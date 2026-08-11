Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandi

·42·Texno
Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandi
Qisqacha

Rippling kompaniyasi Runlayer startapini uchta patentini buzganlikda ayblab, sudga da'vo kiritdi. Bu da'vo o'tgan oyda Runlayer Rippling'ni shartnomani buzish va mahsulot g'oyalarini o'g'irlashda ayblab sudga berganidan keyin yuzaga kelgan. Ziddiyat Runlayer mahsulotini qariyb bir yil sinovdan o'tkazish, biroq narx bo'yicha kelishuvga erishilmagani ortidan boshlangan va Rippling o'zining MCP serverini raqobatdosh mahsulot sifatida chiqarishni rejalashtirmoqda.

Kadrlar boʻyicha dasturiy taʼminotlar yetkazib beruvchi Rippling kompaniyasi kichik startap Runlayerʼga qarshi sudga daʼvo kiritdi. TechCrunch nashri qoʻlga kiritgan sud hujjatlariga koʻra, yirik kompaniya Runlayerʼni uchta patentini buzganlikda ayblamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur qarshi daʼvo oʻzaro nizolarning soʻnggi bosqichi boʻlib, oʻtgan oyda Runlayer startapi Ripplingʼni shartnomani buzish hamda mahsulot gʻoyalarini oʻgʻirlashda ayblab sudga murojaat qilgan edi. Kompaniyalar oʻrtasidagi ziddiyat deyarli bir yil davomida Runlayer mahsulotini sinovdan oʻtkazish jarayonidan boshlangan.

Sinovdan chiqqan ziddiyat va oʻz yechimlari

Tomonlar narx borasida kelishuvga erisha olmagach, sinov muddati pullik shartnomaga aylanmagan. Natijada Rippling oʻzining MCP serverini yaratgan va tez orada uni Runlayer mahsulotiga raqobatdosh sifatida bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda. Rippling odatda oʻz ichki ehtiyojlari uchun yaratilgan texnologiyalarni keyinchalik tijoriy mahsulotga aylantirib keladi.

Runlayer taxminan bir yil oldin ishga tushirilgan boʻlib, u sunʼiy intellekt agentlariga maʼlumotlar va dasturiy tizimlar bilan mustaqil ishlash imkonini beruvchi ochiq standartdagi MCP shlyuzini kiberxavfsizlik funksiyalari bilan birlashtiradi. Startap shu vaqtgacha jami 42 million dollar sarmoya jalb qilgan.

Sud daʼvolaridagi keskin bayonotlar

Sud hujjatlaridagi eng diqqatga sazovor jihatlardan biri — Runlayer vakillarining soʻzlariga koʻra, Rippling xodimlaridan biri kompaniya asoschisi Andrew Bermanʼga ish beruvchisi uning mahsulotini nusxalayotgani haqida ogohlantirib xat yozgan. Biroq Rippling matbuot kotibining TechCrunchʼga maʼlum qilishicha, ushbu xodim keyinchalik oʻz fikrini oʻzgartirgan.

Oʻz navbatida, Rippling vakillari startap ularni sudga berganidan soʻng darhol Runlayer oʻz patentlarini buzayotgani haqida xabardor qilinganini taʼkidlaydi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu daʼvo Runlayerʼni muzokaralar stoliga oʻtirishga majburlash uchun bosim vositasi sifatida qoʻllanilayotgan boʻlishi mumkin.

Runlayer asoschisi Andrew Berman bu holatni keskin qoralab, quyidagicha izoh berdi: «Bu bizning xususiy texnologiyamiz oʻzlashtirilganini yashirishga qaratilgan umidsiz va qasoskorona harakatdir. Bizning sunʼiy intellekt mahsulotimiz bu patentlarga hech qanday aloqasi yoʻq».

RipplingRunlayerSuniy intellektTexnologiyaSud mojarosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi