuqori aniqlik bilan belgilaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rosatom vakillarining bayonotiga koʻra, yangi robot atom reaktorlari va bugʻ generatorlari kabi murakkab geometriyaga ega boʻlgan mahsulotlarni ultratovush yordamida nazorat qilish ishlarini insonga qaraganda 30 foizga tezroq bajarishga qodir. Hozirgi kunda korxonada AES uchun muhim boʻlgan uskunalar buzilmaydigan nazoratdan oʻtkazilishini taʼminlaydigan ikkita robotlashtirilgan majmua muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.

Ishlab chiqarish samaradorligi va xarajatlarni qisqartirish

Joriy etilgan innovatsion texnologiya erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda ishlab chiqarish jarayonida qoʻl mehnatidan toʻlaqonli voz kechish imkonini berdi. Xususan, odam kirishi qiyin boʻlgan joylarda skanerlash ishlarini avtomatlashtirish hisobiga sarf materiallarini tejashga erishildi.

Korporatsiya mutaxassislarining taʼkidlashicha, mazkur texnologiya oʻzining yuqori iqtisodiy samaradorligi, tezligi va sifat standartlari bilan ajralib turadi. Rosatom endilikda ushbu tajribani boshqa tarmoqlarga ham faol ravishda tatbiq etishga hamda yangi sanoat etalonini taklif qilishga tayyor ekanini maʼlum qildi.

Atom energetikasi uchun uskunalar yetkazib berish

Statistik maʼlumotlarga koʻra, «Atommash» korxonasi 2023-yildan buyon Rossiya ichki bozori va xorijda qurilayotgan yangi AES energiya bloklari uchun jami 9 ta atom reaktori hamda 35 ta bugʻ generatorini ishlab chiqargan.

Ayni paytda zavod daftarchasida yana qator yirik buyurtmalar mavjud boʻlib, ularning ijrosi qizgʻin davom etmoqda. Xususan, hozirgi vaqtda Misrda barpo etilayotgan «El-Dabaa» AES energiya bloklari uchun eng soʻnggi avlodga mansub ikkita 3+ rusumli reaktor korpusi hamda 12 ta bugʻ generatori tayyorlanmoqda.

RosatomAtommashAESRobototexnikaAtom energetikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiRippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiBugun, 03:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi