Google DeepMind sunʼiy intellekti xavfli uraplarni bir kun oldin bashorat qila boshladi

·54·Texno
Google DeepMind sunʼiy intellekti xavfli uraplarni bir kun oldin bashorat qila boshladi
Qisqacha

Google DeepMind va Google Research mutaxassislari ishlab chiqqan WeatherNext modeli tropik siklonlarni an'anaviy modellarga qaraganda o'rtacha bir sutka oldinroq aniq bashorat qilmoqda. 2025-yilning oktyabr oyida «Melissa» uragani misolida tizim bo'ron quruqlikka chiqishidan besh kun oldin uning Yamayka tomon yo'nalishi va beshinchi darajagacha kuchayishini 80 foizlik ehtimol bilan prognoz qilgan.

Google DeepMind va Google Research mutaxassislari tropik siklonlarning rivojlanishini anʼanaviy modellarga qaraganda oʻrtacha bir sutka oldinroq aniq bashorat qilish imkoniyatini beruvchi WeatherNext nomli sunʼiy intellekt modelini ishlab chiqdilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologiya meteoroloblarni ham hayratda qoldirdi va uning uch kunlik prognozi odatiy ikki kunlik tahlillar bilan bir xil aniqlikni koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ishlanmaning imkoniyatlari 2025-yilning oktyabr oyida sodir boʻlgan «Melissa» uragani misolida yaqqol namoyon boʻldi. Boʻron quruqlikka chiqishidan naqd besh kun oldin WeatherNext tizimi 80 foizlik ehtimollik bilan uning Yamayka tomon yoʻnalishi va eng yuqori — beshinchi darajagacha kuchayishini oldindan aytib bergan edi. Oqibatda tabiiy ofat haqiqatan ham kuchli suv toshqinlari va koʻchkilar bilan birga hududga yopirildi. Bunday muddatdan oldingi aniq ogohlantirish masʼul xizmatlarga aholini evakuatsiya qilish, zaxiralar yaratish hamda zarur resurslarni oʻz vaqtida safarbar etish uchun qoʻshimcha imkoniyat taqdim etdi.

Texnologiyaning oʻziga xos xususiyatlari

Tropik siklonlarning ham harakat траyektoriyasini, ham intensivligini bir vaqtning oʻzida oldindan aytish meteorologiyadagi eng murakkab vazifalardan biri sanaladi. Harakat yoʻnalishi global jarayonlarga, xususan, atmosfera frontlari va shamollarga bogʻliq boʻlsa, uragning kuchi okean va atmosferadagi lokal sharoitlarga tayanadi. Avvalgi sunʼiy intellekt modellari trayektoriyani aniqlashda yaxshi natija koʻrsatgani bilan, kuchni bashorat qilishda qiynalardi.

WeatherNext modeli faqat siklonlar haqidagi cheklangan maʼlumotlar asosida emas, balki oddiy meteorologik kuzatuvlarning ulkan massivida oʻqitildi. Bu yondashuv tizimga bir vaqtning oʻzida umumiy ob-havoni bashorat qilish va tropik siklonlar evolyutsiyasini oʻrganish imkonini berdi. Tadqiqotchilarni eng koʻp ajablantirgani shundaki, model anʼanaviy tizimlardan farqli oʻlaroq, nisbatan past aniqlikdagi atmosfera maʼlumotlaridan foydalangan holda ham yuqori natija koʻrsatdi.

Ssenariylar yaratish va kelgusi rejillar

Shuningdek, WeatherNext bitta qatʼiy prognoz oʻrniga, boʻronning rivojlanishi boʻyicha yuzlab yoki minglab ehtimoliy ssenariylarni hosil qiladi. Dastlabki kichik oʻzgarishlar vaqt oʻtishi bilan butunlay boshqacha natijalarga olib kelishini hisobga oluvchi bu yondashuv doirasida model oʻtgan yili bitta boʻron uchun 50 ta ssenariy tuzgan boʻlsa, hozirda bu koʻrsatkich 1000 taga yetkazildi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mavjud hisoblash resurslari yordamida anʼanaviy raqamli modellar orqali buncha miqdordagi variantlarni olish juda qiyin.

AQSh Milliy uraganlarni kuzatish markazi sunʼiy intellekt mutaxassislarning oʻrnini toʻla bosmasligini, balki faqat yordamchi vosita ekanini taʼkidlaydi. Shu bilan birga, Google DeepMind ilmiy hamjamiyat uchun mavsumiy uraganlar bashoratida qoʻllanilgan WeatherNext modellarining dastlabki kodlarini ochiq eʼlon qildi. Bu boshqa olimlarga tizimning yuqori aniqlik sirlarini oʻrganish hamda atmosferadagi qonuniyatlarni chuqurroq tushunish imkonini berishi kutilmoqda.

GoogleSunʼiy intellektWeatherNextUraganMeteorologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi