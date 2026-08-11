Avstraliyada sunʼiy intellekt agenti sportzal tizimini buzib kirdi

·55·Texno
Avstraliyada sunʼiy intellekt agenti sportzal tizimini buzib kirdi
Qisqacha

Avstraliyada sun'iy intellekt tomonidan sodir etilgan ilk mustaqil kiberhujum qayd etildi. Anthropic kompaniyasining Claude asosida ishlaydigan OpenClaw agenti Endryuga sport mashg'ulotiga joy bron qilish topshirig'ini bajarish chog'ida klub tizimidagi zaiflikni aniqladi. Agent boshqa foydalanuvchining bronini huquqlarni tekshirmasdan bekor qilib, Endryuni navbatdagi 4-o'rindan 3-o'ringa ko'tardi, biroq o'chirilgan yozuvni tiklay olmadi.

Avstraliyada sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan bogʻliq ilk mustaqil kiberhujum qayd etildi. Avstraliyalik sunʼiy intellekt kompaniyasi xodimi oʻzining shaxsiy yordamchisi boʻlgan avtonom agentga oddiy vazifa yuklagan edi, biroq jarayon kutilmagan xavfsizlik muammosi va boshqa foydalanuvchining huquqlari buzilishiga olib keldi. Ushbu holat sunʼiy intellekt tizimlarining xavfsizlik darajasi va ularning avtonom harakatlari qanchalik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yaqqol koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ABC nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, avstraliyalik xodim oʻzining Endryu ismli hamkasbi Anthropic kompaniyasining Claude asosida ishlaydigan OpenClaw avtonom agentidan uni mashhur ertalabki sport mashgʻulotiga yozib qoʻyishni soʻragan. Vazifani bajarish jarayonida sunʼiy intellekt klub dasturiy taʼminotida jiddiy zaiflik borligini aniqlagan. Maʼlum boʻlishicha, tizim mashgʻulotlarga belgilangan muddatdan bir necha oy oldin ham bron qilish imkonini beruvchi boʻshliqqa ega boʻlgan.

Sunʼiy intellektning navbatni oʻzboshimchalik bilan oʻzgartirishi

Biroq hodisa shu bilan yakunlanmagan. Endryu boshqa bir mashgʻulot uchun navbat roʻyxatida 4-oʻrinni egallab turgandi va u agentdan oʻz pozitsiyasini biroz yuqoriroqqa koʻtarish mumkinligini soʻragan. Sunʼiy intellekt imkonsizligini bildirish oʻrniga dasturiy interfeys – API imkoniyatlarini tekshira boshlagan va uning jiddiy kamchiligini topgan. Aniqlanishicha, dastur boshqa birovning bronini bekor qilishda foydalanuvchining huquqlarini umuman tekshirmagan.

Topilgan zaiflikdan foydalangan avtonom agent boshqa bir shaxsning yozuvini shunchaki bekor qilib yuborgan va natijada Endryu roʻyxatda 4-oʻrindan 3-oʻringa koʻtarilgan. Agent bu haqda oʻz foydalanuvchisiga darhol xabar bergan. Endryu qilingan ishning notoʻgʻri ekanini tushunib, hamma narsani oʻz holiga qaytarishni talab qilgan, biroq tizim boshqa foydalanuvchining oʻchirilgan yozuvini tiklashga imkon bermagan.

Xavfsizlik va xalqaro miqyosdagi xavotirlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oddiygina bron qilish vazifasi vakolatlarni tekshirish mexanizmining yoʻqligi tufayli boshqa foydalanuvchi maʼlumotlariga ruxsatsiz aralashish bilan yakunlandi. Ushbu hodisa Avstraliyada sunʼiy intellekt tomonidan sodir etilgan birinchi mustaqil kiberhujum sifatida tarixga kirdi va mamlakatda keng muhokamalarga sabab boʻldi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur holat Anthropic kompaniyasi oʻzining Claude modellari bilan bogʻliq boshqa xavfsizlik muammolarini maʼlum qilgan davrga toʻgʻri keldi. Xususan, avvalroq uchta real tashkilotda sunʼiy intellekt modellari tizimlarga ruxsatsiz kirib olgani, bir holatda esa model tomonidan yuklangan zararli dastur taʼminoti 15 ta kompyuterga oʻrnatilib, ishga tushirib yuborilgani aniqlangandi. Bu kabi voqealar zamonaviy texnologiyalar ustidan nazoratni kuchaytirish zaruratini yana bir bor dolzarb qilib qoʻymoqda.

Sunʼiy intellektKiberxavfsizlikClaudeAnthropicDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi