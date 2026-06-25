Samsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdi
Janubiy Koreyaning Samsung texnologik giganti oʻzining deyarli oʻn yillik tarixga ega boʻlgan smartfonlari uchun kutilmagan dasturiy yangilanishni eʼlon qildi. Rasmiy qoʻllab-quvvatlash muddati bir necha yil avval yakunlanganiga qaramay, Galaxy S8, Galaxy S8+ va Galaxy Note 8 qurilmalari yangi proshivkani qabul qila boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu uchala model 2017-yilda bozorga chiqarilgan boʻlib, oʻz vaqtida mobil qurilmalar industriyasida haqiqiy inqilob yasagan edi. Odatda ishlab chiqaruvchilar bunday eski modellarni butunlay unutib yuborishadi, biroq Samsung foydalanuvchilarning sodiqligini inobatga olgan holda tizimni qayta koʻrib chiqishga qaror qildi. Oxirgi marta ushbu qurilmalar uchun yangilanish 2022-yilda taqdim etilgan edi.
Tizim barqarorligi va samaradorlikixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi proshivka hozircha AQSHning Verizon operatori tarmogʻidagi qurilmalar uchun tarqatilmoqda. 11-iyundan boshlab foydalanuvchilar oʻz smartfonlarida tizim yangilanganligi haqidagi xabarnomalarni koʻra boshladilar. Bu yangilanish qurilmaning umumiy ishlash samaradorligini oshirishga qaratilgan.
Hujjatlarga koʻra, yangi paket quyidagi oʻzgarishlarni oʻz ichiga oladi:
- Tizim ishining optimallashuvi;
- Qurilmaning umumiy barqarorligini oshirish;
- Ishlash unumdorligini yaxshilash.
Oʻzbekiston va boshqa hududlar uchun kutilmalarHozircha ushbu proshivka faqat okean orti bozori uchun tasdiqlangan. Yangilanishning boshqa mintaqalarda, xususan, Oʻzbekistondagi Galaxy S8 va Galaxy Note 8 egalari uchun qachon taqdim etilishi haqida rasmiy maʼlumotlar yoʻq. Odatda, bunday texnik tuzatishlar bosqichma-bosqich boshqa hududlarga ham yoyiladi.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung qurilmalari hamon yetakchi oʻrinlarni egallab kelmoqda. Garchi Galaxy S8 va Note 8 modellari bugungi kunda maʼnaviy jihatdan eskirgan boʻlsa-da, ularning sifatli ekrani va mustahkam korpusi sababli hali ham ikkilamchi bozorda oʻz xaridorlariga ega. Ishlab chiqaruvchining bunday qadami foydalanuvchilarning brendga boʻlgan ishonchini yanada mustahkamlashi shubhasiz.
…