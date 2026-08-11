Alphabet sunʼiy intellekt xarajatlarini qoplash uchun $25 milliardgacha qarz jalb qilmoqda
Google bosh kompaniyasi Alphabet AQShda yangi obligatsiyalar chiqarish orqali 20 milliard dollardan 25 milliard dollargacha mablag' jalb qilishni rejalashtirmoqda. Mablag'lar sun'iy intellekt uchun hisoblash infratuzilmasini qurish, kapital xarajatlar, umumiy korporativ ehtiyojlar va mavjud qarzni refinanslashga yo'naltiriladi. Kompaniya 2 yildan 40 yilgacha muddatli 10 xil qimmatli qog'ozni bozorga chiqarishi mumkin.
Google bosh kompaniyasi boʻlgan Alphabet AQShda yangi obligatsiyalar chiqarish hisobiga 20 milliarddan 25 milliard dollargacha mablagʻ jalb qilishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qadam texnologiya gigantining sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirish yoʻlidagi rekord darajadagi xarajatlarini moliyalashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya 2 yildan 40 yilgacha boʻlgan muddatli 10 xil qimmatli qogʻozlarni bozorga chiqarishi mumkin. Olingan mablagʻlar umumiy korporativ ehtiyojlar, jumladan, sunʼiy intellekt uchun zarur boʻlgan hisoblash infratuzilmasini qurish, kapital xarajatlar hamda mavjud qarzni refinanslashga yoʻnaltirilishi koʻzda tutilgan.
Texnologiya bozorida qarz mablagʻlarining keskin oʻsishiYangi qarz olish tashabbusi Alphabet oʻzining kapital xarajatlari prognozini yil davomida ikkinchi bor oshirganidan koʻp oʻtmay eʼlon qilindi. Sunʼiy intellekt sohasidagi xarajatlarning jadal oʻsishi investorlar tomonidan turlicha qabul qilinib, kompaniya aksiyalarining keskin tushib ketishiga sabab boʻlgan edi.
Soʻnggi chorak yakunlariga koʻra, Alphabet tarixda ilk bor manfiy erkin pul oqimini qayd etdi. Bu holat koʻp milliard dollarlik hisoblash infratuzilmasiga kiritilayotgan ulkan investitsiyalar qachon oʻzini oqlashi va foyda keltirishi borasidagi savollarni yanada kuchaytirdi.
Shunga qaramay, Alphabet moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishda davom etmoqda. Joriy yil boshida kompaniya aksiyalar joylashtirish, jumladan Berkshire Hathaway investitsiyalari orqali qariyb 85 milliard dollar jalb qilgan edi. Shuningdek, yapon iyeni, shveytsariya franki va britaniya funtida obligatsiyalar chiqarilib, ular orasida hatto 100 yillik muddatli noyob qimmatli qogʻoz ham bor edi.
Umumtarmoq tendensiyasi va investorlar xavotiriReuters agentligining LSEG maʼlumotlariga tayanib oʻtkazgan tahliliga koʻra, qarz mablagʻlarini jalb qilish tendensiyasi butun texnologiya sanoatiga xosdir. Xususan, Amazon, Meta va Oracle kompaniyalari yilning dastlabki 7 oyi davomida qariyb 194 milliard dollarlik obligatsiyalar chiqargan boʻlib, bu 2025-yilning mos davriga nisbatan 79 foizga koʻpdir.
Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, eng yirik texnologik kompaniyalar 2026-yilning oʻzida sunʼiy intellekt texnologiyalariga 730 milliard dollardan ortiq mablagʻ sarflaydi. Hatto bunday gigantlarning ulkan pul oqimlari ham investitsiyalarning ulkan koʻlamini toʻliq qoplashga yetmayapti.
Bozorda Alphabet obligatsiyalariga nisbatan talab yuqoriligicha qolmoqda, biroq investorlar sunʼiy intellektdan kelgusida olinadigan daromadlar bunday miqyosdagi xarajatlarni toʻla oqlashiga ishonch hosil qilish uchun bozorni har qachongidan ham sinchiklab baholamoqda.
…