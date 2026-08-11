Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandi
Rippling kompaniyasi Runlayer startapini uchta patentini buzganlikda ayblab, sudga da'vo kiritdi. Bu da'vo o'tgan oyda Runlayer Rippling'ni shartnomani buzish va mahsulot g'oyalarini o'g'irlashda ayblab sudga berganidan keyin yuzaga kelgan. Ziddiyat Runlayer mahsulotini qariyb bir yil sinovdan o'tkazish, biroq narx bo'yicha kelishuvga erishilmagani ortidan boshlangan va Rippling o'zining MCP serverini raqobatdosh mahsulot sifatida chiqarishni rejalashtirmoqda.
Kadrlar boʻyicha dasturiy taʼminotlar yetkazib beruvchi Rippling kompaniyasi kichik startap Runlayerʼga qarshi sudga daʼvo kiritdi. TechCrunch nashri qoʻlga kiritgan sud hujjatlariga koʻra, yirik kompaniya Runlayerʼni uchta patentini buzganlikda ayblamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur qarshi daʼvo oʻzaro nizolarning soʻnggi bosqichi boʻlib, oʻtgan oyda Runlayer startapi Ripplingʼni shartnomani buzish hamda mahsulot gʻoyalarini oʻgʻirlashda ayblab sudga murojaat qilgan edi. Kompaniyalar oʻrtasidagi ziddiyat deyarli bir yil davomida Runlayer mahsulotini sinovdan oʻtkazish jarayonidan boshlangan.
Sinovdan chiqqan ziddiyat va oʻz yechimlariTomonlar narx borasida kelishuvga erisha olmagach, sinov muddati pullik shartnomaga aylanmagan. Natijada Rippling oʻzining MCP serverini yaratgan va tez orada uni Runlayer mahsulotiga raqobatdosh sifatida bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda. Rippling odatda oʻz ichki ehtiyojlari uchun yaratilgan texnologiyalarni keyinchalik tijoriy mahsulotga aylantirib keladi.
Runlayer taxminan bir yil oldin ishga tushirilgan boʻlib, u sunʼiy intellekt agentlariga maʼlumotlar va dasturiy tizimlar bilan mustaqil ishlash imkonini beruvchi ochiq standartdagi MCP shlyuzini kiberxavfsizlik funksiyalari bilan birlashtiradi. Startap shu vaqtgacha jami 42 million dollar sarmoya jalb qilgan.
Sud daʼvolaridagi keskin bayonotlarSud hujjatlaridagi eng diqqatga sazovor jihatlardan biri — Runlayer vakillarining soʻzlariga koʻra, Rippling xodimlaridan biri kompaniya asoschisi Andrew Bermanʼga ish beruvchisi uning mahsulotini nusxalayotgani haqida ogohlantirib xat yozgan. Biroq Rippling matbuot kotibining TechCrunchʼga maʼlum qilishicha, ushbu xodim keyinchalik oʻz fikrini oʻzgartirgan.
Oʻz navbatida, Rippling vakillari startap ularni sudga berganidan soʻng darhol Runlayer oʻz patentlarini buzayotgani haqida xabardor qilinganini taʼkidlaydi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu daʼvo Runlayerʼni muzokaralar stoliga oʻtirishga majburlash uchun bosim vositasi sifatida qoʻllanilayotgan boʻlishi mumkin.
Runlayer asoschisi Andrew Berman bu holatni keskin qoralab, quyidagicha izoh berdi: «Bu bizning xususiy texnologiyamiz oʻzlashtirilganini yashirishga qaratilgan umidsiz va qasoskorona harakatdir. Bizning sunʼiy intellekt mahsulotimiz bu patentlarga hech qanday aloqasi yoʻq».
…