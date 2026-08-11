Alphabet sunʼiy intellekt xarajatlarini qoplash uchun $25 milliardgacha qarz jalb qilmoqda

·38·Texno
Alphabet sunʼiy intellekt xarajatlarini qoplash uchun $25 milliardgacha qarz jalb qilmoqda
Qisqacha

Google bosh kompaniyasi Alphabet AQShda yangi obligatsiyalar chiqarish orqali 20 milliard dollardan 25 milliard dollargacha mablag' jalb qilishni rejalashtirmoqda. Mablag'lar sun'iy intellekt uchun hisoblash infratuzilmasini qurish, kapital xarajatlar, umumiy korporativ ehtiyojlar va mavjud qarzni refinanslashga yo'naltiriladi. Kompaniya 2 yildan 40 yilgacha muddatli 10 xil qimmatli qog'ozni bozorga chiqarishi mumkin.

Google bosh kompaniyasi boʻlgan Alphabet AQShda yangi obligatsiyalar chiqarish hisobiga 20 milliarddan 25 milliard dollargacha mablagʻ jalb qilishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qadam texnologiya gigantining sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirish yoʻlidagi rekord darajadagi xarajatlarini moliyalashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya 2 yildan 40 yilgacha boʻlgan muddatli 10 xil qimmatli qogʻozlarni bozorga chiqarishi mumkin. Olingan mablagʻlar umumiy korporativ ehtiyojlar, jumladan, sunʼiy intellekt uchun zarur boʻlgan hisoblash infratuzilmasini qurish, kapital xarajatlar hamda mavjud qarzni refinanslashga yoʻnaltirilishi koʻzda tutilgan.

Texnologiya bozorida qarz mablagʻlarining keskin oʻsishi

Yangi qarz olish tashabbusi Alphabet oʻzining kapital xarajatlari prognozini yil davomida ikkinchi bor oshirganidan koʻp oʻtmay eʼlon qilindi. Sunʼiy intellekt sohasidagi xarajatlarning jadal oʻsishi investorlar tomonidan turlicha qabul qilinib, kompaniya aksiyalarining keskin tushib ketishiga sabab boʻlgan edi.

Soʻnggi chorak yakunlariga koʻra, Alphabet tarixda ilk bor manfiy erkin pul oqimini qayd etdi. Bu holat koʻp milliard dollarlik hisoblash infratuzilmasiga kiritilayotgan ulkan investitsiyalar qachon oʻzini oqlashi va foyda keltirishi borasidagi savollarni yanada kuchaytirdi.

Shunga qaramay, Alphabet moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishda davom etmoqda. Joriy yil boshida kompaniya aksiyalar joylashtirish, jumladan Berkshire Hathaway investitsiyalari orqali qariyb 85 milliard dollar jalb qilgan edi. Shuningdek, yapon iyeni, shveytsariya franki va britaniya funtida obligatsiyalar chiqarilib, ular orasida hatto 100 yillik muddatli noyob qimmatli qogʻoz ham bor edi.

Umumtarmoq tendensiyasi va investorlar xavotiri

Reuters agentligining LSEG maʼlumotlariga tayanib oʻtkazgan tahliliga koʻra, qarz mablagʻlarini jalb qilish tendensiyasi butun texnologiya sanoatiga xosdir. Xususan, Amazon, Meta va Oracle kompaniyalari yilning dastlabki 7 oyi davomida qariyb 194 milliard dollarlik obligatsiyalar chiqargan boʻlib, bu 2025-yilning mos davriga nisbatan 79 foizga koʻpdir.

Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, eng yirik texnologik kompaniyalar 2026-yilning oʻzida sunʼiy intellekt texnologiyalariga 730 milliard dollardan ortiq mablagʻ sarflaydi. Hatto bunday gigantlarning ulkan pul oqimlari ham investitsiyalarning ulkan koʻlamini toʻliq qoplashga yetmayapti.

Bozorda Alphabet obligatsiyalariga nisbatan talab yuqoriligicha qolmoqda, biroq investorlar sunʼiy intellektdan kelgusida olinadigan daromadlar bunday miqyosdagi xarajatlarni toʻla oqlashiga ishonch hosil qilish uchun bozorni har qachongidan ham sinchiklab baholamoqda.

AlphabetSunʼiy intellektObligatsiyalarTexnologiyalarInvestitsiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi