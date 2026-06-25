Samsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdi

·48·Texno
Samsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdi

Janubiy Koreyaning Samsung texnologik giganti oʻzining deyarli oʻn yillik tarixga ega boʻlgan smartfonlari uchun kutilmagan dasturiy yangilanishni eʼlon qildi. Rasmiy qoʻllab-quvvatlash muddati bir necha yil avval yakunlanganiga qaramay, Galaxy S8, Galaxy S8+ va Galaxy Note 8 qurilmalari yangi proshivkani qabul qila boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu uchala model 2017-yilda bozorga chiqarilgan boʻlib, oʻz vaqtida mobil qurilmalar industriyasida haqiqiy inqilob yasagan edi. Odatda ishlab chiqaruvchilar bunday eski modellarni butunlay unutib yuborishadi, biroq Samsung foydalanuvchilarning sodiqligini inobatga olgan holda tizimni qayta koʻrib chiqishga qaror qildi. Oxirgi marta ushbu qurilmalar uchun yangilanish 2022-yilda taqdim etilgan edi.

Tizim barqarorligi va samaradorlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi proshivka hozircha AQSHning Verizon operatori tarmogʻidagi qurilmalar uchun tarqatilmoqda. 11-iyundan boshlab foydalanuvchilar oʻz smartfonlarida tizim yangilanganligi haqidagi xabarnomalarni koʻra boshladilar. Bu yangilanish qurilmaning umumiy ishlash samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Hujjatlarga koʻra, yangi paket quyidagi oʻzgarishlarni oʻz ichiga oladi:

  • Tizim ishining optimallashuvi;
  • Qurilmaning umumiy barqarorligini oshirish;
  • Ishlash unumdorligini yaxshilash.
Taʼkidlash joizki, ushbu yangilanish smartfonlarga yangi funksiyalar qoʻshmaydi. Shuningdek, xavfsizlik paketlari ham oʻzgarishsiz qolgan — qurilmalar hamon 2021-yilda chiqarilgan xavfsizlik protokollari asosida ishlamoqda. Shunga qaramay, ishlab chiqaruvchining bunday qadimiylashgan modellarga eʼtibor qaratishi texnologiya olamida kam uchraydigan holatdir.

Oʻzbekiston va boshqa hududlar uchun kutilmalar

Hozircha ushbu proshivka faqat okean orti bozori uchun tasdiqlangan. Yangilanishning boshqa mintaqalarda, xususan, Oʻzbekistondagi Galaxy S8 va Galaxy Note 8 egalari uchun qachon taqdim etilishi haqida rasmiy maʼlumotlar yoʻq. Odatda, bunday texnik tuzatishlar bosqichma-bosqich boshqa hududlarga ham yoyiladi.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung qurilmalari hamon yetakchi oʻrinlarni egallab kelmoqda. Garchi Galaxy S8 va Note 8 modellari bugungi kunda maʼnaviy jihatdan eskirgan boʻlsa-da, ularning sifatli ekrani va mustahkam korpusi sababli hali ham ikkilamchi bozorda oʻz xaridorlariga ega. Ishlab chiqaruvchining bunday qadami foydalanuvchilarning brendga boʻlgan ishonchini yanada mustahkamlashi shubhasiz.

SamsungGalaxy S8Galaxy Note 8YangilanishTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaTesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 17:58Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiAmazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiBugun, 17:29Microsoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildiMicrosoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildiBugun, 17:23Dasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdiDasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdiBugun, 16:28Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinAtom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinBugun, 15:57Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiRossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiBugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi