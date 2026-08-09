Samsung Galaxy S23 FE uchun dasturiy taʼminot rejasini oʻzgartirdi

·52·Texno
Samsung Galaxy S23 FE uchun dasturiy taʼminot rejasini oʻzgartirdi
Qisqacha

Samsung Galaxy S23 FE uchun Android 18 yangilanishi bekor qilinib, qurilmani qo'llab-quvvatlash Android 17 versiyasida to'xtatiladi. Kompaniya vakiliga ko'ra, Android 18 dastlab Janubiy Koreya versiyasi uchun rejalashtirilgan, biroq keyinchalik dasturiy ta'minot rejasi o'zgartirilgan. Shu sababli One UI 9 Galaxy S23, S23+, S23 Ultra va S23 FE modellarining barcha hududiy versiyalari uchun oxirgi yirik yangilanish bo'ladi.

Samsung kompaniyasi Galaxy S23 FE smartfoni uchun dasturiy taʼminotni yangilash rejalariga oʻzgartirish kiritdi. Rasmiy qoʻllab-quvvatlash xizmati maʼlumotlariga tayanib ixbt.com xabar berishicha, ushbu qurilma kutilganidek Android 18 yangilanishini olmaydi va uning operatsion tizimini qoʻllab-quvvatlash Android 17 versiyasida toʻxtatiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Galaxy S23, S23+ va S23 Ultra modellari 2023-yilning fevral oyida Android 13 bazasidagi One UI 5.1 bilan bozorga chiqqan edi. Samsung ushbu flagman oilasi uchun toʻrtta yirik Android yangilanishini vaʼda qilgan boʻlib, unga koʻra Android 17 mazkur modellar uchun oxirgi yirik operatsion tizim versiyasi boʻlishi belgilangan.

Galaxy S23 FE atrofidagi vaziyat

Galaxy S23 FE modeli esa 2023-yilning oktyabr oyida taqdim etilgan boʻlib, turli mintaqalarda har xil protsessorlar bilan chiqarilgan edi. Jumladan, Amerikaning versiyasi Snapdragon 8 Gen 1, aksariyat boshqa variantlar esa Exynos 2200 чипи bilan jihozlangan. Shuningdek, Janubiy Koreya bozori uchun moʻljallangan SM-S711N katalog raqamli versiyasi sotuvga toʻgʻridan-toʻgʻri Android 14 bazasidagi One UI 6 bilan chiqqan edi.

Boshlangʻich Android versiyasidan kelib chiqib, toʻrt avlod yangilanishlarini hisobga olganda, mazkur qurilma nazariy jihatdan Android 18 yangilanishini qabul qilishi kerak edi. Biroq X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilardan biri Samsung Korea qoʻllab-quvvatlash xizmati bilan yozishmalar skrinshotini eʼlon qildi.

Kompaniya qarorining sabablari

Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, Android 18 haqiqatan ham dastlab koreyalik S23 FE uchun oxirgi yirik yangilanish sifatida koʻrib chiqilgan, biroq keyinchalik rejalar oʻzgargan. Natijada, ushbu model uchun ham yakuniy versiya sifatida Android 17 belgilandi.

Shu tariqa, One UI 9 qobigʻi nafaqat asosiy Galaxy S23, S23+ va S23 Ultra modellari, balki S23 FEʼning barcha hududiy versiyalari uchun ham oxirgi yirik yangilanish boʻlib qoladi. Bunda smartfonlar bozorga Android 13 yoki Android 14 bilan chiqqanining ahamiyati boʻlmaydi.

Hozirgi vaqtda Samsung Galaxy S23 oilasi uchun One UI 9 ustida ish olib bormoqda, biroq ushbu yangilanishning barqaror versiyasi qachon chiqarilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

SamsungGalaxy S23 FEAndroid 17Android 18One UI 9
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi