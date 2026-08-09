Samsung Galaxy S23 FE uchun dasturiy taʼminot rejasini oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S23 FE uchun Android 18 yangilanishi bekor qilinib, qurilmani qo'llab-quvvatlash Android 17 versiyasida to'xtatiladi. Kompaniya vakiliga ko'ra, Android 18 dastlab Janubiy Koreya versiyasi uchun rejalashtirilgan, biroq keyinchalik dasturiy ta'minot rejasi o'zgartirilgan. Shu sababli One UI 9 Galaxy S23, S23+, S23 Ultra va S23 FE modellarining barcha hududiy versiyalari uchun oxirgi yirik yangilanish bo'ladi.
Samsung kompaniyasi Galaxy S23 FE smartfoni uchun dasturiy taʼminotni yangilash rejalariga oʻzgartirish kiritdi. Rasmiy qoʻllab-quvvatlash xizmati maʼlumotlariga tayanib ixbt.com xabar berishicha, ushbu qurilma kutilganidek Android 18 yangilanishini olmaydi va uning operatsion tizimini qoʻllab-quvvatlash Android 17 versiyasida toʻxtatiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Galaxy S23, S23+ va S23 Ultra modellari 2023-yilning fevral oyida Android 13 bazasidagi One UI 5.1 bilan bozorga chiqqan edi. Samsung ushbu flagman oilasi uchun toʻrtta yirik Android yangilanishini vaʼda qilgan boʻlib, unga koʻra Android 17 mazkur modellar uchun oxirgi yirik operatsion tizim versiyasi boʻlishi belgilangan.
Galaxy S23 FE atrofidagi vaziyatGalaxy S23 FE modeli esa 2023-yilning oktyabr oyida taqdim etilgan boʻlib, turli mintaqalarda har xil protsessorlar bilan chiqarilgan edi. Jumladan, Amerikaning versiyasi Snapdragon 8 Gen 1, aksariyat boshqa variantlar esa Exynos 2200 чипи bilan jihozlangan. Shuningdek, Janubiy Koreya bozori uchun moʻljallangan SM-S711N katalog raqamli versiyasi sotuvga toʻgʻridan-toʻgʻri Android 14 bazasidagi One UI 6 bilan chiqqan edi.
Boshlangʻich Android versiyasidan kelib chiqib, toʻrt avlod yangilanishlarini hisobga olganda, mazkur qurilma nazariy jihatdan Android 18 yangilanishini qabul qilishi kerak edi. Biroq X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilardan biri Samsung Korea qoʻllab-quvvatlash xizmati bilan yozishmalar skrinshotini eʼlon qildi.
Kompaniya qarorining sabablariKompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, Android 18 haqiqatan ham dastlab koreyalik S23 FE uchun oxirgi yirik yangilanish sifatida koʻrib chiqilgan, biroq keyinchalik rejalar oʻzgargan. Natijada, ushbu model uchun ham yakuniy versiya sifatida Android 17 belgilandi.
Shu tariqa, One UI 9 qobigʻi nafaqat asosiy Galaxy S23, S23+ va S23 Ultra modellari, balki S23 FEʼning barcha hududiy versiyalari uchun ham oxirgi yirik yangilanish boʻlib qoladi. Bunda smartfonlar bozorga Android 13 yoki Android 14 bilan chiqqanining ahamiyati boʻlmaydi.
Hozirgi vaqtda Samsung Galaxy S23 oilasi uchun One UI 9 ustida ish olib bormoqda, biroq ushbu yangilanishning barqaror versiyasi qachon chiqarilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
…